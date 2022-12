За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Недавно показанный по Центральному телевидению Китая (CCTV) документальный фильм пролил свет на происхождение истребителя J-15. Согласно документальной хронике, самый современный истребитель Китая в значительной степени заимствован из проекта советских конструкторов. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP). This photo taken on April 14, 2018 shows a J15 fighter jet preparing to land on the Liaoning aircraft carrier during a naval exercise. ( Photo: - / AFP) / China OUT (Photo credit should read -/AFP via Getty Images)

реклама

J-15 является первым китайским самолетом отечественного производства, приспособленным для базирования на авианосцах. Произведенный Шэньянской авиастроительной корпорацией, дочерней компанией государственной Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), J-15 получил прозвище "Летающая акула". Истребитель был принят на вооружение в 2014 году, и, по последним данным, сегодня в эксплуатации находится порядка 50 боевых машин, утверждает издание Business Insider.

В прошлом году самолет получил ряд обновлений, включая модернизацию крыльев, радара и системы обнаружения и сопровождения. Цель этого апгрейда - поставить J-15 в один ряд с американскими F-35. Впрочем, давайте обратимся к истории появления этого самолета.

История создания J-15

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

J-15 является ключевым боевым самолетом китайских ВВС, и на сегодняшний день в разработке находятся по крайней мере еще четыре его модификации. Однако еще 15 лет назад китайские ВМС остро нуждались в современном авианосце, и разработка J-15 сильно отставала от строительства корабля.

China's J-15 fighter is equipped with advanced flight control systems, advanced radars, a pair of extra small front wings and other modifications to allow it to make emergency landings on the aircraft carrier deck. Photo: AP

реклама

В 1998 году Китай приобрел свой первый авианосец, военный корабль советской постройки, и рассматривал перспективу закупки российских Су-33. Согласно документальному фильму, показанному по CCTV, руководство ВМС Китая решило использовать в качестве платформы для J-15 истребители, находившиеся в то время на вооружении страны. Эта задача была поручена Шэньянскому проектно-исследовательскому институту авиационной техники (SADRI). Спустя три года J-15 совершил первый полет и успешно приземлился на палубе авианосца Ляонин. Это событие произошло в декабре 2012 года.

Однако как сообщает SCMP, решение о собственном производстве J-15 было принято после неудавшейся сделки между Москвой и Пекином на поставку Су-33. Россия рассматривала возможность покупки Китаем порядка 50 самолетов, в то время как Пекин был заинтересован в разработке J-11B, предшественника J-15 на базе Су-27.

Прошли годы, и оказалось, что габариты J-15 в точности повторяют размеры Су-33. Более того, на его серийные варианты ставились российские двигатели Сатурн АЛ-31Ф, о чем сообщает в своем репортаже портал Defense News, что фактически делает его нелицензионной копией российского самолета. В настоящее время Китай работает над оснащением J-15 собственными двигателями WS-10.

J-15 fighter jets on the flight deck of the Chinese aircraft carrier Liaoning during its stay in Hong Kong waters. Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Противостояние американским истребителям

реклама

Западные эксперты считают, что китайская модернизация J-15 по своим характеристикам значительно превосходит российские аналоги, на базе которых они созданы. Согласно публикации Business Insider, благодаря недавней модернизации J-15 получил ракеты малой дальности и повысил грузоподъемность. Однако, как утверждает источник, "теперь китайским авианосным технологиям придется играть в догонялки, поскольку трамплины на авианосцах не способны обеспечить взлет J-15 с полной полезной нагрузкой".

Впрочем, даже с учетом всех последних модернизаций, J-15 можно классифицировать как истребитель поколения 4 +, поскольку он не обладает передовыми технологиями, которыми сегодня располагают американские истребители пятого поколения. J15 с менее мощными двигателями WS-10 будет очень трудно справиться даже с F/A-18E/F "Супер Хорнет" - машиной четвёртого поколения, сообщили западные аналитики изданию Business Insider.

Правда, для США это весьма слабое утешение, так как китайские военные технологии развиваются гораздо быстрее американских, и разрыв между ними, катастрофически быстро сокращается.

Источники и ссылки: Journal Interesting Engineering, Defensenews, SCMP, businessinsider

1. (https://interestingengineering.com/innovation/chinas-j-15-fighter-cousin-russian-warplanes)

2. (https://www.defensenews.com/air/2022/11/28/footage-shows-domestic-engine-on-chinas-j-15-fighter-jet/)

3. (https://www.scmp.com/news/china/military/article/3201735/chinas-flying-shark-cousin-russian-warplanes-new-cctv-documentary-reveals)

4. (https://www.businessinsider.in/thelife/news/take-a-look-at-the-j-15-fighter-jet-the-61-million-copy-of-a-soviet-plane-picked-to-wage-war-from-chinaaposs-aircraft-carriers/slidelist/95348688.cms)