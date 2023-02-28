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Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка

Источники в британской разведке МИ-6 утверждают, что российские истребители Су-57 используют ракеты Р-37М сверхбольшой дальности для уничтожения украинских самолетов
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В марте 2022 года, российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые принял участие в боевых действиях на Украине. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о том, какие задачи выполнял этот тип боевых самолетов в ходе СВО. Сегодня об этом рассказывают военные эксперты прозападного журнал Military Watch Magazine. Согласно заявлениям, в первые месяцы СВО эти самолеты участвовали в нанесении авиаударов, а затем в операциях по уничтожению средств противовоздушной обороны ВС Украины.

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The radar system, known as the Belka, will be improved, in particular, complex modes of application (including the joint use of the so-called unmanned slave, the Hunter UAV) have yet to be implemented. However, the most important features that distinguish the new radar from the previous generation radars, including, for example, the Irbis, which equips the Su-35S generation 4++ fighters, have already been implemented. Journal Military Watch Magazine.

По всей видимости, отмечает издание, для этого использовались крылатые ракеты Х-59МК2 и Х-31. Позднее, начиная с октября 2022 года, появилась информация о том, что эти истребители принимали участие в воздушных боях. В частности, о том, что Су-57 ВКС РФ сбил истребитель Су-27, а также тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 украинских ВВС. Причем эти самолеты были сбиты новым на дальностях свыше 200 км и стали ответом на удары беспилотников ВСУ по инфраструктуре в Белгородской области, пишет издание.

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Помимо приобретения опыта в различных видах атак на позиции ВСУ, украинский театр военных действий также стал оптимальным полигоном для испытаний сенсорного комплекса Су-57, включающего шесть радаров AESA (Активный электронный сканирующий массив) и инфракрасной системы поиска и слежения (IRSTs). Благодаря этим комплексам самолет способен одновременно отслеживать гораздо больше целей, в сравнении с любым другим истребителем в мире, причем делать это на максимальных дальностях.

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Ожидается, что со временем количество истребителей Су-57, задействованных в СВО на Украине, будет расти. В 2022 году численность этих машин увеличилась более чем в два раза - с четырех до десяти истребителей, а в 2023 году ожидается дальнейший рост до 22-24 единиц.

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Первые сообщения о участие Су-57 в воздушных боях были дополнены более докладами Министерства обороны Великобритании в январе 2023 года. В них говорилось, что истребители "запускают ракеты большой дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по целям на территории Украины". Таким образом, пишет издание MWM это стало для Запада первым доказательством того, что истребители пятого поколения Воздушно-космических сил Российской Федерации действительно участвуют в операциях "по крайней мере, с июня 2022 года".

The R-37M long-range guided missile was a development of the R-37, which was developed for MiG-31M interceptors. It carries a warhead weighing 60 kilograms and can hit targets at a range of over 400 kilometers. Ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" на экспозиции. Journal Military Watch Magazine.

Дальность поражения Су-57, о которой сообщалось в октябре, убедительно свидетельствует о том, что эти истребители используют самую дальнобойную российскую ракету класса "воздух-воздух" Р-37М. Этот боеприпас имеет максимальную дальность стрельбы 400 км и является единственной известной ракетой класса "воздух-воздух" способной угрожать маневрирующим целям на дальностях более 200 км.

Формулировка Министерства обороны Великобритании о запуске ракет "по объектам на территории Украины" с больших дальностей, только подтвердила это предположение. В феврале британское консервативное издание The Conversation сообщило, что "российские МиГ-31 и Су-57, оснащенные гиперзвуковой ракетой Р-37М большой дальности, успешно сбили украинские самолеты с расстояния более 200 км из воздушного пространства России", предоставив самый подробный отчет о том, как новейшие российские истребители участвуют в воздушных сражениях.

 Основная АФАР переднего обзора. АФАР бокового обзора Х-диапазона.

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Возможность использования Су-57, пишут журналисты Military Watch в воздушных боевых действиях, особенно на больших дальностях, является очень важным моментом как для этой программы, так и для российской боевой авиации в целом. Операции на Украине уже позволили Су-57 стать первым в мире истребителем пятого поколения, участвующим в воздушных баталиях высокой интенсивности против вооруженных сил практически всего блока НАТО.

Несмотря на то, что ВВС США эксплуатируют истребители пятого поколения уже более 17 лет, они также как и ВВС Китая, (имеющие парк крылатых машин последнего поколения в 20 раз больше, чем у ВКС РФ) до сих пор не участвовали в боевых миссиях. Ах, нет извините, совсем забыли упомянуть грандиозную операцию ВВС США по уничтожению китайского аэростата. Спустя неделю после сомнений и метаний в начале февраля пиндосы таки подняли в воздух целый малозаметный истребитель пятого поколения F-22 Raptor и с помощью ракеты за $400.000 сбили китайский воздушный шар долларов за 200.

