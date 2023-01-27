Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Австралия намерена остановить Китай на море, установив тысячи "умных" мин

Австралия очень надеется, что "умные" морские мины смогут удержать Китай от нападения.
[ ] для раздела Блоги
+
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Австралия намерена закупить "умные" морские мины для защиты от Китая. Эта программа, по скорее всего, продиктована сменой парадигмы контроля над морем, туманными перспективами приобретения атомных подводных лодок в рамках соглашения AUKUS и возродившимся интересом к наличию собственных средств противоминной обороны.

реклама

Австралия очень надеется, что "умные" морские мины смогут удержать Китай от нападения. Image: Военно-морской институт Соединенных Штатов / Facebook. Journal Asia Times.

На этой неделе газета Sydney Morning Herald (SMH) сообщила, что Австралия потратит около 700 миллионов долларов США на приобретение определенного количества "умных" морских мин у неназванного европейского производителя беспилотного оружия; (при этом известно, что в Европе ведущими производителями морских мин являются итальянские и испанские компании). 

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В статье говорится, что Министерство обороны Австралии (англ. Department of Defence) намерено приобрести многофункциональные морские мины, которые срабатывают под воздействием акустических, магнитных сигналов и датчиков давления от проходящих мимо военных судов и могут включаться и отключаться по команде обеспечивая безопасный проход дружественных кораблей, как торговых, так и военно-морских.

Это интересно: Китай игнорирует попытки США возобновить диалог между Пентагоном и руководством НОАК - Bloomberg.

"Минобороны форсирует процесс приобретения интеллектуальных морских мин, способных обеспечить безопасность морских линий связи и защитить морские подходы Австралии... Современный потенциал морского минирования является важным сдерживающим фактором для вероятных агрессоров", - говорится в заявлении Министерства обороны Австралии.

реклама

Офицер ВМС Австралии в отставке и эксперт в вопросах минной войны Грег Мэпсон в своем интервью Sydney Morning Herald отмечает, что во время Второй мировой войны морские мины потопили больше кораблей, чем все остальные средства вместе взятые, и называет их "самой эффективной системой вооружений, когда-либо использовавшейся в морской войне".

"Морская мина - невероятно универсальная система оружия, предлагающая правительствам как наступательные, так и оборонительные решения", - добавляет Мэпсон.

Умные морские мины от компании MINEA. Journal Asia Times. Photo: Electronica Submarina SAES.

Кроме того, он особо выделяет психологический эффект морского минирования, утверждая, что "мины могут месяцами лежать на морском дне... их очень сложно обнаружить, они постоянно ждут, когда потенциальная жертва подойдет слишком близко".

реклама

Хотя в отчете SMH не упоминается, конкретное количество "умных" морских мин, которые намерена приобрести Австралия, Мэпсон полагает, что 1000 штук будет самым оптимальным вариантом для сдерживания противника. В статье есть оговорка, что в целом использование морских мин не запрещено международным правом (запрещены исключительно свободно плавающие контактные мины).

Таким образом, "умные" морские мины могут стать эффективным средством обеспечения избирательного контроля над морем. Джеймс Голдрик (военный эксперт и бывший контр-адмирал Королевского ВМФ Австралии) в статье в журнале The Interpreter от сентября 2021 года пишет, что контроль над морем — это не просто контроль ради контроля. Это скорее умение управлять морем в той степени, в которой это необходимо для достижения необходимых перемещений, включая безопасность прохода единственного корабля.

Читайте также: Соединенные Штаты обеспокоены полетами истребителей шестого поколения ВВС Китая - Military Watch

Голдрик обращает внимание на то, что Австралия не может защитить свою территорию даже в краткосрочной перспективе без надежного доступа к внешним ресурсам, в первую очередь к нефти. Он также указывает на то, что во время крупного конфликта Австралии придется сократить импорт материалов по морю до минимума. Он считает, что если австралийские самолеты F-35 не смогут заправляться необходимым количеством топлива для нанесения точных и дальних ударов, то северные авиабазы страны фактически окажутся без защиты. То же самое касается надводного флота Австралии и конвенциональных подводных лодок. В итоге северные морские пути сообщения (Sea Lines Of Communication - SLOC) Австралии окажутся уязвимыми.

