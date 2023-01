За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Недавно освобожденная американка пуэрториканского происхождения запомнилась Фиделю Кастро как "исключительная личность", вызывающая "уважение и восхищение" Кубы за то, что проникла в Пентагон и не позволила США уничтожить Кубу.

Американская супер шпионка пуэрториканского происхождения Ана Белен Монтес. Al Mayadeen English Television Channel

В США ее называют "королевой Кубы". Само желание заклеймить ее как личность с дурной репутацией — присущая Западу тенденция, чего мы постараемся избежать в данной статье. Произнося ее имя, Анна Белен Монтес, следует помнить о том, что, неоднократно спасая Кубу и ее народ, она смогла предотвратить многие смерти невинных кубинцев.

Она, конечно, же не королева и не террористка, как ее характеризуют американцы. Она - героиня, которая в одиночку спасала жизни людей, предоставляя Кубе информацию о возможных атаках со стороны США в то время, когда американцы вели колониальную кампанию против Центральной Америки, опасаясь присутствия коммунистов в регионе.

Соперничество братьев и сестер в ФБР

Ана Белен Монтес родилась 28 февраля 1957 года в Нюрнберге, в Западной Германии, на базе армии США, где служил ее отец. После переезда в США она окончила Университет Вирджинии и получила степень бакалавра по международным отношениям. В 1985 году она была принята на работу в Разведывательное управление Министерства обороны, а в 1988 году получила степень магистра по той же специальности в Университете Джона Хопкинса.

Обладая незаурядным умом и упорным характером, она успешно справлялась со своими обязанностями и регулярно продвигалась по службе, пока в 1992 году ее не приняли на работу в Пентагон в качестве аналитика, специализирующегося на кубинских вопросах. Именно тогда она получила доступ к файлам и документам ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности (АНБ), касающимся Кубы. Два человека из трех ее ближайших родственников на тот момент уже работали в Федеральном бюро расследований. Ее брат Тито служил специальным агентом FBI в Атланте, а сестра Люси была агентом испаноязычного отделения FBI в Майами, и впоследствии делала вещи прямо противоположные тем, которыми собиралась заниматься Ана.

В 1993 году Монтес отправилась на Кубу с миссией "сбора фактов", для проведения разведывательного исследования вооруженных сил Кубы. Эта командировка оплачивалась по линии ЦРУ. Впоследствии у нее было еще много таких поездок. Напомним, что своей цели Ана планировала достичь во времена правления Фиделя Кастро - лидера и героя кубинской революции, а также в годы пребывания на посту президента США Билла Клинтона.

After more than 20 years in a U.S. special prison, Ana Montes, considered "the most dangerous spy" in the history of the country, was released. How is it possible that a Cuban agent controlled all the anti-Cuban activities of the U.S. military intelligence superpower. Al Mayadeen English Television Channel.

Связь между Монтес и кубинскими кураторами осуществлялась посредством зашифрованных цифровых сообщений, передаваемых по-обычному коротковолновому радио. А благодаря своей феноменальной памяти и доступу к секретной информации, она все запоминала на работе и никогда не делала никаких пометок или копий. Дома она печатала материалы и в зашифрованном виде передавала информацию своим кубинским кураторам.

23 февраля 1996 года американский контр-адмирал Юджин Кэрролл посетил Кубу в рамках американской кампании по установлению контроля над островом. Тогда Министерство обороны Кубы предупредило США, что они не позволят самолетам Brothers to the Rescue ("Братья спасения") пролететь над Кубой, как планировалось. "Братья спасения" - некоммерческая организация активистов, созданная пятью кубинскими изгнанниками, известными своей оппозицией к кубинскому правительству и его лидеру Фиделю Кастро, она была основана в 1991 году и пользовалась покровительством США, разумеется, из-за общих интересов.

Однако США все же продолжили "дразнить медведя" и позволили двум самолетам пролететь над Гаваной на следующий день, которые естественно были сбиты. Было установлено, что именно Монтес организовала поездку адмирала Кэрролла на Кубу. Ану заявила, что выбрала эту дату, потому что она оказалась свободной в графике адмирала. Это было достигнуто благодаря сети Wasp Network, ("Оса", исп. La Red Avispa). Сеть "Оса" являлась секретной организацией. Она была создана кубинскими спецслужбами для проникновения в ряды "Братьев спасения" в связи с участившимися случаями террористических атак, организованных изгнанниками, проживающими в США.

Пять сотрудников кубинской разведки, связанных с этой сетью, были пойманы США в 1998 году и обвинены в шпионском заговоре. Их вычислили благодаря предательству сестры Аны Монтес, Люси, которая занималась переводом прослушиваемых телефонных разговоров.

Стукач с "интуицией"

В результате подозрений, возникших у коллеги из ее отдела, Ана Монтес дважды проходила проверку на полиграфе (неофициально "детекторе лжи") - устройстве, которое проверяет пульс и дыхание подозреваемого, пытаясь определить, лжет он или говорит правду. Она успешно прошла оба теста. Позже в игру вступил ее коллега и сотрудник ЦРУ Скотт Кармайкл. Он стал досаждать ФБР после того, как благодаря своей "интуиции" собрал на Монтес целое досье и в конце концов дошел до главного агента Стива Маккоя, который инициировал против нее расследование. Согласно Washington Post, агенты ФБР дождались, пока она уедет из города со своим парнем, проникли в ее квартиру и обнаружили тот самый ноутбук Toshiba. Жесткие диски, содержащие всю секретную информацию, были изъяты, а ноутбук оставили на месте.

