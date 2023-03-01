Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций

Западные эксперты рассказали, что Китай поставит оружие в Россию, не переступая "красные линии" США
[ ] для раздела Блоги
3
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Прошел год с начала специальной военной операции на Украине. Благодаря Западу Киев получил оружие на десятки, если не на сотни миллиардов долларов. Судя по всему, эти поставки не прекратятся и в 2023 году. Возможно, пишет прозападное издание Bulgarian Military, они даже увеличатся по сравнению с предыдущим годом. На самом деле, именно благодаря западному оружию и инвестициям до сих пор существует нацистский режим Зелинского. Без этого кровавый клоун и его окружение давно бы стали историей.

реклама

Экипаж китайского основного боевого танка 4-го поколения может состоять всего из двух человек. Боевая машина сочетает в себе ряд уникальных возможностей, способных обеспечить Народно-освободительной армии Китая лидерство в бронетанковой войне. Согласно прогнозам, новинка будет продемонстрирована в самое ближайшее время. Photo credit: Reddit Journal Military Watch Magazin.

Однако дело не только в оружии. В основе поставок оружия между Украиной и Западом лежат сложные логистические цепочки. Недавно стало известно, что на Украине находятся британские наемники и инструктора, которые координировали серию крупных военных операций. При этом можно условно сказать, что в распоряжении ВСУ имеется весь потенциал системы спутниковой разведки НАТО по данному региону. ЦРУ предоставило в распоряжение Киева свою "невидимую сеть агентов". Об этом рассказало американское издание The New York Times, написавшее о "незаметной сети коммандос и шпионов", занимающихся логистикой, разведкой и обучением нацистов ВСУ.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В то же время на Западе долгое время считалось, что Россия практически не получала помощи извне и полагалась полностью на свой мощный военно-промышленный комплекс. За исключением, пожалуй, Северной Кореи, которая снабжала Вооруженные Силы России ракетами, и Ирана, который поставлял беспилотники-камикадзе и баллистические боеприпасы. Но причем здесь Китай, задаются вопросом журналисты BM.

Новость по теме: Эксперты Military Watch рассказали в какую страну Китай отправит свои двухмоторные истребители L-15

США предупредили Китай о последствиях передачи летального оружия России

Знаете, чего больше всего боится Вашингтон — это возможной поддержки Москвы со стороны Пекина. Представляете, что будет с западными элитами если Китай вдруг решит оказать России помощь, да еще в полном объеме? Конечно, на данный момент официальный Пекин не поставляет летальное оружие в Россию (вроде бы). Однако некоторые виды товаров двойного назначения из этой страны вызвали неслыханную истерику в Белом доме. Например, недавно ряд западных аналитиков в один голос возопил, что российские беспилотные комплексы DJI Matrice благодаря комплектующим из Китая были переделаны в смертоносные дроны-камикадзе. При этом речь идет о БПЛА гражданского назначения, продажу которых практически невозможно лимитировать.

реклама

Вашингтон принялся быстро рисовать "красные линии" на карте отношений с Китаем. Буквально несколько дней назад государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и посол ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегли Пекин, что поставки оружия в Россию будут той самой "красной чертой".

Вашингтон заявил, что имеет данные о поставках в зону СВО современной бронетехники из Китая. The Russian T-90 tank is designed for combat operations in direct confrontation with the enemy with the support of motorized infantry vehicles. The T-90 is the main battle tank (MBT) of the Russian Army and the best-selling tank in the world; it is in service in many countries. Journal Military Watch Magazine. Photo credit: Telegram.

Эти предупреждения прозвучали на фоне поступающих разведданных ЦРУ о том, что Пекин якобы готовится передать оружие России. Об этих страхах Капитолийского Холма как раз и рассказал Блинкен. И, по-видимому, они не напрасны, пишет Bulgarian Military, несмотря на то, что он пытался убедить в обратном Государственного советника КНР Ван И, во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Соединенные Штаты не имеют права указывать России и Китаю, как развивать двусторонние отношения, Пекин не будет мириться с давлением со стороны Вашингтона, заявила в понедельник в рамках пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

реклама

"США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями, мы не будем мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона", - подчеркнула дипломат, комментируя предупреждения ряда западных политиков в адрес Пекина о последствиях в случае, поставок Китаем оружия в Россию.

