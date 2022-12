За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Власти Китая предоставят своему населению бустерные прививки против Covid отечественного производства вместо импортных. Это будет сделано даже несмотря на то, что официально мРНК-вакцины американского производства имеют более высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний.

Сотрудник компании SinoPharm демонстрирует инактивированную вакцину против Covid-19, которая в настоящее время находится на финальной стадии клинических испытаний на людях. / Journal Asia Times / Photo: Xinhua

Это заявление полностью опровергает появившиеся ранее предположения о том, что Пекин готовится снять запрет на использование иностранных вакцин, произведенных компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech. Одновременно с этим возникают вопросы о том, что же последует дальше после внезапной отмены политики "нулевого Ковида" и проведения испытаний.

По имеющейся информации, высоко-инфекционные штаммы Omicron привели к большому числу смертей среди пожилых людей, однако Пекин до сих пор утверждает, что сможет справиться с нарастающим кризисом в области здравоохранения при сохранении стабильного экономического роста.

Официальные комментарии Пекина об эксклюзивном использовании вакцин внутри страны появились после того, как во вторник Соединенные Штаты предложили "пожертвовать" Китаю вакцины против Covid, заявив при этом, что вспышки вирусов в КНР угрожают нанести ущерб мировой экономике.

"Мы являемся крупнейшим донором вакцин Covid-19 во всем мире. Мы готовы и дальше поддерживать страны по всему миру, включая Китай, как в этом, так и в других вопросах здравоохранения, связанных с Covid, - заявил во вторник представитель Государственного департамента США Нед Прайс. "Это в высшей степени отвечает интересам всего человечества".

Прайс подчеркнул, что американские вакцины против Covid безопасны и эффективны, при этом США готовы предоставить их всем странам мира независимо от политических разногласий.

"Мы не хотим, чтобы смерть или болезнь распространялись где бы то ни было", - добавил он. "При неконтролируемом распространении вируса в любой точке планеты существует возможность появления его вариантов". Прайс отказался раскрыть информацию о частных обсуждениях между США и Китаем по этому вопросу.

Американский фармацевтический гигант Pfizer и мРНК-вакцина его немецкого партнера BioNTech на репрезентативном изображении. / Journal Asia Times /Photo: Agence France-Presse

Одновременно с этим газета Caixin Media со ссылкой на посла Германии в Китае сообщила, что граждане Германии на материковой части Китая смогут получить вакцины BioNTech с мРНК Covid-19 в ближайшие несколько недель.

Некоторые китайские аналитики считают, что за предложенными вакцинами скрывается какой-то корыстный умысел США, включающий получение доступа к закрытым в настоящее время китайским лекарственным препаратам. Другие же эксперты считают, что Вашингтон стремится одержать символическую победу над Китаем в области вакцинальной дипломатии.

После того как 7 декабря правительство Китая обратилось к местным властям с призывом сократить масштабы локдаунов и разрешить домашнюю самоизоляцию, некоторые пользователи социальных сетей сообщили, что их пожилые родственники умерли в своих домах, потому что им было отказано в госпитализации из-за перегруженности больниц.

Гонконгская газета Ming Pao Daily в минувшее воскресенье сообщила, что компании, предоставляющие похоронные услуги в Пекине, перегружены из-за резкого роста спроса. Издание утверждает, что по меньшей мере 2 700 человек скончались от короновирусной инфекции в своих домах в Пекине 17 декабря. Однако экспертам Asia Times не удалось проверить эту информацию.

Asia Times не смогла независимо подтвердить эту цифру. Официальная статистика Китая говорит лишь о шести зарегистрированных случаях гибели людей от Covid за период с 7 декабря. По прогнозам Института метрики и оценки здоровья, базирующегося в Сиэтле, в 2023 году в Китае от "Ковида" умрет один миллион пациентов, причем треть смертей придется на первый квартал.

На вопрос иностранных журналистов, примет ли Китай предложение США по вакцинам, Мао Нин, пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР, заявила, что страна будет ориентироваться на препараты собственного производства.

