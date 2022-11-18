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Baron Capital: Tesla - самая прибыльная компания на планете
Так утверждает Рон Барон, владелец 19 фондов Baron Capital, инвестировавший в Tesla 6,7 миллиарда долларов.
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Baron Capital, одна из крупнейших и авторитетных финансовых фирм, провела живое мероприятие для инвесторов в этом году. Это было первое мероприятие для компании с 2019 года, и оно прошло в Metropolitan Opera House в Нью-Йорке. Главным гостем был генеральный директор компании Tesla Илон Маск. Основное внимание было уделено тому, что Tesla в ближайшем будущем может стать самой прибыльной компанией в мире.

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Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск. Getty Images 

На мероприятии присутствовало 5 000 инвесторов, и все они имели возможность услышать, куда, по мнению генерального директора Tesla, движется компания в будущем.

Рон Барон, владелец Baron Capital, интервьюировал знаменитого миллиардера, и был настроен очень оптимистично по отношению к Tesla. Baron Capital владеет 19 фондами, общий портфель активов которых составляет около $40 млрд. Многие из этих фондов вкладывают значительные средства в Tesla.

Фонд Baron Partners вложил 6 миллиардов долларов в компанию по производству электромобилей, а фонд Baron Focused Growth Fund имеет в своем портфеле около 700 миллионов долларов акций Tesla.

Veteran investor Ron Baron speaks to a crowded audience at the Met during the 2022 Baron Investment Conference. BARON CAPITAL

У этих фондов, так же как и у Tesla, и у фондового рынка в целом, был непростой год. Tesla потеряла 50% стоимости своих акций, а оба упомянутых здесь фонда Baron снизились на 31% и 23% соответственно. Большую часть года на фондовом рынке наблюдался спад, иногда наблюдался рост, но в основном он не превышал небольшого общего роста.

За последние пять лет доходность фонда Baron Partners составила 25 процентов, и, похоже, что Барон рассматривает падение акций Tesla как положительный момент. Он скорее видит в этом хорошую перспективу, чем повод для выхода из компании.

Он считает, что у Tesla есть возможность роста, и скорее всего, через "десять лет" она станет самой крупной и прибыльной компанией на планете..

При этом Барон отметил, что даже при снижении цены акций компания все еще имеет долгосрочные планы по росту. В своем интервью он заявил: "Год назад ничего не стоило дешево, а сейчас все наоборот. Акции стоят очень дешево".

Бэрон официально признал, что этот год был неблагоприятным для фондового рынка, его фондов и компании Tesla. По его мнению, год правильнее было бы назвать "относительным". При этом он отметил, что "поскольку у нас низкий оборот и отличный долгосрочный послужной список, инвесторы готовы дать нам некоторую поблажку и проявить терпение".

Документы показывают, что Baron Capital является одним из 20 крупнейших инвесторов Tesla, так как более 11 процентов его портфеля составляют акции этой компании. Для сравнения, другие фонды роста обычно инвестируют в Tesla 5 или 6 процентов от своих активов.

Компания Baron Capital существует с 1982 года. Основу деятельности компании составляли исследования финансовых рынков. Компания Tesla была основана благодаря надеждам на электрическое будущее, которые теперь реализованы и могут стать инвестициями в нынешний период спада.

Как утверждает Baron Capital в своей рекламе об их инвестиционной стратегии, это долгосрочная финансовая стратегия, ориентированная на рост. Возможно, Барон, создавший фирму стоимостью 6,7 миллиарда долларов, что-то знает о том, что произойдет в долгосрочном будущем.

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Источники: Forbes
https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/11/08/billionaire-investor-ron-baron-sees-big-opportunities-and-remains-bullish-on-tesla-despite-market-chaos/?sh=6156486860de

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#илон маск #тесла #tesla самая прибыльная компания #прибыль tesla
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