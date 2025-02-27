Добавление апскейлеров в игры на базе указанных движок упростится.

NVIDIA облегчила разработчикам на Unreal Engine 5 интеграцию технологии масштабирования DLSS 4. Выпущенный плагин, совместимый с версиями движка от 5.2 до 5.5, объединяет в себе библиотеки Multi Frame Generation, Frame Generation, Ray Reconstruction, Super Resolution, DLAA, Reflex Low Latency и NVIDIA Image Scaling. Это позволяет без лишних усилий добавлять в игры все указанные функции, подобно тому, как это реализовано в AMD FidelityFX. Однако DLSS 4 поддерживается исключительно видеокартами NVIDIA GeForce RTX.

Intel также представила обновление своего плагина XeSS для Unity, выпустив версию 1.3. Это даёт возможность разработчикам, продолжающим работать с Unity, несмотря на недавние изменения в ценовой политике платформы, использовать технологию масштабирования Intel.

Новости о внедрении XeSS в игры в последнее время появляются реже. Возможно, это связано с концентрацией разработчиков на поддержке DLSS и FSR в связи с выходом новых видеокарт GeForce и Radeon. Intel же пока не анонсировала дальнейших планов развития XeSS.