Военный эксперт: F-16 по зубам нашим Су-30СМ и Су-35, а против МиГ-31БСМ вообще нет шансов
Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин проанализировал перспективы применения тяжелого западного оружия на Украине. Как сообщает газета "Аргументы и Факты", по мнению специалиста, США и коллективный Запад испытывают Россию на прочность поставками новых партий оружия. Он считает, что Западу не удалось сломить Россию в прошлом году, и сегодня у них закончились все аргументы с обычным оружием. Поэтому после тяжёлой бронетехники и "умных бомб" GLSDB, Киеву могут быть поставлены боевые самолеты.
реклама
"Некоторые страны Евросоюза могут отдать свои F-16 Fighting Falcon, а вот Соединенные Штаты, как обычно, окажутся в стороне и сами ничего не передадут", - поясняет аналитик. При этом, подчеркивает офицер запаса, Вашингтон максимально используют ресурсы своих европейских союзников. Допустим, Нидерланды передадут F-16 или какая-то другая страна, но зеленый свет на отгрузку техники даст именно Америка", - считает эксперт. По словам Дандыкина, эксплуатацией западных образцов военной техники на Украине де-факто будут заниматься натовцы, поскольку обучить украинских националистов за столь короткое время просто нереально.
|
Новость по теме: Малозаметный истребитель поколения 5 F-22 Раптор впервые вступил в воздушную схватку.
Что касается противостояния, то, по словам собеседника "АиФ", всепогодные перехватчики МиГ-31БСМ, многоцелевые Су-35С и Су-30СМ легко справятся с западными самолетами типа Ф-16 "Фалькон".
Что собой представляют боевые самолеты США General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Американские самолёты производства США, из-за которых, по словам эксперта, началась вся эта кутерьма, обладают рядом достоинств и недостатков.
реклама
По словам специалиста, к достоинствам можно отнести: малый вес, довольно неплохую тяговооруженность, маневренность; надежную силовую установку и приличную боевую экипировку.
- Теперь о недостатках. Поскольку этот самолет легкий и оснащен только одним двигателем, дальность полета также ограничена по сравнению с двухмоторными истребителями, да и полезная нагрузка невелика, считает эксперт.
"Впервые F-16 принял участие в боевых действиях в ходе войны в Ливане 1982 года, когда "Iron Eagles" были впервые использованы в качестве боевых самолетов. Эти же самолеты участвовали в воздушных боях вовремя попытки госпереворота в Венесуэле в 1992 году. Также F-16 Fighting Falcon применялись в войне в Персидском заливе, в Афганистане, индо-пакистанском инциденте, греко-турецкой войне и сирийском конфликте", отметил военный аналитик.
Чем может ответить ВКС России
Как утверждает капитан первого ранга, у ВС Российской Федерации есть чем ответить на американские F-16.
реклама
Примерно такие же характеристики имеют советские и российские многоцелевые истребители поколения 4 - МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры»). Правда, наша "Точка опоры" несколько тяжелее по весу", - отметил специалист.
|
Новость по теме: В марте многоцелевые Су-35СМ Фланкер, построенные для ВВС Египта, отправятся в Иран.
Кроме того, на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации имеются самолеты более тяжелого класса построенные ОКБ Сухого. Речь идет о многоцелевых истребителях поколения 4++, главное предназначение которых - завоевание господства в воздухе. К ним относятся такие машины, как Су-30СМ и Су-35. По своему функционалу и боевым возможностям они превосходят американских "Соколов", считает аналитик. Российские истребители перечисленных серий, в отличие от своих западных "сородичей", способны вести стрельбу ракетами на сотни километров, не входя в зону поражения противника.
Ну а если в дело вступают высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ/БСМ, то у "американцев" вообще нет никаких шансов", - подчеркнул Дандыкин.
реклама
По словам эксперта, МиГ-БСМ - самый скоростной истребитель ВКС РФ, преодолевающий более трех тысяч километров за час (скорость около 3 Махов). Этот самолет способен на высоких скоростях наносить ракетные удары с довольно больших расстояний, чего не могут сделать западные машины.
Более того, по мнению специалиста, вражеские самолеты следует не только массово уничтожать, а тех, кто их сбивал, материально поощрять, но и захватывать для дальнейшего изучения технологий. "Вот такой подход абсолютно верен", - подвел итог собеседник "Аргументов и Фактов".
Напомним, что в последнее время Запад все активнее обсуждает возможность передачи Киеву боевых самолетов. В первую очередь, речь идет об истребителях F-16, которые Нидерланды и Польша выразили желание предоставить Украине из своих резервов. Вашингтон, пока отказывается комментировать возможные поставки F-16 на Украину.
|
Новость теме: Российские истребители Су-30MK совершили беспрецедентное развертывание на японской авиабазе
Ранее капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал, как Вооруженные силы Российской Федерации собираются противодействовать переданным Киеву "умным" бомбам GLSDB.
"Управляемые авиационная бомбы Switchblade, которые Пентагон использовал в Афганистане и Ираке, довольно коварны. Они управляются со спутника и имеют высокую точность. На заданную высоту ее доставляет реактивный двигатель. Такие боеприпасы могут быть запущены с HIMARS, или других аналогичных ракетных систем залпового огня. Насколько мне известно, такие снарядами можно уничтожать так же, как наши ПВО уничтожают ракеты HIMARS. Какие-то, конечно, долетят, но большинство снарядов будет сбито. Наши комплексы "Тор" и "Бук-М3", как я понимаю, вполне способны сбивать боеприпасы GLSDB." - заявил эксперт.
Источники и ссылки: газета "Аргументы и Факты", Издание "Вечерняя Москва", Портал "Военное дело", Портал "Уголок Неба"
1. (https://aif.ru/politics/world/ekspert_dandykin_rossii_est_chto_protivopostavit_amerikanskim_f-16)
2. (https://vm.ru/politics/1029545-u-opponentov-net-nikakih-shansov-chto-rossiya-mozhet-protivopostavit-istrebitelyam-f-16)
3. (https://voennoedelo.com/posts/id38140-zenlxixbbh7vrrgvabfk https://bulgarianmilitary.com/2023/02/03/russia-f-16-fighter-is-too-durable-for-our-mig-31-and-su-35/)
4. (https://news.rambler.ru/troops/50185269-slomaem-hrebet-voennyy-ekspert-dandykin-obyasnil-pochemu-stagnatsiya-na-ukraine-neizbezhna/)
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила