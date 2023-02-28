Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
В марте 2022 года, российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые принял участие в боевых действиях на Украине. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о том, какие задачи выполнял этот тип боевых самолетов в ходе СВО. Сегодня об этом рассказывают военные эксперты прозападного журнал Military Watch Magazine. Согласно заявлениям, в первые месяцы СВО эти самолеты участвовали в нанесении авиаударов, а затем в операциях по уничтожению средств противовоздушной обороны ВС Украины.
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По всей видимости, отмечает издание, для этого использовались крылатые ракеты Х-59МК2 и Х-31. Позднее, начиная с октября 2022 года, появилась информация о том, что эти истребители принимали участие в воздушных боях. В частности, о том, что Су-57 ВКС РФ сбил истребитель Су-27, а также тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 украинских ВВС. Причем эти самолеты были сбиты новым на дальностях свыше 200 км и стали ответом на удары беспилотников ВСУ по инфраструктуре в Белгородской области, пишет издание.
Помимо приобретения опыта в различных видах атак на позиции ВСУ, украинский театр военных действий также стал оптимальным полигоном для испытаний сенсорного комплекса Су-57, включающего шесть радаров AESA (Активный электронный сканирующий массив) и инфракрасной системы поиска и слежения (IRSTs). Благодаря этим комплексам самолет способен одновременно отслеживать гораздо больше целей, в сравнении с любым другим истребителем в мире, причем делать это на максимальных дальностях.
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Ожидается, что со временем количество истребителей Су-57, задействованных в СВО на Украине, будет расти. В 2022 году численность этих машин увеличилась более чем в два раза - с четырех до десяти истребителей, а в 2023 году ожидается дальнейший рост до 22-24 единиц.
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Первые сообщения о участие Су-57 в воздушных боях были дополнены более докладами Министерства обороны Великобритании в январе 2023 года. В них говорилось, что истребители "запускают ракеты большой дальности класса "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" по целям на территории Украины". Таким образом, пишет издание MWM это стало для Запада первым доказательством того, что истребители пятого поколения Воздушно-космических сил Российской Федерации действительно участвуют в операциях "по крайней мере, с июня 2022 года".
Дальность поражения Су-57, о которой сообщалось в октябре, убедительно свидетельствует о том, что эти истребители используют самую дальнобойную российскую ракету класса "воздух-воздух" Р-37М. Этот боеприпас имеет максимальную дальность стрельбы 400 км и является единственной известной ракетой класса "воздух-воздух" способной угрожать маневрирующим целям на дальностях более 200 км.
Формулировка Министерства обороны Великобритании о запуске ракет "по объектам на территории Украины" с больших дальностей, только подтвердила это предположение. В феврале британское консервативное издание The Conversation сообщило, что "российские МиГ-31 и Су-57, оснащенные гиперзвуковой ракетой Р-37М большой дальности, успешно сбили украинские самолеты с расстояния более 200 км из воздушного пространства России", предоставив самый подробный отчет о том, как новейшие российские истребители участвуют в воздушных сражениях.
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Возможность использования Су-57, пишут журналисты Military Watch в воздушных боевых действиях, особенно на больших дальностях, является очень важным моментом как для этой программы, так и для российской боевой авиации в целом. Операции на Украине уже позволили Су-57 стать первым в мире истребителем пятого поколения, участвующим в воздушных баталиях высокой интенсивности против вооруженных сил практически всего блока НАТО.
Несмотря на то, что ВВС США эксплуатируют истребители пятого поколения уже более 17 лет, они также как и ВВС Китая, (имеющие парк крылатых машин последнего поколения в 20 раз больше, чем у ВКС РФ) до сих пор не участвовали в боевых миссиях. Ах, нет извините, совсем забыли упомянуть грандиозную операцию ВВС США по уничтожению китайского аэростата. Спустя неделю после сомнений и метаний в начале февраля пиндосы таки подняли в воздух целый малозаметный истребитель пятого поколения F-22 Raptor и с помощью ракеты за $400.000 сбили китайский воздушный шар долларов за 200.