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Тем не менее, участие в воздушных боях, в частности, против довольно опасных пусть и устаревших самолетов, таких как Су-27, свидетельствует о том, что возможности Су-57 не ограничены начальным эксплуатационным потенциалом. Несмотря на небольшое количество боевых самолетов пятого поколения, Су-57 способны серьезно повлиять на исход боевых операций, пишет MWM. Стремительный рост авиапарка ВКС РФ, говорит о том, что Министерство обороны России сумеет эффективно задействовать его для выполнения боевых задач практически сразу после ввода в эксплуатацию.

Это выгодно контрастирует с другими истребительными программами, такими как F-22 ВВС США, первоначальный потенциал которого был ограничен в течение почти четырех лет после принятия на вооружение первых машин, или F-35 - до сих пор не готового к ведению высокоинтенсивных боевых действий и вряд ли способного участвовать  в воздушных столкновениях в крупномасштабной войне между государствами.

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АФАР L-диапазона устанавливается в носке крыла Су-57. Journal National Defense Magazin

Поэтому Пентагон продолжает отрицать целесообразность полномасштабного производства F-35 - спустя целых 23 года после того, как самолет этого класса совершил свой первый полет. Хотя поступление Су-57 на вооружение было отложено более чем на пять лет, это время могло быть использовано его конструкторами для обеспечения высокой боеготовности самолета практически с самого начала его ввода в эксплуатацию. Такое положение вещей выгодно отличается от того, как США реализовали свои собственные программы по созданию истребительной авиации пятого поколения.

В отличие от Су-57, американские F-22 никогда не использовали в бою оружие, действующее за пределами дальности визуальной видимости. Свою единственную победу в воздушном бою F-22 одержал в 2023 году над китайским аэростатом в небе над США и Канадой. Единственный случай боестолкновения F-35 с воздуха был зафиксирован против гражданского грузового беспилотного дрона в районе сектора Газа. 

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При этом китайские J-20 ни разу не участвовали (по крайней мере официально) в боевых действиях, хотя неоднократно были задействованы для перехвата и сдерживания американской боевой авиации над акваторией Восточно-Китайского моря.

Таким образом, пишет MWM, статус Су-57 среди истребителей своего поколения является поистине беспрецедентным. Уникальность его боевого опыта, включая столкновения в воздухе, может значительно повысить интерес к Су-57 со стороны других государств, особенно учитывая, что расширяющиеся производственные линии к концу 2020-х годов, позволят обеспечить выполнение довольно крупных экспортных заказов.

Journal National Defense Magazin

Ранее в феврале Россия и Индия обсудили возможность лицензионного производства Су-57 для ВВС Индии, руководствуясь примером программы предыдущих классов российских истребителей, таких как Су-30МКИ, которых Нью-Дели закупила в количестве более 270 единиц в период с 2000 по 2020 год. Также сохраняется возможность "готовых" индийских контрактов, по крайней мере, для первых партий, поскольку Индия неоднократно проявляла большой интерес к истребителям этого класса.

Согласно имеющимся данным, в сентябре прошлого Алжир также разместил заказы на производство Су-57. Их поставка ожидается ближе к концу десятилетия, поскольку Россия более чем в четыре раза увеличила профицит бюджета. Это позволит серьезно ускорить модернизацию в условиях потенциальной угрозы со стороны НАТО, сообщают военные эксперты Military Watch Magazine.

Истребитель Су-57 ВКС России запускает крылатую ракету Х-59МК2. Journal Military Watch Magazin.

Ожидается, что именно Индия и Алжир станут двумя крупнейшими заказчиками, так же, как и в случае с Су-30МКИ/МКА. По мере того, как Россия продолжает инвестировать в дальнейшее расширение производственных мощностей, темпы производства Су-57, должно быть, приблизятся к 30 самолетам в год, по мере того как заказы на более старые самолеты Су-30 и Су-35 будут постепенно сокращаться.

Источники и ссылки: RosBusinessConsulting, Journal Military Watch Magazine, Journal Theconversation, Journal National Defense Magazin, Journal The National Interest

1. (https://militarywatchmagazine.com/article/british-sources-su57-r37m-shoot-down-ukrainians)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/7billion-algerian-arms-deal-five-major-items)
3. (https://theconversation.com/ukraine-12-months-at-war-why-kyivs-western-allies-must-rethink-the-limits-of-their-military-aid-200028)
4. (https://oborona.ru/product/kedrov-ilya/radiolokacionnyj-kompleks-belka-dlya-istrebitelya-su-57-tekhnologicheskij-shedevr-sozdannyj-niip-im-v-v-tihomirova-42234.shtml)
5. (https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-35-stealth-fighter-not-ready-war-40857)

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