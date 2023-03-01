США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
Прошел год с начала специальной военной операции на Украине. Благодаря Западу Киев получил оружие на десятки, если не на сотни миллиардов долларов. Судя по всему, эти поставки не прекратятся и в 2023 году. Возможно, пишет прозападное издание Bulgarian Military, они даже увеличатся по сравнению с предыдущим годом. На самом деле, именно благодаря западному оружию и инвестициям до сих пор существует нацистский режим Зелинского. Без этого кровавый клоун и его окружение давно бы стали историей.
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Однако дело не только в оружии. В основе поставок оружия между Украиной и Западом лежат сложные логистические цепочки. Недавно стало известно, что на Украине находятся британские наемники и инструктора, которые координировали серию крупных военных операций. При этом можно условно сказать, что в распоряжении ВСУ имеется весь потенциал системы спутниковой разведки НАТО по данному региону. ЦРУ предоставило в распоряжение Киева свою "невидимую сеть агентов". Об этом рассказало американское издание The New York Times, написавшее о "незаметной сети коммандос и шпионов", занимающихся логистикой, разведкой и обучением нацистов ВСУ.
В то же время на Западе долгое время считалось, что Россия практически не получала помощи извне и полагалась полностью на свой мощный военно-промышленный комплекс. За исключением, пожалуй, Северной Кореи, которая снабжала Вооруженные Силы России ракетами, и Ирана, который поставлял беспилотники-камикадзе и баллистические боеприпасы. Но причем здесь Китай, задаются вопросом журналисты BM.
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США предупредили Китай о последствиях передачи летального оружия России
Знаете, чего больше всего боится Вашингтон — это возможной поддержки Москвы со стороны Пекина. Представляете, что будет с западными элитами если Китай вдруг решит оказать России помощь, да еще в полном объеме? Конечно, на данный момент официальный Пекин не поставляет летальное оружие в Россию (вроде бы). Однако некоторые виды товаров двойного назначения из этой страны вызвали неслыханную истерику в Белом доме. Например, недавно ряд западных аналитиков в один голос возопил, что российские беспилотные комплексы DJI Matrice благодаря комплектующим из Китая были переделаны в смертоносные дроны-камикадзе. При этом речь идет о БПЛА гражданского назначения, продажу которых практически невозможно лимитировать.
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Вашингтон принялся быстро рисовать "красные линии" на карте отношений с Китаем. Буквально несколько дней назад государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и посол ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегли Пекин, что поставки оружия в Россию будут той самой "красной чертой".
Эти предупреждения прозвучали на фоне поступающих разведданных ЦРУ о том, что Пекин якобы готовится передать оружие России. Об этих страхах Капитолийского Холма как раз и рассказал Блинкен. И, по-видимому, они не напрасны, пишет Bulgarian Military, несмотря на то, что он пытался убедить в обратном Государственного советника КНР Ван И, во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Соединенные Штаты не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением со стороны Вашингтона, заявила в понедельник в рамках пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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"США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями, мы не будем мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона", - подчеркнула дипломат, комментируя предупреждения ряда западных политиков в адрес Пекина о последствиях в случае, поставок Китаем оружия в Россию.
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Бронетехника для Вооружённых Сил РФ прямиков из Китая
Китай способен свободно перешагнуть через "красные линии" Вашингтона и, не поставляя оружие в Россию, поставить его в Россию. Несколько запутанно, не так ли, но это и есть международная политика в лучшем ее исполнении. Вот как это можно реализовать:
У России есть мощнейший военно-промышленный комплекс. Однако по мнению экспертов на Западе перед началом СВО он не был загружен на полную мощность. Согласно оценкам, до конца 2021 года Россия производила по двести-триста танков в год, плюс-минус. При этом потенциал ВПК России рассчитан на производство не менее 3 000 танков в год, пишет издание.
На Западе считают, что этот потенциал можно задействовать в полной мере. С одной стороны, Китай вроде бы не поставляет оружие в Россию, но ничто не мешает ему организовать поставки нового оборудования и станков для российской оружейной промышленности. Полупроводники, процессоры и микрочипы, все это тоже входит в список того, что может предложить Пекин. Таким образом, Китай способен быстро регенерировать мощь российского оборонно-промышленного комплекса. Тем самым Пекин может гарантированно обеспечить производство сотен танков и БМП в России.
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Запчасти и комплектующие
Кроме того, Китай может предложить России большой ассортимент запасных частей и комплектующих, считают военные эксперты Military Watch. В Китае до сих пор на вооружении находятся системы российской военной техники, которые Пекин постепенно выводит из эксплуатации. Рассмотрим, к примеру, российский самолет Су-27. Китаю он больше не нужен, и поэтому НОАК снимает их с вооружения. Хотя пока подобных сигналов нет, но возможно, Пекин передаст в ВКС РФ комплекты запасных частей для российских Су-27, пишет журнал.
То же самое можно сказать и о системах ПВО С-400, которые якобы можно "каннибализировать" на благо Российской армии. Если говорить о танках, то китайские танкостроительные мощности по производству машин Type 99 могут обеспечить запчасти для российских Т-72. Дело в том, что танк "Тип 99" построен именно на базе российского Т-72. Китаю необходимо лишь минимально перенастроить инструментарий и оборудование на заводах Norinco и приступить к производству запчастей для бронетехники России.
Особенно если учесть, что российские танки имеют одну основную конструктивную линию, Москва сможет получить запчасти практически для всех моделей своих танков, отправляемых на поле боя.
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Влияние Китая во всем мире
После России и США Китай занимает третье место по объему оборонной промышленности. Ее потенциал практически сопоставим с возможностями этих государств. Поэтому задействовать ВПК России на полную мощность можно с помощью потенциала Китая.
Таким образом, если рассуждать о тяжелой бронетехнике (хотя все вышеизложенное относится и к другим отраслям военного производства), Китай все-таки может в буквальном смысле передать танки России без прямого экспорта. Одним словом влияние Китая. И как бы это не нравилось политикам в Вашингтоне, влияние Пекина на весь мир велико, и оно постоянно растет, пишут эксперты Military Watch
Китай способен при необходимости полностью обновить всю противовоздушную оборону Ирана. Китай может модернизировать или заменить всю бронетехнику Ирана. А это значит, что, если Китай захочет, он может игнорировать все угрозы Вашингтона и "поставлять иранское оружие" России, позиционируя себя на иранском рынке со своими новыми танками и системами ПВО.
То же самое Китай может сделать и для Северной Кореи, Сербии или Белоруссии. Несмотря на то, что эмбарго в отношении Северной Кореи является своего рода препятствием, это вовсе не означает, что сделать подобное невозможно. И хотя поставки китайского оружия в Республику Беларусь почти наверняка будут подразумевать "пересечение красных линий", расчерченных Вашингтоном, Пекин это также не остановит.
Ремонт и модернизация
Такие машины, как, например, тяжелые транспортные самолеты Y-20, которые, не являются оружием, могут быть переданы России в лизинг, считают западные эксперты. Это может снизить уровень нагрузки и амортизацию российских самолетов таких как Ил-76 или Ан-124, а также наладить материально-техническое обеспечение ВС РФ.
Вместе с тем, Китай может обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ. При этом помощь не будет ограничиваться исключительно ремонтом. Пекин может помочь российским военным в вопросах освоения китайской техники.
Вообще, у Пекина есть масса возможностей оказать поддержку Москве. При этом прямые поставки оружия не следует рассматривать как самую значимую помощь. В текущей ситуации вышеупомянутое может оказаться гораздо полезнее для российского наступления на Украине. Китай может, невоенными методами поддерживать специальную операцию, тем самым избегая всех "красных линий", нарисованных Западом. Хотя, с другой стороны Пекин как и Россия уже давно не считает США гегемоном.
Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Newspaper The Wall Street Journal, Journal Bulgarian Military Watch, Portal Vpk.Name, RosBusinessConsulting, The New York Times.
1. (https://www.rbc.ru/politics/19/02/2023/63f1f8269a7947889ac444ce)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/china-arm-russia-no-arms-shipments)
3. (https://vpk.name/news/692836_zapad_svoimi_rukami_tolkaet_kitai_k_soyuzu_s_rossiei.html)
4. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/21/china-can-provide-hundreds-of-tanks-to-russia-bypassing-the-us/)
5. (https://www.nytimes.com/2022/06/25/us/politics/commandos-russia-ukraine.html)
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