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Тем не менее, участие в воздушных боях, в частности, против довольно опасных пусть и устаревших самолетов, таких как Су-27, свидетельствует о том, что возможности Су-57 не ограничены начальным эксплуатационным потенциалом. Несмотря на небольшое количество боевых самолетов пятого поколения, Су-57 способны серьезно повлиять на исход боевых операций, пишет MWM. Стремительный рост авиапарка ВКС РФ, говорит о том, что Министерство обороны России сумеет эффективно задействовать его для выполнения боевых задач практически сразу после ввода в эксплуатацию.
Это выгодно контрастирует с другими истребительными программами, такими как F-22 ВВС США, первоначальный потенциал которого был ограничен в течение почти четырех лет после принятия на вооружение первых машин, или F-35 - до сих пор не готового к ведению высокоинтенсивных боевых действий и вряд ли способного участвовать в воздушных столкновениях в крупномасштабной войне между государствами.
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Поэтому Пентагон продолжает отрицать целесообразность полномасштабного производства F-35 - спустя целых 23 года после того, как самолет этого класса совершил свой первый полет. Хотя поступление Су-57 на вооружение было отложено более чем на пять лет, это время могло быть использовано его конструкторами для обеспечения высокой боеготовности самолета практически с самого начала его ввода в эксплуатацию. Такое положение вещей выгодно отличается от того, как США реализовали свои собственные программы по созданию истребительной авиации пятого поколения.
В отличие от Су-57, американские F-22 никогда не использовали в бою оружие, действующее за пределами дальности визуальной видимости. Свою единственную победу в воздушном бою F-22 одержал в 2023 году над китайским аэростатом в небе над США и Канадой. Единственный случай боестолкновения F-35 с воздуха был зафиксирован против гражданского грузового беспилотного дрона в районе сектора Газа.
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При этом китайские J-20 ни разу не участвовали (по крайней мере официально) в боевых действиях, хотя неоднократно были задействованы для перехвата и сдерживания американской боевой авиации над акваторией Восточно-Китайского моря.
Таким образом, пишет MWM, статус Су-57 среди истребителей своего поколения является поистине беспрецедентным. Уникальность его боевого опыта, включая столкновения в воздухе, может значительно повысить интерес к Су-57 со стороны других государств, особенно учитывая, что расширяющиеся производственные линии к концу 2020-х годов, позволят обеспечить выполнение довольно крупных экспортных заказов.
Ранее в феврале Россия и Индия обсудили возможность лицензионного производства Су-57 для ВВС Индии, руководствуясь примером программы предыдущих классов российских истребителей, таких как Су-30МКИ, которых Нью-Дели закупила в количестве более 270 единиц в период с 2000 по 2020 год. Также сохраняется возможность "готовых" индийских контрактов, по крайней мере, для первых партий, поскольку Индия неоднократно проявляла большой интерес к истребителям этого класса.
Согласно имеющимся данным, в сентябре прошлого Алжир также разместил заказы на производство Су-57. Их поставка ожидается ближе к концу десятилетия, поскольку Россия более чем в четыре раза увеличила профицит бюджета. Это позволит серьезно ускорить модернизацию в условиях потенциальной угрозы со стороны НАТО, сообщают военные эксперты Military Watch Magazine.
Ожидается, что именно Индия и Алжир станут двумя крупнейшими заказчиками, так же, как и в случае с Су-30МКИ/МКА. По мере того, как Россия продолжает инвестировать в дальнейшее расширение производственных мощностей, темпы производства Су-57, должно быть, приблизятся к 30 самолетам в год, по мере того как заказы на более старые самолеты Су-30 и Су-35 будут постепенно сокращаться.
Источники и ссылки: RosBusinessConsulting, Journal Military Watch Magazine, Journal Theconversation, Journal National Defense Magazin, Journal The National Interest
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/british-sources-su57-r37m-shoot-down-ukrainians)
2. (https://militarywatchmagazine.com/article/7billion-algerian-arms-deal-five-major-items)
3. (https://theconversation.com/ukraine-12-months-at-war-why-kyivs-western-allies-must-rethink-the-limits-of-their-military-aid-200028)
4. (https://oborona.ru/product/kedrov-ilya/radiolokacionnyj-kompleks-belka-dlya-istrebitelya-su-57-tekhnologicheskij-shedevr-sozdannyj-niip-im-v-v-tihomirova-42234.shtml)
5. (https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-35-stealth-fighter-not-ready-war-40857)
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