Инструкция, которую Монтес использовала для обмена информацией (архив Федерального бюро расследования. Al Mayadeen English Television Channel.

В 1999 году АНБ перехватило и расшифровало сообщение кубинских спецслужб, в котором упоминался высокопоставленный чиновник, имеющий доступ к программному обеспечению SAFE DIA USA, что свидетельствовало о том, что этот человек, скорее всего, являлся сотрудником разведывательного управления минобороны США. Кроме того, было установлено, что этот специалист ездил в тюрьму Гуантанамо в 1996 году и пользовался известным ноутбуком Toshiba. Естественно, Ана Монтес стала главной подозреваемой. Монтес была арестована в сентябре 2001 года на авиабазе Боллинг в Вашингтоне, округ Колумбия, и осуждена за сговор с целью шпионажа.

"В момент ее задержания агенты ФБР даже подготовили медсестру, кислородные баллоны и инвалидное кресло, так как полагали, что она упадет в обморок или у нее случится сердечный приступ", - рассказывает отставной спецагент ФБР Пит Лэпп, а затем продолжает: - "Я думаю, она могла бы запросто вынести нас обоих на своей спине. Она вышла оттуда совершенно спокойной - я не скажу "гордой" - но с таким самообладанием, с таким чувством собственного достоинства, что мы все были поражены".

Ана Белен Монтес была приговорена к 25 годам заключения в Федеральном медицинском центре Карсвелл в Форт-Уэрте, штат Техас. В Карсвелле она была помещена в специальную камеру, предназначенную для преступников с проблемами ментального и психиатрического характера. Почему это было сделано, так и не удалось выяснить. Во время суда 21 год назад Монтес заявила, что политика правительства США в отношении Кубы является крайне жесткой, и сказала, что вела себя в соответствии со своей совестью, а не по закону. Она добавила: "Я чувствовала себя морально обязанной помочь Острову защитить себя от попыток США навязать свои ценности и свою политическую систему"





В тюрьме Карсвелл она страдала от нечеловеческих условий содержания. Монтес не разрешали общаться с другими заключенными, получать письма, читать газеты и журналы, смотреть телевизор. В этом исправительном учреждении были нарушены ее основные и конституционные права.

Возвращение домой

В 2002 году, через год после ее заключения, в Университете информационных наук в Гаване американский журналист задал Фиделю Кастро вопрос о ее аресте. В ответ он заявил: "Эта благородная американка, выступала против несправедливости и против блокады острова, продолжающейся вот уже более 40 лет. Она является исключительной личностью, заслуживающей уважения и восхищения".

8 января Ана Белен Монтес была освобождена. Ее адвокат Линда Бакиэль подтвердила, что она вернулась на родину в Пуэрто-Рико. Адвокат опубликовала письмо Монтес к общественности.

Ана Белен Монтес была приговорена к 300 месяцам тюремного заключения 16 октября 2002 года после того, как ее признали виновной в шпионаже в пользу Кубы.Дата ее освобождения была назначена на 8 января 2023 года, но, несмотря на это, Бюро тюрем освободило ее в пятницу, 6 января. Al Mayadeen English Television Channel

"Я очень рада вновь коснуться пуэрториканской земли. После двух довольно изнурительных десятилетий столкнувшись с необходимостью снова зарабатывать на жизнь, я хотела бы посвятить себя спокойной уединённой жизни. Поэтому я не буду участвовать в шоу средств массовой информации... Я призываю тех, кто хочет попиариться на моей персоне, вместо этого сосредоточиться на решении более важных вопросов, например, на серьезных проблемах, стоящих перед пуэрториканским народом, или на экономической блокаде США против Кубы. В феврале исполнится 61 год с начала экономической блокады Кубы, которая была инициирована президентом Джоном Кеннеди, а затем ужесточена Конгрессом США".

Журналисты телеканала Аль-Маядин пытались связаться с г-жой Бэкиэль по электронной почте, чтобы узнать больше информации об условиях содержания Монтеса в тюрьме, но пока не получили ответа.

В письме, которое ее сестра Люси отправила Ане в тюрьму, говорилось: "Ты предала свою семью, ты предала всех своих друзей. Все, кто тебя любил, были преданы тобой. Ты предала своих коллег и своего работодателя, ты предала свою нацию. Ты работала на злобного маньяка, который раскрывает и продает наши секреты нашим врагам".

Семья прервала с ней контакты с момента ареста и заключения в тюрьму более 20 лет назад, принимая во внимание тот факт, что ее родные брат и сестра, а также их супруги были агентами ФБР.

"Ана Белен Монтес должна стать для нас наглядным примером того, насколько уязвимы и трусливы США перед лицом тех, кто стоит и борется против несправедливости по отношению к невинным людям посредством терактов, эмбарго и убийств. Ана Белен Монтес должна войти в историю как символ надежды и веры для каждого человека". – подводят итог журналисты Аль-Маядин.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Puerto Rican newspaper El Nuevo Dia, Российская газета.