Вместе с тем он подчеркивает, что Австралия может обеспечить постоянное военно-морское присутствие не только за счет надводных средств обороны, а скорее за счет сложной комбинации космических, наземных, воздушных и морских систем. 

реклама

Испытательный пуск ракеты с атомной подводной лодки Соединенных Штатов. Journal Asia Times. Image: Agence France-Presse (AFP)

В то же время пока неизвестно, осуществится ли план Австралии по приобретению атомных подводных лодок в рамках альянса AUKUS. В статье для The Interpreter, опубликованной в сентябре 2022 года, Сэм Роггевен, директор австралийской программы по международной безопасности Института Лоуи, говорит о том, что приобретение Австралией ядерных подводных лодок у Соединенных Штатов или Великобритании даже к концу 2030-х годов является маловероятным.

Ранее журнал Asia Times уже сообщал о политических, операционных и технологических проблемах этого соглашения. Например, если Австралия решит арендовать американскую атомную подводную лодку класса "Вирджиния", то для ее эксплуатации скорее всего понадобится экипаж из США.

Читайте также: Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США.

Другими словами, подводная лодка будет полностью контролироваться Пентагоном, что является неприемлемым фактором для австралийских специалистов оборонного планирования. Кроме того, на данный момент не существует четких механизмов для обмена технологиями. Также не ясно, сколько рабочей силы необходимо привлечь для строительства новых атомных подлодок и какова степень потребности Австралии в ядерной инфраструктуре.

Роггевен пишет, что план Австралии по строительству атомных подводных лодок может иметь не столько практические, сколько репутационные мотивы, учитывая, что Канберра пытается войти в число ведущих военно-морских держав мира, имея в своем распоряжении лучших хищников морской войны.

С одной стороны, приобретение американских атомных подводных лодок еще больше укрепит и без того глубокий союз между двумя государствами, а с другой - осложнит для Австралии выбор независимого курса, если в будущем она вдруг захочет отказаться от стратегии Вашингтона.

Матрос Королевских военно-морских сил Австралии во время стрельбы из зенитного орудия на борту корабля HMAS Canberra. Journal Asia Times. Image: Agence France-Presse (AFP)

Роггевен также обращает внимание на дефицит открытой информации о планах Австралии касательно приобретения атомных субмарин в рамках инициативы AUKUS, подчеркивая, что австралийская общественность имеет право знать о стратегических последствиях владения таким оружием, нацеленным непосредственно против Китая.

Ранее некоторые военных эксперты уже предупреждали, что развитие минного оружия Австралии уменьшит ее зависимость от США в сфере безопасности и позволит защитить себя в случае, если Вашингтон не пожелает или не сможет оказать помощь.

Кроме того, приобретение большого количества морских мин восполнит пробел в возможностях американо-австралийского альянса, учитывая, что сегодня потенциал минной войны полностью игнорируется военно-морскими силами обеих стран. Более того, для развития национальной оборонной промышленности Австралия может начать производить морские мины собственными силами, считают эксперты.

Это интересно: В марте многоцелевые истребители Су-35 Flanker-E, построенные для Египта, отправятся в Иран.

Возможно, приобретение Австралией атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS и не состоится, но наращивание потенциала минной обороны обеспечит постоянный эффект сдерживания, присущий атомным подлодкам, но за гораздо меньшие деньги.

Грег Мэпсон, бывший командир противоминного подразделения Королевских ВМС Австралии в статье для журнала The Strategist, опубликованной в октябре 2021 года, пишет, что для эффективного сдерживания Австралии необходим значительный арсенал противокорабельных мин, которые могут быть поставлены с самолетов, кораблей и подводных лодок. Кроме того, он напоминает о беспилотных подводных аппаратах (БПА - UUV), которые могут проводить наступательные операции по минированию портов и водных путей противника.

