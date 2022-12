В настоящее время остатки украинских ВВС пытаются использовать советские истребители, такие как МиГ-29 и Су-27

Украина неоднократно обращалась к странам НАТО с просьбами предоставить ей современные истребители для создания превосходства в воздухе над российскими воздушно-космическими силами.

Хотя передача Киеву западных истребителей считается "красной чертой", пересечение которой может спровоцировать Россию, НАТО в ближайшее время собирается поставить Украине самолеты МиГ-29.

MiG-29A Fulcrum aircraft (reg. 105, reference 29630535105105) of the Polish Air Force Mikoyan-Gurewicz at the ILA Berlin Air Show 2016.

Согласно последним сообщениям СМИ, член НАТО Словакия рассматривает возможность отправки истребителей МиГ-29 в Украину. Подготовка к передаче самолетов может начаться вскоре после того, как правительство Словакии объявит о своей официальной позиции.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина": "Мы еще не передали вам МиГ-29, но мы готовы это сделать. Мы ведем диалог с коллегами из НАТО о том, как это лучше сделать". Министр также сообщил, что уже ведутся переговоры с президентом Украины Зеленским.

Он также добавил, что последний пакет военной помощи Словакии включает "несколько тысяч" ракет для истребителя МиГ-29 и другие боеприпасы.

"Наш министр обороны разъяснил вашему президенту, как это может быть сделано. В ближайшее время, делегация из Киева должна приехать в Словакию, и тогда мы, вместе с нашими друзьями из США, приложим все усилия, чтобы это стало реальностью... Мы настроены очень оптимистично, я просто уверен, что это произойдет в самое ближайшее время, и самолеты окажутся на Украине", - глава МИД Словакии.

Согласно официальным данным, в конце августа этого года 11 истребителей МиГ-29 Воздушных сил Словакии были сняты с вооружения. В данный момент страна осталась без ударных самолетов, поскольку возлагает большие надежды на поставку 14 истребителей F-16V Block 70/72 в 2024 году. Сегодня небо Словакии патрулируют истребители из соседних стран - Польши и Чехии.

Украина уже имела на вооружении собственный парк самолетов МиГ-29. В апреле 2022 года она получила некоторые запасные части от различных стран НАТО, что позволило ей ненадолго поддержать свой парк самолетов в рабочем состоянии, который за последние месяцы катастрофически сократился.

Братислава согласилась передать Киеву свой флот, насчитывающий до 11 боевых машин, в июне 2022 года в обмен на то, что ВВС Польши и Чехии гарантируют защиту воздушного пространства страны в период до конца 2023 года. В августе министр обороны Словакии Ярослав Надя в интервью местным СМИ заявил, что Братислава готова отправить самолеты на Украину, но пока сделка не заключена.

"Главное, что у нас есть политическая воля, и в этом есть здравый смысл, помочь тем, кто нуждается в помощи. Мы готовы рассмотреть эту возможность, и как только будет достигнуто соглашение, мы вас обязательно проинформируем", - подчеркнул чиновник.

Если трансфер будет успешным, Киев получит все 11 МиГ-29, модернизированных словацкими ВВС в период с 2005 по 2008 год. В процессе модернизации истребители получили новую цифровую кабину, систему "друг или враг" (friend or foe) от компании BAE Systems, "навигационно-связной терминал от Rockwell Collins и некоторые другие технологии.

Slovakia ready to hand over MiG-29 to Ukraine, preparations could start soon

Неужели, Украина получит истребители НАТО?

С тех пор как в феврале 2022 года Российская Федерация начала на Украине специальную военную операцию, вопрос о предоставлении Киеву истребителей горячо обсуждается странами Запада.

В настоящее время остатки украинских ВВС пытаются использовать советские истребители, такие как МиГ-29 и Су-27. Эти машины считаются наиболее практичной альтернативой, поскольку украинские авиаторы имеют опыт управления этими самолетами. Было много предложений от стран Североатлантического альянса поставить Киеву истребители западного производства, поскольку они вписываются в существующую логистику.

По мнению Запада на ранних стадиях СВО, поставка Киеву боевых самолетов считалась очень рискованной, поскольку риск эскалации конфликта был очень высок. В то время было разработано несколько вариантов доставки истребителей Киеву, но ни один из них так и не был реализован, включая предложение отправить в Украину польские МиГ-29.

В последние месяцы Украина вновь активизировала свои попытки получить более современные западные истребители, такие как F-15, F-16 или JAS-39 Gripen. В ответ на это высшие эшелоны американских военных положительно оценили возможность рассмотрения такого вопроса, однако до сих пор не определились с пакетами военной помощи.

В какой-то момент муссировались слухи о том, что Швеция вот-вот согласится поставить Украине свои истребители SAAB JAS-39 Gripen. Однако в последнем сообщении министр обороны Швеции пояснил, что таких планов нет.

Нерешительность западных стран и сейчас объясняется опасениями обострения конфликта с Российской Федерацией. Москва регулярно предостерегает Запад от поставок Украине военной авиации. Однако в НАТО почему-то считают, что поскольку Украина уже эксплуатирует МиГ-29, словацкие самолеты не нарушат "красные линии".

В настоящее время Украина пытается использовать устаревшие истребители эпохи Советского Союза. В последнее время их количество резко сократилось, поскольку российские сверхмощные истребители способны запускать ракеты повышенной дальности, даже не заходя в воздушное пространство Украины.



Источники и ссылки: Journal Eurasian Times

1. (https://eurasiantimes.com/finally-a-nato-country-offers-its-fighter-jets-to-ukraine-slovak/)