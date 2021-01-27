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Фанат создает в Minecraft аналог Among Us

На строительство карты уже потрачено 157 тыс. блоков
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Как мы знаем, в Minecraft, для любителей существует большое раздолье для творчества и экспериментов. И это видно, по проектам Mojang Studios – гора Эверест 1:1 или город из аниме «Атака титанов», демоверсия игры The Legend of Zelda: Link's Awakening. А совсем недавно стало известно о творчестве Ютуб блогера Tango Tek, который воссоздает аналог известной игры Among Us от американской компании InnerSloth.

Свой проект Tango Tek реализовывает на базе многопользовательского сервера Hermitcraft. В этом проекте блогер хочет воссоздать такие же правила и принципы, как и в оригинальной версии игры. Игроки будут изучать локации и пытаться сообща найти предателей.

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В своем ролике Tango Tek продемонстрировал огромную карту, на которой будет происходить всей геймплей. На данный момент энтузиаст на строительство потратил 157000 блоков и воссоздал копии некоторых локаций  Among Us. Жаль, что конечно же, полностью воссоздать игру InnerSloth в Minecraft не получится и в игре будут некоторые ограничения и несоответствия.


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