Глава военного комитета Североатлантического альянса, адмирал военно-морские силы Нидерландов Роб Бауэр, открыл миру правду о том, что сейчас творится на территории Украины. Этой информацией поделился бывший израильский разведчик и экс-руководитель секретной службы "Натив", а ныне специалист в области военного дела Яков Кедми.
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Адмирал Бауэр стал первым человеком такого ранга, который не побоялся выступить против развернутой вокруг Украины пропаганды США, ставящей своей основной задачей поражение России. Бауэр считает, что вооруженные силы Российской Федерации довольно быстро завершат специальную военную операцию, но этим Москва не ограничится. После избавления от "украинского геморроя" Россия приступит к реализации более масштабных задач, поэтому всем странам блока НАТО придется экстренно перевооружаться. И если это не будет сделано в максимально сжатые сроки, весь коллективный Запад потерпит сокрушительное поражение.
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Выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", Яков Кедми с уверенностью заявил, что Запад не прислушается к голосу здравого смысла и не сделает каких-либо выводов из слов натовского военачальника, тем самым приблизив свой неминуемый конец.
"О чем говорил этот адмирал NATO? Он все прекрасно понимает. Он профессионал. Бауэр правильно выразился - все еще только начинается. "Россия будет защищать свою безопасность. Спецоперация на Украине всего лишь прелюдия. А вот после нее они возьмутся за дело по-настоящему", - цитирует Бауэра израильский аналитик.
Далее Кедми сделал акцент на том, что эта речь явилась своего рода озарением, так как на Западе наконец-то услышали слова президента Российской Федерации Владимира Путина, сказанные им в декабре 2021 года.
Кроме того, Кедми подчеркнул, что Соединенные Штаты также начинают понимать всю важность ситуации. И теперь Вашингтону придётся по-новому взглянуть на проводимую Москвой спецоперацию на Украине, так как Россия будет до последнего бороться за своё существование и независимость. В этом контексте становится совершенно понятно, что вооружённые силы Российской Федерации не намерены сдавать уже освобождённые территории.
Источники и ссылки: Portal 24tnews.ru, Journal Economics Today
1. (https://24tnews.ru/20230204/37005-otnoshenie-rf-k-svo-izmenilos-komandovanie-armii-ssha-nachinaet-ponimat-chto-proishodit/)
2. (https://24tnews.ru/20230205/37085-teper-rysskie-bydyt-dratsia-po-nastoiashemy-kedmi-povedal-o-prozrenii-admirala-nato-iz-za-svo/)
3. (https://rueconomics.ru/23877893-_oni_vse_ponyali_kedmi_ozvuchil_obodryayuschie_dlya_rf_detali_sekretnih_peregovorov_ssha_i_nato)