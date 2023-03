За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Прошел год с начала специальной военной операции на Украине. Благодаря Западу Киев получил оружие на десятки, если не на сотни миллиардов долларов. Судя по всему, эти поставки не прекратятся и в 2023 году. Возможно, пишет прозападное издание Bulgarian Military, они даже увеличатся по сравнению с предыдущим годом. На самом деле, именно благодаря западному оружию и инвестициям до сих пор существует нацистский режим Зелинского. Без этого кровавый клоун и его окружение давно бы стали историей.

Экипаж китайского основного боевого танка 4-го поколения может состоять всего из двух человек. Боевая машина сочетает в себе ряд уникальных возможностей, способных обеспечить Народно-освободительной армии Китая лидерство в бронетанковой войне. Согласно прогнозам, новинка будет продемонстрирована в самое ближайшее время. Photo credit: Reddit Journal Military Watch Magazin.

Однако дело не только в оружии. В основе поставок оружия между Украиной и Западом лежат сложные логистические цепочки. Недавно стало известно, что на Украине находятся британские наемники и инструктора, которые координировали серию крупных военных операций. При этом можно условно сказать, что в распоряжении ВСУ имеется весь потенциал системы спутниковой разведки НАТО по данному региону. ЦРУ предоставило в распоряжение Киева свою "невидимую сеть агентов". Об этом рассказало американское издание The New York Times, написавшее о "незаметной сети коммандос и шпионов", занимающихся логистикой, разведкой и обучением нацистов ВСУ.

В то же время на Западе долгое время считалось, что Россия практически не получала помощи извне и полагалась полностью на свой мощный военно-промышленный комплекс. За исключением, пожалуй, Северной Кореи, которая снабжала Вооруженные Силы России ракетами, и Ирана, который поставлял беспилотники-камикадзе и баллистические боеприпасы. Но причем здесь Китай, задаются вопросом журналисты BM.

США предупредили Китай о последствиях передачи летального оружия России

Знаете, чего больше всего боится Вашингтон — это возможной поддержки Москвы со стороны Пекина. Представляете, что будет с западными элитами если Китай вдруг решит оказать России помощь, да еще в полном объеме? Конечно, на данный момент официальный Пекин не поставляет летальное оружие в Россию (вроде бы). Однако некоторые виды товаров двойного назначения из этой страны вызвали неслыханную истерику в Белом доме. Например, недавно ряд западных аналитиков в один голос возопил, что российские беспилотные комплексы DJI Matrice благодаря комплектующим из Китая были переделаны в смертоносные дроны-камикадзе. При этом речь идет о БПЛА гражданского назначения, продажу которых практически невозможно лимитировать.

Вашингтон принялся быстро рисовать "красные линии" на карте отношений с Китаем. Буквально несколько дней назад государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и посол ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегли Пекин, что поставки оружия в Россию будут той самой "красной чертой".

Вашингтон заявил, что имеет данные о поставках в зону СВО современной бронетехники из Китая. The Russian T-90 tank is designed for combat operations in direct confrontation with the enemy with the support of motorized infantry vehicles. The T-90 is the main battle tank (MBT) of the Russian Army and the best-selling tank in the world; it is in service in many countries. Journal Military Watch Magazine. Photo credit: Telegram.

Эти предупреждения прозвучали на фоне поступающих разведданных ЦРУ о том, что Пекин якобы готовится передать оружие России. Об этих страхах Капитолийского Холма как раз и рассказал Блинкен. И, по-видимому, они не напрасны, пишет Bulgarian Military, несмотря на то, что он пытался убедить в обратном Государственного советника КНР Ван И, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Соединенные Штаты не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением со стороны Вашингтона, заявила в понедельник в рамках пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями, мы не будем мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона", - подчеркнула дипломат, комментируя предупреждения ряда западных политиков в адрес Пекина о последствиях в случае, поставок Китаем оружия в Россию.

Бронетехника для Вооружённых Сил РФ прямиков из Китая

Китай способен свободно перешагнуть через "красные линии" Вашингтона и, не поставляя оружие в Россию, поставить его в Россию. Несколько запутанно, не так ли, но это и есть международная политика в лучшем ее исполнении. Вот как это можно реализовать:

У России есть мощнейший военно-промышленный комплекс. Однако по мнению экспертов на Западе перед началом СВО он не был загружен на полную мощность. Согласно оценкам, до конца 2021 года Россия производила по двести-триста танков в год, плюс-минус. При этом потенциал ВПК России рассчитан на производство не менее 3 000 танков в год, пишет издание.