Источники и ссылки: Asia-Pacific Center for Security Studies, Journal Asia Times, Практический словарь гуманитарного права, Journal The Strategist, Journal The Interpreter.

1. (https://slovar-gumanitarnogo-prava.org/content/article/4/miny/)
2. (pacific/https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/aukus-one-year)
3. (https://asiatimes.com/2022/12/ghost-shark-australia-uuv-aims-to-bite-and-scare-china/)
4. (https://dkiapcss.edu/college/publications/occasional-paper-series-reports/sloc-security-in-the-asia-pacific/)
5. (https://www.aspistrategist.org.au/sea-mines-the-asymmetrical-weapon-australia-must-have/)
6. (https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-s-essential-need-not-seaborne-trade-seaborne-supply)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай австралия умные мины
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
63
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9

Интересные материалы

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
17 января 2023 71

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
50
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
26
Спутниковые терминалы Starlink Илона Маска теперь на службе ВСРФ
26
Западные эксперты раскритиковали артиллерию РФ и рассказали о преимуществах САУ Krab, М777 и HIMARS
24
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
18
Российская армия зашла в Угледар
29
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Leadtek выпустила видеокарту Winfast RTX 4070 Ti Hurricane
2
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
Российские власти собираются обложить майнеров налогами, ставка может достигать 20%
4
YouTube блокирует пророссийски настроенных блогеров без объяснения причины
112
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
6
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Видеокарты NVIDIA сильно подешевели в российских магазинах – GeForce RTX 4070 Ti со скидкой до 20%
22
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
СМИ считают, что студия 343 Industries больше не будет единолично работать над серией Halo
+
Шведская модификация Leopard вполне равна по силам российскому Т-90М
6
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
Владимир Путин обозначил новую цель спецоперации
17

Популярные статьи

"Бронекрепость" Challenger 2 против маневренной силы T-90М - кто победит
76
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
34
Святой Грааль разгона памяти - как DDR5 в режиме Command Rate 1T "рвет в хламину" 2Т
126
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
129
Xbox опускается на самое дно
15
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
277
Лучшие видеокарты для майнинга в 2023 г.: обзор, оценка производительности и эффективности
10
Фрегат ВМФ РФ Адмирал Горшков дошел до точки в Атлантике откуда можно запускать ракеты Циркон по США
138
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
37
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
40

Сейчас обсуждают

Dm[X]
14:37
Теперь это БАРАХЛО
Phoronix Test Suite, или как тестировать процессоры it-шнику. Часть 1: Intel vs AMD
Dm[X]
14:35
Компилятор он как архиватор - чем дольше компилирует, тем шустрее работает прога
Phoronix Test Suite, или как тестировать процессоры it-шнику. Часть 1: Intel vs AMD
Dm[X]
14:30
Хорошо что я не купил говно от Интел, взял ryzen 1700(в 2019) и в мае 2022 с минимальными затратами установил 5950X Память у меня 3733MhzCL16-64GB(тоже из 2019) Типичные тесты фаната Интел, типа везд...
Phoronix Test Suite, или как тестировать процессоры it-шнику. Часть 1: Intel vs AMD
Yoda_
14:30
В первую очередь заглота
Об обновлении форума
Adam Smith
14:29
не не, тут ты попитсываешь, или просто не знаешь, потому что сопляк еще. путин замочил всю преступность на корню, всех воров либо посадил либо перестрелял. Замочил одиозный кавказ и посадил туда своих...
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
Johan_888
14:23
Бывает и не обычно, HD7970⇒R9 280X GTX9800⇒GTS250
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
Дмитрий
14:22
Американцы будут следить как американцы катают на абрамсах и чинят тоже американцы
В Киев приехали представители США для проверки Минобороны на факт кражи поставленной техники
Kurt Irving
14:22
Надеюсь после обновления не слетит камера как в тот раз
Финальный список флагманов Xiaomi 2020-2023 года, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
Mur
14:22
Включить мыло, чтобы улучшить "сглаживание"? Ну ты, дядя, "король советов"!
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
надуватель шариков
14:20
Равнясь! Смирно! На первый второй рассчитайсь!
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем