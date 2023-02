За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлен момент атаки беспилотного судна на мост недалеко от Одессы

In Ukrainian social networks late on Friday night there were reports of a hit on the bridge over the Dniester estuary in Zatoka, Odessa region. At first it was speculated that the bridge was attacked by Geranium drones. Journal EurAsian Times.

На 18-секундном видеоролике, который, судя по всему, был снят стационарной камерой видеонаблюдения, показано, как небольшое быстроходное судно движется в сторону моста и через восемь секунд взрывается под двумя опорными колоннами.

Видео обрывается через несколько секунд после атаки, не показывая степень разрушений, вызванных взрывом. Мост, о котором идет речь, расположен в посёлок городского типа Затока Одесской области и соединяет этот регион с остальной частью Украины.

По мнению различных блогеров, СМИ и других экспертов OSINT (Open source intelligence - разведка по открытым источникам), судно, врезавшееся в мост, является российским беспилотным надводным аппаратом; однако ни Россия, ни Украина не выступили с соответствующими заявлениями.

"Судя по кадрам, трудно сказать о масштабах ущерба, но похоже, что повреждена опорная конструкция моста", - сообщает российский Telegram-канал Рыбарь (@rybar).

"Это единственный железнодорожный мост, который ведет в западную часть Одесской области непосредственно через украинскую территорию. Кратчайший альтернативный маршрут - дорога, которая заходит на молдавскую территорию более, чем на 8 км.".

Издание EurAsian Times сообщает, что до сих пор только Украина продемонстрировала способность наносить удары по российским позициям и военно-морским судам с помощью беспилотных надводных кораблей (USV). Более того, известно, что в ноябре Украина начала сбор средств для приобретения флота из 100 таких USV, которые она называет первым в мире "флотом военно-морских беспилотников".

Таким образом, пишет издание, если объект, показанный на недавнем видео, действительно является российским USV, то это станет первым известным случаем использования этого типа оружия российскими военными в рамках специальной военной операции на Украине.

Later, Ukrainian sources confirmed information about the strike on the bridge, only not by air, but by a waterborne drone that had floated out of the darkness not far from the piers of the structure. A video of the water drone is also circulating in social networks. Journal EurAsian Times.

По информации канала "Рыбарь", мост уже неоднократно подвергался атакам, однако ранее не сообщалось об использовании российскими вооруженными силами беспилотных надводных аппаратов. Западные эксперты предупреждают, что использование Россией беспилотных надводных и подводных аппаратов, начиненных взрывчаткой, является новым видом оружия, представляющим реальную угрозу для украинских нацистов.

"Даже если в результате атаки был нанесен незначительный ущерб (как сообщали некоторые украинские медиа), это новая существенная угроза для Украины", - заявил американский военно-морской аналитик Х.И. Саттон. "Это мост является важным стратегическим объектом между Украиной и Молдавией/Румынией и уже несколько раз подвергался атакам со стороны Вооруженных Сил России".

Иран поставляет России беспилотные катера?

Если Россия впервые продемонстрировала атаку USV-камикадзе, рассуждают в Пентагоне, то возникает вопрос: как ВС РФ ими управляют? Как минимум, для контроля за такими USV российские военные должны располагать средствами связи в пределах прямой видимости, (если это конечно не более продвинутые технологии).

Эксперты считают, что Украина использовала StarLink от Space X для прямого управления своими беспилотными аппаратами за пределами прямой видимости. Однако, SpaceX приняла соответствующие меры и запретила Украине использовать спутники Starlink для управления БПЛА. Это стало серьезным ударом для украинских нацистов.

Ранее в этом месяце президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила возможность Украины использовать свой спутниковый интернет-сервис в военных целях после участившихся сообщения об использовании ВСУ этой технологии для управления беспилотными дронами.

"Это никогда не предназначалось для использования в качестве оружия", - сказал Шотвелл аудитории на космической конференции 8 февраля. "Однако украинские вооруженные силы использовали ее в своих целях и не в рамках какого-либо соглашения".

На фотографии изображены беспилотные катера-камикадзе. Journal EurAsian Times

Шотвелл отметила, что "Старлинк" отправил свои устройства на Украину, чтобы "поддерживать работу банков, больниц, поддерживать связь с семьями". "Мы понимали, что военные используют их для связи, и это нормально", - сказал далее Шотвелл. "Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в наступательных целях".

Другой важный вопрос, (чешут в затылке западные эксперты) - откуда у России появились эти системы. Скорее всего это Иран. Именно эта страна является первопроходцем в этой области и, возможно, даже распространила этот потенциал, как минимум на весь Ближний Восток, считают в Пентагоне.

В 2017 году в Йемене поддерживаемые Ираном повстанцы хуситы использовали беспилотный катер, начиненный взрывчаткой для штурма саудовского фрегата "Аль-Мадина" в южной части Красного моря, который подорвался возле кормы фрегата, убив двух и ранив еще трех моряков.

На вопрос, мог ли объект, использованный для удара по мосту в Затоке, быть иранской разработкой, Саттон ответил: "Это не исключено, иранцы - эксперты в этом деле. Однако и у России есть соответствующая база, чтобы создать подобную технологию своими силами, без помощи Ирана".

По сообщениям западных СМИ, Вооружённые Силы Российской Федерации могут использовать беспилотные надводные и подводные аппараты в других местах на Чёрном море, вокруг Одессы и даже в портовом городе Очаков, который неоднократно подвергался ракетным ударам российской артиллерии.

Кроме того, считают в США, российские военные могут использовать такие USV на Днепре для нанесения ударов по украинским позициям в Херсоне и его окрестностях.

Саттон выдвинул еще одну гениальную гипотезу: "Россия может использовать беспилотные катера для атак на торговые суда, направляющиеся к Украине в рамках Черноморской зерновой инициативы, а затем отрицать свою причастность и обвинять украинские беспилотные дроны и/или мины".

Источники и ссылки: Journal EurAsian Times, CNN International, Journal The Drive, Twitter

