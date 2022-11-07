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Арктические "мегапожары" общей площадью более 30 млн гектар выбросили 256 млн тонн CO2

Темпы распространения "мегапожаров" в Сибирской Арктике растут с пугающей скоростью. Ученые выяснили, в чём тут причина.
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Ученые утверждают, что повышение глобальных температур вызывает экспоненциальный всплеск арктических "мегапожаров", предоставив новое видение причин возгорания территории площадью 3 миллиона гектаров в Сибирской Арктике. Результаты нового исследования были опубликованы сегодня (3 ноября) в журнале Science.

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Megafires in the Arctic are on the rise. Elen11/ iStock

Исследование предполагает, что пожароопасные режимы Арктики могут смещаться в связи с потеплением климата, что может повлиять на количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Более того, к концу столетия можно ожидать, что мегапожары станут более частыми, если температура продолжит расти существующими темпами.

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Спутниковые данные обнаружили необычно большое количество пожаров в Сибирской Арктике в 2019 и 2020 годах

В 2019 и 2020 годах в Сибирской Арктике было зафиксировано аномально высокое количество пожаров. Научное сообщество было встревожено такой ситуацией, поскольку Арктика содержит обширную территорию вечной мерзлоты - постоянно замерзающего слоя недр, в котором хранится большое количество углерода. В результате пожаров вечная мерзлота разрушается, что приводит к выбросам парниковых газов, содержащих углерод.

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Пока неясно, был ли рост числа пожаров в 2019-2020 годах единичным или свидетельствовал о тенденции, которая может усугубиться по мере потепления арктической зоны.

Используя спутниковые измерения с 1982 по 2020 год по региону, охваченному пожарами на территории Сибири, группа международных исследователей под руководством Адриа Дескальса и Жозепа Пеуэласа (оба из Испанского совета по научным исследованиям) задалась целью проанализировать и количественно оценить связанные с этим выбросы CO2. Этот регион лежит за полярным кругом и занимает площадь более 286 миллионов гектаров.

Спутниковые измерения показали связь между риском пожаров и повышением температуры за последние четыре десятилетияA megafire detected in the Siberian Arctic in 2020. Descals et alВ ходе исследования было установлено, что в период с 2019 по 2020 год было выжжено около 4,7 млн га, почвогрунта, что привело к общим выбросам в размере 412,7 млн тонн CO2-эквивалента.

"Только в 2020 году в Сибирской Арктике было зафиксировано 423 пожара, которые сожгли около 3 миллионов гектаров (почти столько же сколько занимает вся Бельгия, или Курская область) и привели к выбросу 256 миллионов тонн CO2-эквивалента", - объясняет Дескаль в своем пресс-релизе. Эта сумма сопоставима с общим годовым объемом выбросов CO2 Испании".

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Авторы заявили, что лето 2020 года было самым жарким за последние четыре десятилетия, что привело к беспрецедентному по площади количеству пожаров, случившихся между 2019 и 2020 годами. По сути, ученые продемонстрировали экспоненциальную связь между объемом ежегодно сжигаемой площади и факторами пожарного риска, связанными с температурой.

Arctic wildfires grow at an alarming rate

"Более высокие температуры объясняются более ранней оттепелью, которая, в свою очередь, способствует более интенсивному росту всей флоры, увеличивая тем самым количество топлива".

Факторы риска включают более сухие погодные условия, более продолжительное лето и большее количество растительности, которые, согласно исследованию, также увеличились за последние четыре десятилетия.

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"Более высокие температуры объясняют более раннюю оттепель, которая, в свою очередь, позволяет расти растительности и увеличивает доступность топлива. Тот факт, что растительности становится больше и она появляется раньше, снижает доступность воды в почве, и растения испытывают больший водный стресс", - объяснил Алейксандр Вергер, исследователь из CSIC.

В свою очередь, "экстремальные волны тепла, такие как были в Сибирской Арктике в 2020 году, повышают уязвимость к засухе, поскольку они могут привести к иссушению растений и уменьшению влажности торфа, а значит, к увеличению интенсивности пожаров и выбросов углерода".

Двойной эффект: помимо риска возгорания арктической растительности, повышение температуры может усилить грозовую активность

С другой стороны, тепловые волны, и особенно повышение температуры поверхности, потенциально могут усилить конвективные бури и молнии, которые до сих пор были крайне необычны для Арктики. Тем не менее, утверждают ученые, "ожидается, что они будут усиливаться по мере потепления климата".

"К концу века крупные пожары, подобные тем, что произошли в 2019 и 2020 годах, будут частым явлением".

Наше исследование предполагает, что Арктика уже переживает изменения в режиме пожаров, вызванные потеплением климата. "Последние температурные тенденции и прогнозируемые сценарии показывают, что к концу столетия крупные пожары, подобные тем, что произошли в 2019 и 2020 годах, будут частыми, если температура продолжит расти нынешними темпами", - заключили Адриа Дескальс и Жозеп Пеньюэлас.

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