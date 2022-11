Он может легко маневрировать во время полета, так как имеет полную свободу движений в воздухе.

XPeng Aeroht, крупнейшая компания по производству летающих автомобилей в Азии, выпустила на прошлой неделе в Китае последнюю версию полностью электрического летающего автомобиля вертикального взлета и посадки (eVTOL). Об этом сообщает пресс-релиз компании.

World's first eVTOL

Предназначен как для полетов, так и для вождения

"Летающий автомобиль, предназначенный как для полетов, так и для движения по дорогам, оснащен изящной системой складывающихся роторов для беспрепятственного перехода от вождения к полетам. Для обеспечения безопасности машина оборудована новой системой управления полетом с отказоустойчивыми функциями контроля и резервной системой с двумя двигателями", - отмечается в заявлении.

Модель идентична предыдущей горизонтальной двухроторной версии компании, но отличается оптимизированной конфигурацией с распределенным мультиротором. Для дальнейшего повышения безопасности и надежности полета была снижена конструктивная сложность системы.

The view from the eVTOL

К настоящему времени новый экспериментальный аппарат успешно завершил свой первый полет, а также провел многократные испытания на отказ двигательной установки.

При управлении eVTOL функционирует как обычный автомобиль. Однако в режиме полета прототип управляется с помощью специального штурвала и рычага переключения передач.

В воздухе самолет может свободно перемещаться вперед и назад, совершать повороты, подниматься, зависать и опускаться. Если позволяют законы и нормативные документы, он может осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также облетать пробки, препятствия и реки.

Развитие технологии eVTOL

Всего за несколько последних месяцев индустрия eVTOL достигла значительных успехов. Так, в сентябре 2022 года были открыты предварительные заказы на Axe, двухместный персональный самолет eVTOL от лондонской компании SkyFly.

SkyFly's Axe eVTOL

Ожидается, что Axe начнет поставляться клиентам в 2024 году. Аппарат развивает скорость до 160 км/ч и имеет дальность полета до 320 км. Когда eVTOL находится на земле, его 5-метровые крылья приподнимаются вверх, что придает ему уникальный вид по сравнению с другими типами подобных вертолетов.

Doroni H1

Помимо этого, в сентябре аэрокосмическая компания Doroni, расположенная в Майами, США, начала принимать предварительные заказы на свои "персональные" самолеты.

Doroni нацелена несколько на иной рынок, чем большинство производителей eVTOL, которые производят воздушные такси для эксплуатации в крупных мегаполисах. Вместо этого стартап ориентирован на частных пилотов, утверждая, что его управление будет более интуитивным и простым, чем управление вертолетом или обычным самолетом.

The Mad Bat.

Примерно в то же время румынский изобретатель и инженер Разван Сабие, представил прототип MadBat eVTOL. Новая модель была разработана с учетом возможности масштабирования от небольших дронов до персональных самолетов, воздушных такси и многих других летательных аппаратов.

VX4 eVTOL от Vertical Aerospace

И наконец, в начале октября британская компания Vertical Aerospace совершила первый взлет с земли на самолете VX4, eVTOL. Это событие, названное компанией "колеса вверх", также послужило толчком для American Airlines, которая планирует включить 250 таких аппаратов в свой парк, как только они будут доступны.