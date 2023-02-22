США опасаются, что Китай вопреки санкциям передаст России эскадренные эсминцы Type 052
Экспортный вариант китайского эсминца Type 052D, согласно имеющейся информации, был разработан специально для выхода на зарубежные рынки. Эти эсминцы водоизмещением 7500 тонн представляют собой, пожалуй, самые перспективные боевые корабли, доступные для приобретения любой страной мира.
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В последние годы Китай стал одним из ведущих экспортеров надводных кораблей, в частности, более легких аналогов эсминца Type 052D - фрегата Type 054A и корвета класса Adhafer, проданных Пакистану и Алжиру соответственно. Тем не менее, военные корабли эскадренного класса очень редко экспортируются странами. Как правило, большинство стран, желающих иметь на вооружении столь крупные суда, способны строить их самостоятельно, используя ресурсы своей страны, и может быть, изредка обращаясь за помощью к иностранным партнерам.
Корабль Type 052D - один из самых перспективных эсминцев, впервые принятый на вооружение в 2014 году. В 2022 году количество кораблей флота Type 052D достигло 25 единиц. Сегодня он занимает второе место в мире по численности, со значительным отрывом уступая лишь кораблям класса Arleigh Burke военно-морских сил США. При этом только в 2019 году НОАК спустила на воду восемь кораблей.
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Эти эсминцы были введены в строй параллельно с другими, более крупными кораблями класса Type 055, которые примерно на 70 процентов крупнее (с водоизмещением 13 000 тонн). Западные источники нередко называют их самыми мощными надводными боевыми кораблями в мире. Производство экспортных вариантов Type 052D может говорить о том, что Народно-освободительная армии Китая полностью укомплектовала свой ВМФ, и возможно, что некоторые потенциальные клиенты уже проявили интерес к этим кораблям.
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Все корабли типа 052D включают 64 ячейки вертикального запуска и могут нести широкий спектр новых вооружений, в том числе крылатые ракеты YJ-100 с дальностью 1000 км, сеть ПВО с боеприпасами класса "земля-воздух" HQ-16, HHQ-9, HHQ-10 и DK-10A, а также множество новых систем оружия ближнего боя. Кроме того, они совместимы с гиперзвуковой баллистической ракетой YJ-21, запускаемой с корабля. Впрочем, маловероятно, что эти ракеты будут предлагаться на экспорт. Специализированный вариант, класс Type 052DL, существенно длиннее и позволяет разместить новые вертолеты Z-20 и интегрировать новые радары метрового диапазона, оптимизированные для отслеживания воздушных малозаметных целей. Но будет ли эта модификация предлагаться на экспорт, пока неизвестно.
Несмотря на эксклюзивность экспортных сделок по поставкам эсминцев в мире, ряд стран все же могут рассмотреть целесообразность приобретения Type 052D. Одним из наиболее заметных потенциальных клиентов является Алжир, который в 2020 году на стене здания своего министерства обороны разместил художественное полотно с изображением российских истребителей Су-57, эсминца Type 052D и целого ряда боевой техники стоящей на вооружении России.
После этого в прессе появилось множество сообщений о том, что Алжир заказал не только истребители Су-57, но и эсминцы класса Type 052D, которые страна, вероятно, уже давно планировала приобрести для наращивания потенциала своих вооруженных сил. Если сделка состоится, Type 052D станет самым мощным надводным боевым кораблем не только в этом регионе, но и в Африке в целом, учитывая, что эсминцы соседних европейских государств рассматриваются как возможные противники, не обладающие потенциалом, сравнимым с китайскими аналогами.
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С 2022 года, в связи с ростом цен на нефть, доходы этого африканского государства значительно возросли. Согласно сообщениям, Алжир удвоил запланированные расходы на закупку кораблей перед лицом предполагаемых угроз со стороны Североатлантического альянса.
Но самым важным клиентом по мнению западных экспертов является Россия. Сегодня в РФ, считают военные эксперты западного издания Military Watch Magazin активно рассматривается возможность приобретения военных кораблей, построенных на верфях Китая, включая авианосцы. При этом закупка кораблей типа 052D, скорее всего, станет временной мерой, актуальной до тех пор, пока ВМФ России не построит собственные многоцелевые эсминцы.
Потенциально такие корабли могут быть оснащены российскими системами вертикального пуска крылатых ракет и ракет класса "земля-воздух", которые имеют ряд существенных преимуществ перед китайскими аналогами, пишут журналисты MWM, а также более новыми датчиками и электроникой. Корабли Type 052D имеет довольно низкие эксплуатационные расходы и могут стать экономичным и эффективным вариантом для вооружения российского флота, пишет издание.
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Сделка по поставкам кораблей Type 052D может быть особенно привлекательной для обеих стран в случае, если эти корабли будут развернуты в Тихом океане или Арктике. По мнению авторов статьи, такое решение позволит Китаю избежать обвинения со стороны США в поставках оружия России на фоне СВО на Украине.
Кроме того, эсминцы Тихоокеанского или Северного флота России будут развернуты относительно близко к Китаю и, следовательно, при необходимости могут быть легко отремонтированы на китайских верфях. Потребность России в современных эсминцах может оказаться более актуальной, учитывая, что ВС РФ готовятся принять на вооружение два авианосца заложенных в Крыму в 2020 году и на которых, как ожидается, будут размещены вертолеты и истребители вертикального взлета и посадки.
Журналисты MWM считают, что китайские эсминцы Type 052D могли бы стать неплохим вариантом сопровождения этих кораблей. Кроме того, затраты на приобретение импортируемых эсминцев класса Type 052D потенциально могут быть компенсированы за счет поставок Китаю нового российского оборудования или технологий, включая уникальные системы ПВО, или же за счет солидных доходов от экспорта китайцам нефти и газа, объемы которого в последнее время существенно возросли, подводит итог MWM.
Источники и ссылки: Journal Military Watch Magazine, Military Review magazine, Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Portal Gagadget.
1. (https://topwar.ru/page,1,2,25169-korabli-iz-kitaya-dlya-rossiyskogo-flota.html)
2. (https://topwar.ru/181283-drakon-protiv-orla-sravnenie-flotov-ssha-i-kitaja.html)
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/china-offering-cutting-edge-type-052d-destroyers-for-export-are-algeria-and-russia-its-most-likely-clients)
4. (https://rg.ru/2022/01/17/kitaj-prodolzhit-stroitelstvo-samyh-moshchnyh-v-mire-esmincev.html)
5. (https://gagadget.com/ru/159655-kitaj-odnovremenno-stroit-shest-esmintsev-tipa-052d-s-upravlyaemyimi-takticheskimi-raketami-i-sovremennyimi-radarami/)
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