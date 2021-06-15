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Niantic объединяется с Hasbro для разработки игры Transformers AR

Компания, стоящая за мобильной игрой с дополненной реальностью Pokemon GO, собирается выпустить «Transformers».
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Niantic, разработчик популярной игры Pokemon GO с дополненной реальностью (AR), готовится к запуску еще одной громкой игры. Его последний проект превращает легендарную франшизу Hasbro Transformers в мобильную дополненную реальность. Для будущей AR игры, получившей название Transformers: Heavy Metal, Niantic передала обязанности по разработке студии Very Very Spaceship из Сиэтла. Исполнительный продюсер Niantic Фил Хонг сообщил, что игра Transformers будет основана на платформе компании Lightship. Далее он заявил, что игра позволит вам «объединиться с авотоботами в реальном мире».

По заявлению компании, Lightship поддерживает отображение в реальном времени путем объединения нейронных сетей с камерами сотовых телефонов. Платформа может обнаруживать и взаимодействовать с различными объектами, зданиями, землей и небом, обеспечивая убедительный опыт дополненной реальности. По словам Niantic, фанатам не придется ждать слишком долго, так как в скором времени планируется мягкий запуск игры в некоторых странах. Позже в этом году за ним последует глобальное развертывание. Поклонники могут перейти на сайт TransformersHeavyMetal.com и пройти предварительную регистрацию в игре.

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