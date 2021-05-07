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С тех пор, как Microsoft усилила функции безопасности с выпуском Windows 10, руткиты стали редкостью на сцене вредоносных программ, поскольку разработка и последующая успешная установка без обнаружения или блокировки стало значительно сложнее, чем в предыдущие годы.

Но в опубликованном сегодня отчете компания по безопасности Kaspersky сообщила, что обнаружила редкий руткит Windows, который оставался незамеченным, по крайней мере, с 20018 года и использовался в некоторых узконаправленных атаках.

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По словам Kaspersky, руткит, под названием Moriya, был разработан таинственным злоумышленником, имеющим все признаки того, что он является китайской хакерской группировкой. «К сожалению, мы не можем приписать атаку какому-либо конкретному известному субъекту, но, судя по ТТП, используемым на протяжении всей кампании, мы предполагаем, его китайскоязычное происхождение», - заявила сегодня команда Kaspersky.

«Мы основываем это на том факте, что целевые объекты подвергались атакам в прошлом китайскоязычными субъектами и, как правило, расположены в странах, которые обычно являются объектами атак такого профиля. Кроме того, инструменты, используемые злоумышленниками, такие как China Chopper, BOUNCER, Termite и Earthworm, являются дополнительным индикатором, подтверждающим нашу гипотезу, поскольку они ранее использовались в кампаниях, приписываемых известным китайскоязычным группам», - добавили в компании. Kaspersky сказал, что, судя по телеметрии, атаки были очень целенаправленными, и группа доставила руткит Moriya менее чем десяти жертвам по всему миру.

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«Наиболее заметными жертвами стали две крупные региональные дипломатические организации в Юго-Восточной Азии и Африке, а все остальные жертвы - в Южной Азии», - добавили они.

Российская компания заявила, что злоумышленник остался незамеченным из-за конструкции Moriya, которая, помимо заимствования проверенных методов, используемых руткитами других APT (таких как Turla, Lamberts и Equation Group), также использовала собственные уловки. Это включало в себя вставку между сетевым стеком Windows TCP / IP и входящим сетевым трафиком, а затем перехват пакетов данных до того, как они достигли операционной системы и любого локально установленного антивируса.

Moriya анализировал входящие сетевые данные, чтобы найти в TCP-пакетах так называемое «магическое значение», которое активирует функции руткита и инструктирует вредоносное ПО выполнять различные операции.

Что касается того, как Moriya был установлен внутри организаций, Kaspersky сказал, что точкой входа были устаревшие веб-серверы IIS. Одной из подтвержденных точек входа, по данным компании по обеспечению безопасности, был сервер, на котором не было исправлений уязвимости, которую злоумышленники использовали для установки веб-оболочки на сервере жертвы, а затем использовали ее для развертывания Moriya.

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Несмотря на то, что известные случаи развертывания Moriya настолько редки, Kaspersky опубликовал индикаторы компрометации, позволяющие компаниям сканировать серверы и рабочие станции на предмет артефактов Moriya.