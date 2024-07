Вашингтон нацелился на перевалку чипов из Гонконга в Россию. В США разговоры о санкциях портив КНР разгорелись с новой силой после публикации доклада о поставках в РФ 800 000 товарных партий кристаллов от более чем 6 000 китайских компаний.

На снимке: передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) "Ярс"

Американские чиновники и законодатели, а также ряд некоммерческих организаций призвали ввести санкции против гонконгских компаний и банков после того, как 11 июля НАТО осудило поддержку Пекином оборонного сектора России.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен "планирует выразить недовольство" по поводу поставок чипов в РФ своему китайскому коллеге Ван И во время встречи в Лаосе. На прошлой неделе Блинкен заявил, что Россия импортирует из КНР 70 процентов станков и 90 процентов микроэлектроники.

Ранее сенатор-республиканец Марко Рубио предложил внести поправку в закон об ассигнованиях на национальную оборону и предоставить президенту право налагать санкции на финансовые учреждения, осуществляющие операции, связанные с поставками "проблемной продукции" в Россию.

На днях несколько американских новостных изданий и одна "общественная организация" опубликовали аналитические исследования, в которых подсчитали масштабы перевалки грузов из "общего списка высокоприоритетных товаров" (CHPL) через Гонконг в Россию.

Москва использует в своих ракетах микрочипы и датчики производства США, пишет The New York Times

В четверг издание "Нью-Йорк Таймс" сообщило, что Россия с начала специальной военной операции на Украине (с февраля 2022 года) закупила чипов для производства ракет и других оборонных технологий на сумму около 4 миллиардов долларов США. По данным издания, многие из этих товаров были доставлены в РФ через группу подставных компаний в Гонконге. Американская газета утверждает, что эти данные получены в результате анализа сведений, полученных российской таможней с середины 2021 года.

По данным издания, в Россию было отправлено около 800 000 партий кристаллов от более чем 6 000 компаний. Сотрудники New York Times даже побывали в офисе одной из гонконгских компаний, якобы участвовавшей в перевалке, на седьмом этаже дома 135 по улице Бонэм Стрэнд в Центральном районе Гонконга, но "никого там не застали".

В период с августа по декабрь 2023 года 206 гонконгских организаций, известных как консигнаторы, переправили в Россию товары из списка CHPL на сумму 750 миллионов американских денег, говорится в отчете некоммерческой организации Committee for Freedom in Hong Kong Foundation (CFHK Foundation), базирующейся в Вашингтоне, от 22 июля.

В число этих товаров входят приемники данных, вычислительные процессоры и контроллеры, цифровые запоминающие устройства, устройства ввода/вывода и прочие интегральные микросхемы. Среди других изделий - статические преобразователи, усилители, чипы памяти и диоды.

Они изготовлены 31 западной фирмой, включая Texas Instruments, Analog Devices, Microchip Technology, Apple, Intel, Dell и Nvidia.

Фонд CFHK заявил, что в своей статье руководствовался данными, собранными Центром перспективных оборонных исследований (C4ADS), другой вашингтонской некоммерческой организацией.

Западные чиновники заявили, что США должны задействовать вторичные санкции, чтобы выявить гонконгские и китайские банки, финансирующие незаконную торговлю, а также внести Гонконг в список основных проблем, связанных с отмыванием денег (PMLC).

На этом фоне 22 июля неназванный чиновник американского Министерства торговли сообщил, что перевалка товаров CHPL через Гонконг с января по май сократилась примерно на 28 процентов.

Не утруждая себя объяснениями, откуда взялась эта цифра, сотрудник Минторга США заявил, что такое "сокращение" якобы явилось результатом агрессивных действий американских властей по обеспечению правопорядка и взаимодействия с производителями товаров. Однако, по словам чиновника, несмотря ни на что, Гонконг по-прежнему остается для россиян главным "перевалочным пунктом" для обхода западных санкций. Гонконг, Бонэм Стрэнд, 135 юридический адрес нескольких компаний-однодневок, занимающихся поставками в Россию запрещенных военных технологий, говорится в аналитическом материале американской газеты «Нью-Йорк Таймс».Credit... Anthony Kwan for The New York Times

За тот же период трансфер товаров CHPL через материковый Китай, за исключением Гонконга, упал на 19 %. При этом Минторг США скрыл эти данные от общественности, под предлогом защиты конфиденциальной информации.

В сети эта информация появилась после того, как 11 июля лидеры стран Североатлантического альянса в совместной декларации заявили, что Пекин оказывает существенную поддержку Москве в ее специальной военной операции на Украине. 19 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готовит новый раунд рестрикций в отношении китайских компаний, поставлявших товары двойного назначения для "поддержки российской военной машины на Украине".

Поправка Рубио

11 июля сенатор Марк Рубио подготовил поправку к Закону об ассигнованиях на национальную оборону. Республиканец предложил наделить американского президента правом вводить санкции против любого «потенциально подпадающего под их действие» финансового учреждения, которое использует китайскую систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS), систему передачи финансовых сообщений Банка РФ (СПФС) или иранскую (SEPAM) для клиринга, проверки, урегулирования или проведения операций с любым другим «потенциально подпадающим под их действие» финансовым учреждением.

Под «финансовыми учреждениями, на которое распространяется действие закона», подразумеваются организации, расположенные или зарегистрированные в одной из "проблемных" стран, а именно: в Китае (включая специальные административные районы КНР Гонконг и Макао), Российской Федерации, Иране, Корейской Народно-Демократической Республике, Кубе и Венесуэле.

Ожидается, что Конгресс США примет решение по поправкам к NDAA на 2025 год в декабре этого года. Напомним, что в марте 2022 года Рубио уже вносил на рассмотрение аналогичный законопроект под названием Crippling Unhinged Russian Belligerence and Chinese Involvement in Putin's Schemes (CURB CIPS) Act. Однако с тех пор никаких новостей на эту тему не поступало.

По состоянию на прошлый месяц CIPS насчитывала 148 прямых участников, включая Citibank, и 1 396 косвенных участников по всему миру.

Тактика России

18 июня C4ADS опубликовала отчет под названием "War Machine - The Networks Supply & Sustaining the Russian Precision Machine Arsenal ", в котором говорится, что Китай и Гонконг, Турция и Объединенные Арабские Эмираты входят в число подозрительных стран, поставляющих в Россию станки с числовым программным управлением (ЧПУ). В докладе говорится, что Россия на протяжении многих лет закупала станки с ЧПУ в тех странах, правительства которых теперь поддерживают Киев.

23 апреля Ван Вэньбинь, бывший официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, а ныне посол КНР в Камбодже, заявил, что Соединенные Штаты лицемерны и крайне безответственны, поскольку продолжают выдвигать беспочвенные обвинения в отношении нормальных торгово-экономических обменов между Китаем и Россией, оказывая при этом существенную военную помощь Украине.

По мнению некоторых обозревателей, новые санкции Вашингтона лишь слегка увеличат операционные издержки при проведении валютных операций для финансирования российских закупок, связанных с СВО на Украине, но не предотвратят их.

По их словам, несколько крупных китайских банков прекратили принимать платежи от банков РФ, чтобы избежать санкций США, но более мелкие финансовые учреждения КНР продолжают работать, поскольку не ведут бизнес в долларах. По их словам, другие страны, такие как Казахстан и Армения, вместо Гонконга также могут заниматься российскими поставками. Вместо Гонконга запрещенная продукцию в Россию может поставляться и через другие страны, например, Казахстан или Армению., резюмируют эксперты.