На Западе считают, что этот потенциал можно задействовать в полной мере. С одной стороны, Китай вроде бы не поставляет оружие в Россию, но ничто не мешает ему организовать поставки нового оборудования и станков для российской оружейной промышленности. Полупроводники, процессоры и микрочипы, все это тоже входит в список того, что может предложить Пекин. Таким образом, Китай способен быстро регенерировать мощь российского оборонно-промышленного комплекса. Тем самым Пекин может гарантированно обеспечить производство сотен танков и БМП в России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (справа) во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Фотография сделана 4 февраля 2022 года. RosBusinessConsulting.

Запчасти и комплектующие

Кроме того, Китай может предложить России большой ассортимент запасных частей и комплектующих, считают военные эксперты Military Watch. В Китае до сих пор на вооружении находятся системы российской военной техники, которые Пекин постепенно выводит из эксплуатации. Рассмотрим, к примеру, российский самолет Су-27. Китаю он больше не нужен, и поэтому НОАК снимает их с вооружения. Хотя пока подобных сигналов нет, но возможно, Пекин передаст в ВКС РФ комплекты запасных частей для российских Су-27, пишет журнал.

То же самое можно сказать и о системах ПВО С-400, которые якобы можно "каннибализировать" на благо Российской армии. Если говорить о танках, то китайские танкостроительные мощности по производству машин Type 99 могут обеспечить запчасти для российских Т-72. Дело в том, что танк "Тип 99" построен именно на базе российского Т-72. Китаю необходимо лишь минимально перенастроить инструментарий и оборудование на заводах Norinco и приступить к производству запчастей для бронетехники России.

Особенно если учесть, что российские танки имеют одну основную конструктивную линию, Москва сможет получить запчасти практически для всех моделей своих танков, отправляемых на поле боя.

Влияние Китая во всем мире

После России и США Китай занимает третье место по объему оборонной промышленности. Ее потенциал практически сопоставим с возможностями этих государств. Поэтому задействовать ВПК России на полную мощность можно с помощью потенциала Китая.

Таким образом, если рассуждать о тяжелой бронетехнике (хотя все вышеизложенное относится и к другим отраслям военного производства), Китай все-таки может в буквальном смысле передать танки России без прямого экспорта. Одним словом влияние Китая. И как бы это не нравилось политикам в Вашингтоне, влияние Пекина на весь мир велико, и оно постоянно растет, пишут эксперты Military Watch

Китай способен при необходимости полностью обновить всю противовоздушную оборону Ирана. Китай может модернизировать или заменить всю бронетехнику Ирана. А это значит, что, если Китай захочет, он может игнорировать все угрозы Вашингтона и "поставлять иранское оружие" России, позиционируя себя на иранском рынке со своими новыми танками и системами ПВО.

То же самое Китай может сделать и для Северной Кореи, Сербии или Белоруссии. Несмотря на то, что эмбарго в отношении Северной Кореи является своего рода препятствием, это вовсе не означает, что сделать подобное невозможно. И хотя поставки китайского оружия в Республику Беларусь почти наверняка будут подразумевать "пересечение красных линий", расчерченных Вашингтоном, Пекин это также не остановит.

БПЛА корректируют стрельбу из новых танков Т-90АМ, поставленных недавно в российскую армию. Journal Military Watch Magazine. Photo credit: Telegram.

Ремонт и модернизация

Такие машины, как, например, тяжелые транспортные самолеты Y-20, которые, не являются оружием, могут быть переданы России в лизинг, считают западные эксперты. Это может снизить уровень нагрузки и амортизацию российских самолетов таких как Ил-76 или Ан-124, а также наладить материально-техническое обеспечение ВС РФ.

Вместе с тем, Китай может обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ. При этом помощь не будет ограничиваться исключительно ремонтом. Пекин может помочь российским военным в вопросах освоения китайской техники.

Вообще, у Пекина есть масса возможностей оказать поддержку Москве. При этом прямые поставки оружия не следует рассматривать как самую значимую помощь. В текущей ситуации вышеупомянутое может оказаться гораздо полезнее для российского наступления на Украине. Китай может, невоенными методами поддерживать специальную операцию, тем самым избегая всех "красных линий", нарисованных Западом. Хотя, с другой стороны Пекин как и Россия уже давно не считает США гегемоном.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Newspaper The Wall Street Journal, Journal Bulgarian Military Watch, Portal Vpk.Name, RosBusinessConsulting, The New York Times.

