Как мы знаем, в Minecraft, для любителей существует большое раздолье для творчества и экспериментов. И это видно, по проектам Mojang Studios – гора Эверест 1:1 или город из аниме «Атака титанов», демоверсия игры The Legend of Zelda: Link's Awakening. А совсем недавно стало известно о творчестве Ютуб блогера Tango Tek, который воссоздает аналог известной игры Among Us от американской компании InnerSloth.

Свой проект Tango Tek реализовывает на базе многопользовательского сервера Hermitcraft. В этом проекте блогер хочет воссоздать такие же правила и принципы, как и в оригинальной версии игры. Игроки будут изучать локации и пытаться сообща найти предателей.

В своем ролике Tango Tek продемонстрировал огромную карту, на которой будет происходить всей геймплей. На данный момент энтузиаст на строительство потратил 157000 блоков и воссоздал копии некоторых локаций Among Us. Жаль, что конечно же, полностью воссоздать игру InnerSloth в Minecraft не получится и в игре будут некоторые ограничения и несоответствия.