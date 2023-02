За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин проанализировал перспективы применения тяжелого западного оружия на Украине. Как сообщает газета "Аргументы и Факты", по мнению специалиста, США и коллективный Запад испытывают Россию на прочность поставками новых партий оружия. Он считает, что Западу не удалось сломить Россию в прошлом году, и сегодня у них закончились все аргументы с обычным оружием. Поэтому после тяжёлой бронетехники и "умных бомб" GLSDB, Киеву могут быть поставлены боевые самолеты.

реклама

Модернизированный Су-35СМ получил оружие нового поколения - ракеты Р-37М и Р-77М. Первая имеет рекордную боевую дальность в 400 км, скорость в 6 Махов и мощную боеголовку. Эта ракета незаменима для поражения крупных и опасных целей, таких как самолеты АВАКС и бомбардировщики. газета "Аргументы и Факты"

"Некоторые страны Евросоюза могут отдать свои F-16 Fighting Falcon, а вот Соединенные Штаты, как обычно, окажутся в стороне и сами ничего не передадут", - поясняет аналитик. При этом, подчеркивает офицер запаса, Вашингтон максимально используют ресурсы своих европейских союзников. Допустим, Нидерланды передадут F-16 или какая-то другая страна, но зеленый свет на отгрузку техники даст именно Америка", - считает эксперт. По словам Дандыкина, эксплуатацией западных образцов военной техники на Украине де-факто будут заниматься натовцы, поскольку обучить украинских националистов за столь короткое время просто нереально.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Что касается противостояния, то, по словам собеседника "АиФ", всепогодные перехватчики МиГ-31БСМ, многоцелевые Су-35С и Су-30СМ легко справятся с западными самолетами типа Ф-16 "Фалькон".

Что собой представляют боевые самолеты США General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Американские самолёты производства США, из-за которых, по словам эксперта, началась вся эта кутерьма, обладают рядом достоинств и недостатков.

реклама

По словам специалиста, к достоинствам можно отнести: малый вес, довольно неплохую тяговооруженность, маневренность; надежную силовую установку и приличную боевую экипировку.

- Теперь о недостатках. Поскольку этот самолет легкий и оснащен только одним двигателем, дальность полета также ограничена по сравнению с двухмоторными истребителями, да и полезная нагрузка невелика, считает эксперт.

The MiG 31 is a Soviet and Russian two-seat supersonic high-altitude all-weather long-range fighter-interceptor. Developed at OKB-155 on the basis of the MiG-25 in the 1970s. The first Soviet combat aircraft of the fourth generation. Портал "Уголок Неба".

"Впервые F-16 принял участие в боевых действиях в ходе войны в Ливане 1982 года, когда "Iron Eagles" были впервые использованы в качестве боевых самолетов. Эти же самолеты участвовали в воздушных боях вовремя попытки госпереворота в Венесуэле в 1992 году. Также F-16 Fighting Falcon применялись в войне в Персидском заливе, в Афганистане, индо-пакистанском инциденте, греко-турецкой войне и сирийском конфликте", отметил военный аналитик.

Чем может ответить ВКС России

Как утверждает капитан первого ранга, у ВС Российской Федерации есть чем ответить на американские F-16.

реклама

Примерно такие же характеристики имеют советские и российские многоцелевые истребители поколения 4 - МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «Точка опоры»). Правда, наша "Точка опоры" несколько тяжелее по весу", - отметил специалист.

Кроме того, на вооружении Воздушно-космических сил Российской Федерации имеются самолеты более тяжелого класса построенные ОКБ Сухого. Речь идет о многоцелевых истребителях поколения 4++, главное предназначение которых - завоевание господства в воздухе. К ним относятся такие машины, как Су-30СМ и Су-35. По своему функционалу и боевым возможностям они превосходят американских "Соколов", считает аналитик. Российские истребители перечисленных серий, в отличие от своих западных "сородичей", способны вести стрельбу ракетами на сотни километров, не входя в зону поражения противника.

Ну а если в дело вступают высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ/БСМ, то у "американцев" вообще нет никаких шансов", - подчеркнул Дандыкин.

В ноябре прошлого года Министерство обороны России получило новую партию тяжелых истребителей Су-30СМ2 (первая поставка была осуществлена в январе 2022 года), которые должны поступить в новые авиационные части как один из самых высокоэффективных компонентов российских Военно-космических сил. Портал "Военное дело"

реклама

По словам эксперта, МиГ-БСМ - самый скоростной истребитель ВКС РФ, преодолевающий более трех тысяч километров за час (скорость около 3 Махов). Этот самолет способен на высоких скоростях наносить ракетные удары с довольно больших расстояний, чего не могут сделать западные машины.

Более того, по мнению специалиста, вражеские самолеты следует не только массово уничтожать, а тех, кто их сбивал, материально поощрять, но и захватывать для дальнейшего изучения технологий. "Вот такой подход абсолютно верен", - подвел итог собеседник "Аргументов и Фактов".

Напомним, что в последнее время Запад все активнее обсуждает возможность передачи Киеву боевых самолетов. В первую очередь, речь идет об истребителях F-16, которые Нидерланды и Польша выразили желание предоставить Украине из своих резервов. Вашингтон, пока отказывается комментировать возможные поставки F-16 на Украину.

Ранее капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал, как Вооруженные силы Российской Федерации собираются противодействовать переданным Киеву "умным" бомбам GLSDB.

"Управляемые авиационная бомбы Switchblade, которые Пентагон использовал в Афганистане и Ираке, довольно коварны. Они управляются со спутника и имеют высокую точность. На заданную высоту ее доставляет реактивный двигатель. Такие боеприпасы могут быть запущены с HIMARS, или других аналогичных ракетных систем залпового огня. Насколько мне известно, такие снарядами можно уничтожать так же, как наши ПВО уничтожают ракеты HIMARS. Какие-то, конечно, долетят, но большинство снарядов будет сбито. Наши комплексы "Тор" и "Бук-М3", как я понимаю, вполне способны сбивать боеприпасы GLSDB." - заявил эксперт.

Источники и ссылки: газета "Аргументы и Факты", Издание "Вечерняя Москва", Портал "Военное дело", Портал "Уголок Неба"

1. (https://aif.ru/politics/world/ekspert_dandykin_rossii_est_chto_protivopostavit_amerikanskim_f-16)

2. (https://vm.ru/politics/1029545-u-opponentov-net-nikakih-shansov-chto-rossiya-mozhet-protivopostavit-istrebitelyam-f-16)

3. (https://voennoedelo.com/posts/id38140-zenlxixbbh7vrrgvabfk https://bulgarianmilitary.com/2023/02/03/russia-f-16-fighter-is-too-durable-for-our-mig-31-and-su-35/)

4. (https://news.rambler.ru/troops/50185269-slomaem-hrebet-voennyy-ekspert-dandykin-obyasnil-pochemu-stagnatsiya-na-ukraine-neizbezhna/)