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Мировое сообщество требует от администрации Байдена освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Весь мир объединился в едином порыве добиться освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа: политики, активисты и даже крупнейшие американские медиа-корпорации требуют от властей США прекратить преследование австралийского журналиста
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В то время пока Белый дом призывают к свободе прессы по всему миру, особенно в странах, с которыми США находятся в конфронтации, американский президент Джо Байден опять попал в затруднительное положение. Это связано с тем, что австралийский интернет-журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж по-прежнему находится в Великобритании в ожидании экстрадиции в США с тех пор, как три года назад он был вывезен из посольства Эквадора в Лондоне и арестован британской полицией.

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покидает Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, Великобритания, 13 января 2020 г. (Reuters / Al Mayadeen English Television Channel)

В настоящее время Ассанж преследуется властями США в соответствии с Законом о шпионаже, что является своего рода прецедентом, поскольку это право никогда ранее не использовалось против разглашения секретной информации. Ассанж был незаконно обвинен Соединенными Штатами по 17 пунктам "шпионажа" и одному пункту "неправомерного использования компьютерной информации. Это связано с тем, что WikiLeaks обнародовал десятки тысяч военных и дипломатических документов, в которых Ассанж разоблачает военные преступления США в Ираке и Афганистане, переданные информатором Челси Мэннинг.

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"Это первый случай, когда правительство США использует Закон о шпионаже для преследования публициста, и последствия этого события будут иметь огромное значение", - считает профессор права Колумбийского университета Джамиль Джаффер. "Ассанж был обвинен в осуществлении деятельности, которой репортеры занимаются каждый день, и которой репортеры должны заниматься каждый день, чтобы информировать мировое сообщество. Это будет иметь драматические последствия для журналистики, занимающейся вопросами национальной безопасности", - добавил профессор.

Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш уже три с половиной года, ожидая возможного 175-летнего приговора после того, как в декабре 2021 года Высокий суд Великобритании одобрил его экстрадицию в США.

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Однако уже несколько месяцев подряд международные (в том числе президент Мексики) и американские политики, активисты и многие авторитетные газеты, и СМИ, такие как The Guardian и The New York Times, предпринимают огромные усилия с целью убедить администрацию Байдена отказаться от экстрадиции Ассанжа.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем обошлись " крайне несправедливо", и подтвердил, что Мексика готова принять его.  Еще в начале лета Лопес Обрадор заявил журналистам, что во время июльской встречи с президентом США Джо Байденом обсудит дело Ассанжа и попросит последнего снять обвинения с австралийского журналиста. "Джулиан Ассанж - лучший журналист нашего времени, и с ним обошлись очень несправедливо, хуже, чем с преступником", - сказал Лопес Обрадор.

Весь мир объединился в едином порыве добиться освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа: политики, активисты и даже крупнейшие американские медиа-корпорации требуют от властей США прекратить преследование австралийского журналиста. Al Mayadeen English Television Channel

Одновременно с этим несколько известных газет, а именно The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, El Pais, в начале месяца опубликовали открытое письмо, в котором подчеркнули, что обвинительное заключение Вашингтона "создает опасный прецедент" и подрывает первую поправку. В конце послания подчеркивалось: "Публицистика — это не преступление".

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Бывший министр иностранных дел Австралии Боб Карр еще в июне потребовал от США отказаться от преследования Ассанжа.  В своей статье в газете Sydney Morning Herald Карр заявил, что осуждение Ассанжа резко контрастирует с помилованием США бывшего офицера военной разведки Челси Мэннинг, которая предоставила Wikileaks секретную информацию.  Карр считает, что это "самый мощный аргумент" новоизбранного премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в пользу освобождения Ассанжа. "Наш новый премьер-министр может сказать: "Мы тоже не фанаты этого парня, господин президент, но это продолжается уже достаточно долго. Мы хорошие партнеры. Пусть это останется в прошлом".

Пытаясь добиться освобождения Ассанжа, со своими американскими коллегами встретились и другие чиновники Австралии. "Моя позиция вполне понятна. Она была доведена до сведения администрации США: пришло время положить конец этому делу", - заявил в конце ноября в парламенте премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также потребовал прекратить "несправедливое содержание Ассанжа под стражей".

Даже сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс вышел на митинг с призывом освободить австралийского журналиста перед консульством Великобритании в Нью-Йорке в минувшую субботу.   В этом митинге приняли участие более сотни человек, многие держали в руках плакаты с надписью "Free Julian Assange" ("Освободите Джулиана Ассанжа").

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Роджер Уотерс: "Американская империя - самое большее зло из всех возможных". Al Mayadeen English Television Channel

В августе Уотерс выступил на митинге перед зданием Министерства юстиции в Вашингтоне во время своего тура "This Is Not a Drill" 2022 года, где он предупредил, что пребывание Ассанжа в тюрьме ухудшает его здоровье и приближает его к смерти, и призвал протестующих "никогда, никогда не замолкать" и продолжать делать то, что они делают, пока Ассанж не окажется на свободе.

Основная проблема вокруг дела Ассанжа заключается в том, что его сторонники полагают, что его следует воспринимать как журналиста, на которого распространяется первая поправка. Поэтому его заключение в тюрьму является нарушением конституции США. Американские чиновники, такие как сенатор Бен Сассе, заявили, что австралиец является "проводником иностранной пропаганды и врагом американского народа" только потому, что он разоблачает военные преступления, совершенные Вашингтоном за рубежом.

Соединенные Штаты выдвинули уголовные обвинения против Ассанжа только в 2019 году при бывшем президенте США Дональде Трампе. Это послужило поводом для проведения операции "Пеликан".

О тайной спецоперации "Пеликан" по похищению Ассанжа из посольства Эквадора стало известно после того, как она была изложена в мемуарах, опубликованных в прошлом году бывшим министром иностранных дел Великобритании сэром Аланом Дунканом.

Занимая пост министра иностранных дел по делам Северной и Южной Америки с 2016 по 2019 год, Дункан был ключевой фигурой в дипломатических переговорах между Великобританией и Эквадором об изъятии Ассанжа из посольства.

Несмотря на то, что Эквадор предоставил Ассанжу политическое убежище еще в 2012 году, ему так и не позволили покинуть Великобританию, поскольку он являлся объектом преследования со стороны США.

После произошедших событий и заключения Ассанжа в тюрьму Дункан устроил в своем офисе вечеринку для участников операции. "Я подарил каждому из них подписанную фотографию, которую мы сделали в тот день в зале оперативных совещаний, с подписью: "Специальная команда Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года", - сообщил он.

В сентябре 2021 года 30 бывших американских чиновников официально заявили о заговоре ЦРУ с целью "убить или похитить" Ассанжа в Лондоне. В публикации отмечается, что американские чиновники попросили своих британских коллег устроить стрельбу, "в случае если Ассанжа покинет посольство, и британцы на это согласились".

Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора с 2007 по 2017 год, недавно рассказал изданию Declassified UK, что причиной, по которой он предоставил Ассанжу убежище, явилось то, что у Ассанжа "не было никакой возможности получить справедливый судебный процесс в США". Он также осудил Великобританию за попытку "вести дела с нами как с подчиненной страной".

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/us-world-pressuring-biden-to-free-assange)

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