Читайте также: На фоне СВО: Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM

Бронетехника для Вооружённых Сил РФ прямиков из Китая

Китай способен свободно перешагнуть через "красные линии" Вашингтона и, не поставляя оружие в Россию, поставить его в Россию. Несколько запутанно, не так ли, но это и есть международная политика в лучшем ее исполнении. Вот как это можно реализовать:

У России есть мощнейший военно-промышленный комплекс. Однако по мнению экспертов на Западе перед началом СВО он не был загружен на полную мощность. Согласно оценкам, до конца 2021 года Россия производила по двести-триста танков в год, плюс-минус. При этом потенциал ВПК России рассчитан на производство не менее 3 000 танков в год, пишет издание.

На Западе считают, что этот потенциал можно задействовать в полной мере. С одной стороны, Китай вроде бы не поставляет оружие в Россию, но ничто не мешает ему организовать поставки нового оборудования и станков для российской оружейной промышленности. Полупроводники, процессоры и микрочипы, все это тоже входит в список того, что может предложить Пекин. Таким образом, Китай способен быстро регенерировать мощь российского оборонно-промышленного комплекса. Тем самым Пекин может гарантированно обеспечить производство сотен танков и БМП в России.

реклама

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (справа) во время встречи в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Фотография сделана 4 февраля 2022 года. RosBusinessConsulting.

Запчасти  и комплектующие

Кроме того, Китай может предложить России большой ассортимент запасных частей и комплектующих, считают военные эксперты Military Watch. В Китае до сих пор на вооружении находятся системы российской военной техники, которые Пекин постепенно выводит из эксплуатации. Рассмотрим, к примеру, российский самолет Су-27. Китаю он больше не нужен, и поэтому НОАК снимает их с вооружения. Хотя пока подобных сигналов нет, но возможно, Пекин передаст в ВКС РФ комплекты запасных частей для российских Су-27, пишет журнал.

То же самое можно сказать и о системах ПВО С-400, которые якобы можно "каннибализировать" на благо Российской армии. Если говорить о танках, то китайские танкостроительные мощности по производству машин Type 99 могут обеспечить запчасти для российских Т-72. Дело в том, что танк  "Тип 99" построен  именно на базе российского Т-72. Китаю необходимо лишь минимально перенастроить инструментарий и оборудование на заводах Norinco и приступить к производству запчастей для бронетехники России.

Особенно если учесть, что российские танки имеют одну основную конструктивную линию, Москва сможет получить запчасти практически для всех моделей своих танков, отправляемых на поле боя.

Читайте также: Соединенные Штаты опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст ВМС России эскадренные миноносцы типа 052D

Влияние Китая во всем мире

После России и США Китай занимает третье место по объему оборонной промышленности. Ее потенциал практически сопоставим с возможностями этих государств. Поэтому задействовать ВПК России на полную мощность можно с помощью потенциала Китая.

Таким образом, если рассуждать о тяжелой бронетехнике (хотя все вышеизложенное относится и к другим отраслям военного производства), Китай все-таки может в буквальном смысле передать танки России без прямого экспорта. Одним словом влияние Китая. И как бы это не нравилось политикам в Вашингтоне, влияние Пекина на весь мир велико, и оно постоянно растет, пишут эксперты Military Watch

Китай способен при необходимости полностью обновить всю противовоздушную оборону Ирана. Китай может модернизировать или заменить всю бронетехнику Ирана. А это значит, что, если Китай захочет, он может игнорировать все угрозы Вашингтона и "поставлять иранское оружие" России, позиционируя себя на иранском рынке со своими новыми танками и системами ПВО.

То же самое Китай может сделать и для Северной Кореи, Сербии или Белоруссии. Несмотря на то, что эмбарго в отношении Северной Кореи является своего рода препятствием, это вовсе не означает, что сделать подобное невозможно. И хотя поставки китайского оружия в Республику Беларусь почти наверняка будут подразумевать "пересечение красных линий", расчерченных Вашингтоном, Пекин это также не остановит.

БПЛА корректируют стрельбу из новых танков Т-90АМ, поставленных недавно в российскую армию. Journal Military Watch Magazine. Photo credit: Telegram.

Ремонт и модернизация

Такие машины, как, например, тяжелые транспортные самолеты Y-20, которые, не являются оружием, могут быть переданы России в лизинг, считают западные эксперты. Это может снизить уровень нагрузки и амортизацию российских самолетов таких как Ил-76 или Ан-124, а также наладить материально-техническое обеспечение ВС РФ.

