Сказ о том, как поссорился Киев с Тбилиси из-за советских систем ЗРК "Бук"
В средине 2000-х Киев заключил с Тбилиси многомиллионный контракт и продал Грузии зенитно-ракетные комплексы "Бук". Об этом сообщает западное издание Military Watch Magazine. Однако сегодня, доведенный до отчаяния Зеленский, потребовал вернуть это оружие обратно. Ну и конечно же, бесплатно.
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На днях бывшая советская республика Грузия, столкнулась с усиливающимся давлением со стороны Киева. Зелинский потребовал бесплатного возврата ЗРК "Бук" и сопутствующего оборудования. Официальные лица из администрации украинского президента утверждают, что комплексы были поставлены в середине 2000-х годов в рамках программы военной помощи и теперь должны быть незамедлительно возвращены. В прошлом оба эти государства входили в состав СССР, однако Украина располагалась на границе с НАТО.
Таким образом, она стала наиболее приоритетной площадкой для размещения самого современного оборудования Советского Союза, унаследовав после его распада наибольшее количество военной техники среди других бывших республик СССР, за исключением самой России. Позже в 2008 году зенитно-ракетные комплексы "Бук" и прочие средства ПВО малой и средней дальности позволили Грузии в течение почти двух недель противостоять войскам Российской Федерации. В конечном итоге России удалось преодолеть ПВО Грузии в основном благодаря успехам своих наземных наступательных операций, позволивших ей нейтрализовать противовоздушную оборону, не полагаясь на поддержку авиации.
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Сегодня комплексы "Бук" является самым мощным средством противовоздушной обороны в ВС Грузии. При этом министерство Тбилиси опровергло "ложные заявления экспертов или отдельных СМИ" о том, что система была подарена, а не куплена Украиной. "Тут некоторые украинские эксперты утверждают, что Киев передал Тбилиси системы ПВО "Бук"бесплатно, однако это не соответствует действительности", - заявили источники в минобороне, добавив, что Грузия "получила эти системы в 2007 году в результате многомиллионного контракта. В силу того, что этот контракт был засекречен, мы не можем предоставить более подробную информацию".
Военное ведомство уточнило, что, Тбилиси оказывает Киеву исключительно гуманитарное содействие и "неоднократно заявляло о своей четкой позиции" относительно поставок оружия и товаров двойного назначения на Украину. Помимо того, руководство вооруженных сил Грузии считает, что их решение не истощать запасы противотанковых ракет Javelin, поставляемых Соединенными Штатами было правильным, несмотря на давление со стороны Киева и некоторых стран западной коалиции.
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Но если власти грузинского государства придерживаются консервативных взглядов в поддержке украинских военных, то некоторые его граждане, напротив, выбрали весьма активную позицию. Среди всех иностранных подразделений Грузинский легион является одним из самых заметных и был сформирован в числе первых для борьбы как с Вооруженными силами Российской Федерации, так и с ополченцами из числа русского этнического меньшинства Украины.
В условиях непрекращающихся боевых действий с Вооружёнными Силами Российской Федерации система противовоздушной обороны Украины всё больше истощается. При этом многочисленные украинские ЦИПсОшники, а также некоторые западные медиа с сожалением отмечают, что способность страны противостоять воздушным и ракетным ударам катастрофически быстро снижается.
Несмотря на то, что Киев получил системы противовоздушной обороны советской разработки от бывших стран-участниц Варшавского договора, таких как Польша и Словакия, объемы этих поставок были невелики. В то же время остальные страны Североатлантического альянса ограничились поставками систем чрезвычайно малой дальности и в большинстве своем морально и физически устаревших (например, MIM-23 Hawk).
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И хотя недавно Вашингтон пообещал предоставить на Украину один ракетный комплекс Patriot, сомнительная боеспособность этой системы, ее небольшое количество и отсутствие американского обслуживающего персонала указывают на то, что ее эффективность, скорее всего, будет весьма ограниченной. Более того, по мнению экспертов, первые ЗРК Patriot будут развернуты на Украине не раньше 2024 года
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Давление на Грузию с требованием предоставить системы БуК является признаком полного отчаяния Киева, поскольку собственная сеть Украины, основанная на тех же Буках и более дальнобойных системах С-300 приближается к пределу прочности, а других потенциальных поставщиков советских систем ПВО за пределами Европы все меньше и меньше.
Давление на Грузию с требованием предоставить системы ЗРК БуК является признаком полного отчаяния Киева, поскольку собственная сеть Украины, основанная на тех же Буках и более дальнобойных системах С-300 приближается к пределу прочности, в то время как других потенциальных поставщиков систем ПВО, совместимых с советскими, за пределами Европы уже практически не осталось.
Sources and References: Journal MilitaryWatchMagazin, Vedomosti newspaper, Izvestia.
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/why-ukraine-and-georgia-are-fighting-over-soviet-built-air-defence-systems-kiev-wants-missiles-for-free)
2. (https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/01/10/958471-gruziya-ukraine-sistemi-buk?from=newsline)
3. (https://iz.ru/1453836/2023-01-12/v-ssha-sochli-trebovanie-ukrainy-vernut-buki-iz-gruzii-zhestom-otchaianiia)
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