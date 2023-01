За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Австралия намерена закупить "умные" морские мины для защиты от Китая. Эта программа, по скорее всего, продиктована сменой парадигмы контроля над морем, туманными перспективами приобретения атомных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS и возродившимся интересом к наличию собственных средств противоминной обороны.

Австралия очень надеется, что "умные" морские мины смогут удержать Китай от нападения. Image: Военно-морской институт Соединенных Штатов / Facebook. Journal Asia Times.

На этой неделе газета Sydney Morning Herald (SMH) сообщила, что Австралия потратит около 700 миллионов долларов США на приобретение определенного количества "умных" морских мин у неназванного европейского производителя беспилотного оружия; (при этом известно, что в Европе ведущими производителями морских мин являются итальянские и испанские компании).

В статье говорится, что Министерство обороны Австралии (англ. Department of Defence) намерено приобрести многофункциональные морские мины, которые срабатывают под воздействием акустических, магнитных сигналов и датчиков давления от проходящих мимо военных судов и могут включаться и отключаться по команде обеспечивая безопасный проход дружественных кораблей, как торговых, так и военно-морских.

"Минобороны форсирует процесс приобретения интеллектуальных морских мин, способных обеспечить безопасность морских линий связи и защитить морские подходы Австралии... Современный потенциал морского минирования является важным сдерживающим фактором для вероятных агрессоров", - говорится в заявлении Министерства обороны Австралии.

Офицер ВМС Австралии в отставке и эксперт в вопросах минной войны Грег Мэпсон в своем интервью Sydney Morning Herald отмечает, что во время Второй мировой войны морские мины потопили больше кораблей, чем все остальные средства вместе взятые, и называет их "самой эффективной системой вооружений, когда-либо использовавшейся в морской войне".

"Морская мина - невероятно универсальная система оружия, предлагающая правительствам как наступательные, так и оборонительные решения", - добавляет Мэпсон.

Умные морские мины от компании MINEA. Journal Asia Times. Photo: Electronica Submarina SAES.

Кроме того, он особо выделяет психологический эффект морского минирования, утверждая, что "мины могут месяцами лежать на морском дне... их очень сложно обнаружить, они постоянно ждут, когда потенциальная жертва подойдет слишком близко".

Хотя в отчете SMH не упоминается, конкретное количество "умных" морских мин, которые намерена приобрести Австралия, Мэпсон полагает, что 1000 штук будет самым оптимальным вариантом для сдерживания противника. В статье есть оговорка, что в целом использование морских мин не запрещено международным правом (запрещены исключительно свободно плавающие контактные мины).

Таким образом, "умные" морские мины могут стать эффективным средством обеспечения избирательного контроля над морем. Джеймс Голдрик (военный эксперт и бывший контр-адмирал Королевского ВМФ Австралии) в статье в журнале The Interpreter от сентября 2021 года пишет, что контроль над морем — это не просто контроль ради контроля. Это скорее умение управлять морем в той степени, в которой это необходимо для достижения необходимых перемещений, включая безопасность прохода единственного корабля.

Голдрик обращает внимание на то, что Австралия не может защитить свою территорию даже в краткосрочной перспективе без надежного доступа к внешним ресурсам, в первую очередь к нефти. Он также указывает на то, что во время крупного конфликта Австралии придется сократить импорт материалов по морю до минимума. Он считает, что если австралийские самолеты F-35 не смогут заправляться необходимым количеством топлива для нанесения точных и дальних ударов, то северные авиабазы страны фактически окажутся без защиты. То же самое касается надводного флота Австралии и конвенциональных подводных лодок. В итоге северные морские пути сообщения (Sea Lines Of Communication - SLOC) Австралии окажутся уязвимыми.

Вместе с тем он подчеркивает, что Австралия может обеспечить постоянное военно-морское присутствие не только за счет надводных средств обороны, а скорее за счет сложной комбинации космических, наземных, воздушных и морских систем.

Испытательный пуск ракеты с атомной подводной лодки Соединенных Штатов. Journal Asia Times. Image: Agence France-Presse (AFP)

В то же время пока неизвестно, осуществится ли план Австралии по приобретению атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. В статье для The Interpreter, опубликованной в сентябре 2022 года, Сэм Роггевен, директор австралийской программы по международной безопасности Института Лоуи, говорит о том, что приобретение Австралией ядерных подводных лодок у Соединенных Штатов или Великобритании даже к концу 2030-х годов является маловероятным.

Ранее журнал Asia Times уже сообщал о политических, операционных и технологических проблемах этого соглашения. Например, если Австралия решит арендовать американскую атомную подводную лодку класса "Вирджиния", то для ее эксплуатации скорее всего понадобится экипаж из США.

Другими словами, подводная лодка будет полностью контролироваться Пентагоном, что является неприемлемым фактором для австралийских специалистов оборонного планирования. Кроме того, на данный момент не существует четких механизмов для обмена технологиями. Также не ясно, сколько рабочей силы необходимо привлечь для строительства новых атомных подлодок и какова степень потребности Австралии в ядерной инфраструктуре.

Роггевен пишет, что план Австралии по строительству атомных подводных лодок может иметь не столько практические, сколько репутационные мотивы, учитывая, что Канберра пытается войти в число ведущих военно-морских держав мира, имея в своем распоряжении лучших хищников морской войны.

С одной стороны, приобретение американских атомных подводных лодок еще больше укрепит и без того глубокий союз между двумя государствами, а с другой - осложнит для Австралии выбор независимого курса, если в будущем она вдруг захочет отказаться от стратегии Вашингтона.

Матрос Королевских военно-морских сил Австралии во время стрельбы из зенитного орудия на борту корабля HMAS Canberra. Journal Asia Times. Image: Agence France-Presse (AFP)

Роггевен также обращает внимание на дефицит открытой информации о планах Австралии касательно приобретения атомных субмарин в рамках инициативы AUKUS, подчеркивая, что австралийская общественность имеет право знать о стратегических последствиях владения таким оружием, нацеленным непосредственно против Китая.

Ранее некоторые военных эксперты уже предупреждали, что развитие минного оружия Австралии уменьшит ее зависимость от США в сфере безопасности и позволит защитить себя в случае, если Вашингтон не пожелает или не сможет оказать помощь.

Кроме того, приобретение большого количества морских мин восполнит пробел в возможностях американо-австралийского альянса, учитывая, что сегодня потенциал минной войны полностью игнорируется военно-морскими силами обеих стран. Более того, для развития национальной оборонной промышленности Австралия может начать производить морские мины собственными силами, считают эксперты.

Возможно, приобретение Австралией атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS и не состоится, но наращивание потенциала минной обороны обеспечит постоянный эффект сдерживания, присущий атомным подлодкам, но за гораздо меньшие деньги.

Грег Мэпсон, бывший командир противоминного подразделения Королевских ВМС Австралии в статье для журнала The Strategist, опубликованной в октябре 2021 года, пишет, что для эффективного сдерживания Австралии необходим значительный арсенал противокорабельных мин, которые могут быть поставлены с самолетов, кораблей и подводных лодок. Кроме того, он напоминает о беспилотных подводных аппаратах (БПА - UUV), которые могут проводить наступательные операции по минированию портов и водных путей противника.

Источники и ссылки: Asia-Pacific Center for Security Studies, Journal Asia Times, Практический словарь гуманитарного права, Journal The Strategist, Journal The Interpreter.