Правительство США пожертвовало целых 80 флаконов вакцин от Covid-19 карибскому государству Тринидад и Тобаго, население которого составляет ни много ни мало - 1,4 миллиона человек. Journal Asia Times, Twitter.

"В настоящее время в Китае полным ходом идут работы по созданию бустерных прививок. Лекарства и реагенты для анализов способны полностью удовлетворить спрос", - заявила Мао. "Мы верим, что благодаря солидарным и согласованным усилиям китайского народа наши экономические и социальные начинания выйдут на новый этап стабильного и упорядоченного роста. Мы готовы работать с международным сообществом над решением проблемы Ковида, прилагать больше усилий для защиты жизни и здоровья людей, содействовать здоровому восстановлению и росту мировой экономики", - сказала она.

По состоянию на 13 декабря 90,4% 1,4-миллиардного населения Китая получили две дозы вакцины, в то время как 57,9% сделали повторную прививку, говорится в сообщении Национального управления по контролю и профилактике заболеваний Китая. Большинство людей были привиты инактивированными вакцинами, то есть не содержащими мРНК, производимыми компаниями Sinovac и Sinopharm.

13 декабря Всесторонняя группа по совместной профилактике и механизму контроля за Covid-19 при Государственном совете в новом руководстве рекомендовала гражданам страны использовать другую вакцину для второй прививки. В нем говорится, что те, кто уже получил три дозы инактивированных китайских вакцин, должен выбрать новую. Например, Convidecia от CanSino Biologics, рекомбинантную вакцину Zifivax от Anhui Zhifei Longcom или Sf9 cell от WestVac BioPharma. Однако в заявлении не комментируется эффективность вакцин Sinovac и Sinopharm против штаммов вируса Omicron.

В среду журналист из Хэйлунцзяна опубликовал статью под заголовком "США подарит Китаю вакцины? Не радуйтесь. У этого может быть скрытая цель". Он заявил, "это просто смешно, что США в июне 2021 года передали Тринидаду и Тобаго всего 80 флаконов, или 480 доз, вакцин компании Pfizer". Он также раскритиковал Соединенные Штаты за передачу Филиппинам 3 миллионов доз вакцин Moderna, предположительно для того, чтобы убедить Манилу возобновить действие Соглашения о статусе сил - двустороннего военного пакта, который позволяет американским войскам находиться в стране на постоянной основе.

В июне прошлого года посольство США в Тринидаде и Тобаго получило ряд негативных комментариев после сообщений в Твиттере о том, что правительство Соединенных Штатов пожертвовало 80 ампул вакцин для карибского государства, население которого составляет 1,4 миллиона человек.

This photo taken on August 21, 2021, shows high school students queueing to receive the Sinovac vaccine in Nanjing in China’s eastern Jiangsu province. Journal Asia Times. Photo: Agence France-Presse

Обозреватель из провинции Хэбэй считает, что США неслучайно предложили Китаю свои вакцины. Это произошло после того, как многие западные СМИ "вдруг неожиданно" сделали прогнозы о том, что более миллиона китайцев, умрут в результате последней вспышки коронавируса. Он утверждает, что Соединенные Штаты просто хотят получить доступ к огромному китайскому рынку вакцин и нажиться на китайском народе.

Ссылаясь на опыт Сингапура, Чжан Вэньхун, заведующий отделением инфекционных заболеваний шанхайской больницы Хуашань, сказал, что нынешняя эпидемическая волна в Китае продлится от двух до четырех месяцев. Он отметил, что Omicron менее патогенен, чем предыдущие штаммы, но все же может оказаться смертельным для пожилых людей или больных с хроническими заболеваниями.

Блогер из Шаньси поделился с подписчиками, что раньше он верил медицинским экспертам, включая Чжана, которые говорили, что Омикрон похож на сезонный грипп, но теперь, после смерти стольких пациентов, сомневается в этом.

Он добавил, что китайский народ должен сохранять бдительность, поскольку никто не знает, появятся ли новые опасные разновидности в следующем году, учитывая, что болезнь сейчас распространяется слишком масштабно и слишком быстро.

