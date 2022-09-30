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Неизвестную "улыбающуюся" акулу выловил рыбак у берегов Австралии
У берегов Австралии была обнаружена причудливая глубоководная акула с человекоподобной улыбкой, точный вид которой пока не известен.
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Не так давно у берегов Австралии была обнаружена глубоководная акула с огромными глазами и странной "улыбкой". Исследователи пока не определили, к какому виду относится это необычное существо.

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Профессиональный рыбак под ником Trapman Bermagui вытащил с глубины около 650 м странную акулу в прибрежных водах Нового Южного Уэльса.

Необычную рыбу поймал Trapman Bermagui - профессиональный рыбак во втором поколении из г. Бермаги

Позже, 12 сентября, он опубликовал фотографию глубоководного животного в социальной сети Фейсбук. На фото видны шершавые кожные покровы мертвого существа, напоминающие наждачную бумагу, а также широкое заостренное рыло, большие выпученные глаза и обнаженные жемчужные белки.

Как сообщает журнал LiveScience после того, как фотография акулы была опубликована, пользователи Фейсбук сделали интересные комментарии по этому поводу. Один из них отметил, что акула похожа на ночной кошмар, а другой написал, что у нее зловещей оскал. Другие, посмеявшись над внешним видом животного, предположили, что у нее "искусственные зубы" или она ухмыляется после того, как ей сняли брекеты.

Пока неизвестно, к какому виду принадлежит эта рыба, но наиболее популярной была теория, что это одна из разновидностей бразильской светящейся акулы, получившая свое название из-за отчетливо выраженных следов укусов, которые она оставляет на телах крупных животных. Среди других вариантов - акула-домовой (at. Mitsukurin owstoni) или один из подвидов фонарной акулы (lat. Green lanternshark).

Это точно не светящаяся акул

Неизвестное науке существо из надотряда акульих хрящевых рыб

В интервью Newsweek, на фоне продолжающихся спекуляций по поводу видовой принадлежности акулы, Бермаги придерживается иной точки зрения. "Совершенно точно это не светящаяся акула", - заявил он. "Эта рыба с грубой шершавой кожей, относится как подвиду малоплавниковых короткошипых акул".

"Это определенно короткошипая акула", - сказала Live Science Брит Финуччи, ихтиолог из National Institute of Water and Atmospheric Research in New Zealand, специалист по глубоководной фауне. Однако неизвестно, к какому именно типу в этой группе она принадлежит, подчеркнула эксперт.

Чарли Хьювенерс, ихтиолог-акуловед из Flinders University in Australia, также согласился с версией Финуччи и сказал, что рыба, по всей видимости, принадлежит к группе короткошипых акул. 

Охотник за акулами - Trapman Bermagui

Ученые, с которыми связался Newsweek, также высказались насчет разновидности рыбы.

Дин Граббс, заместитель директора по исследованиям прибрежной и морской лаборатории Университета штата Флорида, сказал, что, судя по всему, это белоглазая акула Оустона (lat. Centroscymnus owstoni), также называемая Roughskin dogfish.  "В ходе моих глубоководных исследований мы поймали довольно много таких рыб в Мексиканском заливе и на Багамах".

Объяснение Кристофера Лоу, профессора и руководителя California State University Long Beach Shark Lab, тоже совсем другое. "По-моему, похоже на кистеперую акулу, которую можно встретить у побережья Новой Зеландии и Австралии", - сказал он, хотя и оговорился, что не видит на снимке всего тела животного, и поэтому не может оценить его размеры. "В целом она выглядит как подвид Dalatias lata. Впрочем, учёные периодически регистрируют новые виды глубоководных акул, и многие из них очень трудно отличить друг от друга".

На этой неделе мы также сообщили о новом открытии палеонтологов. Ученые выяснили, что первые челюстные позвоночные (в том числе предки акул и скатов) появились около 439 миллионов лет назад. Другая группа экспертов выяснила, как глубоководные животные могут выдерживать огромное давление воды. Оказывается, все дело в особом веществе, которое вырабатывается в организме многих представителей глубоководной фауны.

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Источники: Journal Interesting Engineering, Facebook, Journal Livescience, Journal Newsweek 
1. (https://www.livescience.com/deep-sea-nightmare-shark-mystery) 
2. (https://www.newsweek.com/deep-sea-shark-caught-australia-dogfish-1742987)  
3. (https://interestingengineering.com/culture/shark-australian-coast-human-smile) 
4. (https://www.facebook.com/photo/?fbid=627044968782322&set=a.377051703781651)

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#австралия #trapman bermagu #акула #ихтиология
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