Вместе с тем, Китай может обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ. При этом помощь не будет ограничиваться исключительно ремонтом.  Пекин может помочь российским военным в вопросах освоения китайской техники.

Вообще, у Пекина есть масса возможностей оказать поддержку Москве. При этом прямые поставки оружия не следует рассматривать как самую значимую помощь. В текущей ситуации вышеупомянутое может оказаться гораздо полезнее для российского наступления на Украине. Китай может, невоенными методами поддерживать специальную операцию, тем самым избегая всех "красных линий", нарисованных Западом. Хотя, с другой стороны Пекин как и Россия уже давно не считает США гегемоном.

Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Newspaper The Wall Street Journal, Journal Bulgarian Military Watch, Portal Vpk.Name, RosBusinessConsulting, The New York Times.

1. (https://www.rbc.ru/politics/19/02/2023/63f1f8269a7947889ac444ce)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/china-arm-russia-no-arms-shipments) 
3. (https://vpk.name/news/692836_zapad_svoimi_rukami_tolkaet_kitai_k_soyuzu_s_rossiei.html)
4. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/21/china-can-provide-hundreds-of-tanks-to-russia-bypassing-the-us/)
5. (https://www.nytimes.com/2022/06/25/us/politics/commandos-russia-ukraine.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша китай
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 44
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
16
ВСУ начали минировать подбитую западную технику
4
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
65
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
3
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Microsoft ошибочно разослала обновление до Windows 11 на неподдерживаемые устройства
1
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
19
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 3070 Ti – Выбираем правильную видеокарту для 2К-монитора
14
SpaceX запустила спутники «V2 Mini» для увеличения пропускной способности Starlink
+
На Украине готовы при необходимости мобилизовать дополнительные резервы
10
Windows 11 получает блокнот с вкладками, ножницы с записью видео, поиск по процессам и многое другое
1
Дешевая GeForce GTX 1070 с Авито с легкостью тянет Cyberpunk 2077, Atomic Heart и Hogwarts Legacy
20
Российский спецназ на СВО начал применять отечественные дроны, использующие нейросеть
+
Европейцы уже сейчас задаются вопросом о том, как им пережить следующую зиму
10
В США не хватает комплектующих и запчастей для перезапуска производства ПЗРК Stinger
5
За 3 суток силы РФ поразили 7 складов с боеприпасами ВСУ
4
AMD Ryzen 9 7900X3D имеет по 6 активных ядер в каждом чиплете
1
Как российские солдаты победили американские ружья против дронов с помощью обычной лески
6
В Вашингтоне верят, что танки M1 Abrams хорошо себя покажут на Украине
6
Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A14 4G на MediaTek Helio G80
+

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
34
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
16
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
18
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
9
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
23
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
20
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
20
ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35
15
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30

Сейчас обсуждают

Сергей Терещенко
20:08
Это такой план генштаба- заманить кошек и потом кааак сманеврировать куда нибудь.
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
boris558
20:04
И советские деревянные туалеты 😉
Нейросеть показала, как могли бы выглядеть американские фильмы, если бы они были сняты в СССР
User_007
20:01
Да нах чет строить, проще и дешевле в Китае купить. Ну тупыее)
«Вкусно — и точка» построит фабрику игрушек для своего аналога набора «Хэппи Мил»
Цхьалха Борз
19:58
а теперь в палату...
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
l33t_h4x00r
19:55
чтобы сбить при запуске ,надо знать , откуда будут запускать, ведь кроме шахт, есть самолеты, подлодки,мобильные системы, может поезд с ракетами восстановили. И если вы посмотрите с какой скростью рак...
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
Цхьалха Борз
19:54
overclockers.ru маздай
О цифровой гигиене в нашу эпоху или "как вернуть старые добрые времена"
Amon Amarth
19:51
Да вроде в статье написано, что танки никто и не передаёт.
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
Цхьалха Борз
19:51
Глупости. Зачем России танки из Китая, когда свои девать некуда.
США опасаются, что Китай отправит на Украину сотни танков в обход санкций
Анастасия Ворошилова
19:50
Нихуя ты иксперд!
США перебросили свой "Самолёт Судного Дня" на базу в Европе
boris558
19:48
То что не повысят пенсию , не поменяют конституцию и т.д. говорило не правителство а Путин.
Почему армия РФ не уничтожила Leopard 2 на границе с Украиной, и кто пустил немецкие танки в Бахмут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем