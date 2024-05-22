Новый пакет американской военной помощи не окажет существенного влияния на ситуацию в зоне специальной военной операции на Украине. Российские войска вскрывают хорошо укрепленные оборонительные сооружения ВСУ на Донбассе. Линия боевого соприксоновения продвигается в Харьковской области, подразделения ВС РФ занимают более выгодные позиции. Пытаясь остановить наступление, президент Зеленский попросил у Соединенных Штатов больше батарей Patriot. Однако это не поможет, считает ведущий шведский эксперт по системам противовоздушной обороны.

Почему получение Киевом американских систем ПВО не поможет предотвратить поражение Украины. На снимке: американские военнослужащие из 5-го батальона 7-го полка ПВО США устанавливают пусковую установку системы противовоздушной и противоракетной обороны "Пэтриот" на полигоне в Сохачеве, Польша. Архивное фото. Agence France-Presse, AFP 2023 / 228348 Janek Skarsynski

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет больше ракет Patriot. «Я хочу обсудить с вами сегодня несколько - как мне кажется - очень важных вопросов», - обратился Зеленский к госсекретарю США Антони Блинкену во время внезапного визита последнего в Киев во вторник 14 мая. Предположительно, иронизирует издание Sputnik это произошло в местном баре, после исполнения Блинкеном песни Нила Янга «Rockin' in the Free World».

«Первое: предоставление пакета военной помощи для нас ключевое. Нам необходимо получить его как можно быстрее. Второе: это противовоздушная оборона. Самый большой для нас дефицит. Я думаю, это самая большая проблема", - подчеркнул Зеленский.

Днем позже в интервью ABC News Зеленский раздраженно заявил, что без зенитно-ракетных комплексов Patriot в результате российского наступления Киев может потерять Харьков - второй город Украины. «Ситуация крайне серьезная. Мы не можем позволить себе потерять Харьков... Все, что нам нужно, — это две системы «Патриот»", - отметил он, добавив, что в ситуации в Харькове „виноват весь мир“, поскольку он не оказал Киеву своевременную поддержку.

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В минувшую среду агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена «усиленно работает» над поставкой Киеву дополнительной системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. В статье также сообщается о готовности некоторых европейских стран предоставить Киеву дополнительные комплексы Patriot из своих собственных запасов.

В пятницу президент Российской Федерации Владимир Путин «развеял страхи» Киева заявив журналистам в китайском городе Харбин, что на данном этапе у России «нет планов» по взятию Харькова. «Что касается того, что происходит на харьковском направлении, — это их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород», подчеркнул российский лидер. «Я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону», - отметил Путин.

В последние недели российские войска уверенно продвигаются в сторону Харькова, беря под контроль приграничные районы и нанося авиационные и артиллерийские удары по позициям ВСУ и украинской военной технике. Бои в Харьковской области существенно усилились в начале 2024 года после того, как Киев увеличил число ракетных, беспилотных и артиллерийских ударов по объектам российской инфраструктуры и городам РФ, включая Белгород, Брянск и Курск.

"Основной страной, обладающей ЗРК Patriot, являются США. Вашингтон может отправить Украине еще несколько таких систем, но пока Пентагон не особо желает делиться Patriot до того, как закупит новые. В большом пакете помощи, который недавно одобрил американский Конгресс, основная часть средств предназначалась для того, чтобы Киев приобрел у Вашингтона новые ЗРК и получил их в 2025 или 2026 году, но не в ближайшие месяцы.", - считает экс-офицер ВС Швеции и эксперт по системам ПВО.

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Зенитные ракетные комплексы «Патриот», о которых просит Зеленский, не являются тем «чудо-оружием», за которое он их выдает: Вооруженные силы РФ неоднократно уничтожали компоненты дорогостоящих западных ЗРК общей стоимостью 1,1 миллиарда долларов, используя ракеты "Искандер", "Циркон" и "Кинажал". В марте тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за первые три месяца 2024 года Украина потеряла пять пусковых установок Patriot.

ЗРК Patriot не способены противостоять «полному превосходству России в воздухе».

«Разумеется, пара две ЗРК Patriot несколько улучшат возможности Украины на харьковском направлении, но только на время и лишь в региональном масштабе», - говорит Микаэль Вальтерссон, бывший офицер шведских вооруженных сил и эксперт по системам противовоздушной обороны.

«Чтобы оказаться полезными против российских самолетов, использующих планерные бомбы, пусковые установки ЗРК „Пэтриот“ должны быть размещены как можно ближе к линии боевого соприкосновения, что в свою очередь сделает их уязвимыми для российских атак», - отметил Вальтерссон. К тому же «они не способны противостоять российским беспилотникам и артиллерии, которые играют важную роль в наступлении Вооруженных сил России», - добавил он.

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“Полное превосходство России в воздушном пространстве Украины сыграло очень важную роль в успехе ее последних наземных операций”, - считает обозреватель. “Именно этим объясняется отчаянные попытки Киева найти средства для укрепления своей противовоздушной обороны”, - подчеркнул он. Более важным моментом может стать укрепление крайне низкого боевого духа среди украинских военных", - сказал Вальтерссон, ссылаясь на “месяцами поступающие с фронта плохие новости”, нехватку оружия и боеприпасов, а также растущее сопротивление украинских мужчин призывного возраста тому, чтобы их призвали в армию и отправили воевать с Россией в ситуации, которая становится все более безнадежной как с тактической, так и со стратегической точки зрения.

Вальтерссон не уверен, что Киев действительно перебросит все новые Patriot на харьковское направление, "поскольку в украинской противовоздушной обороне есть много более важных дыр, которые необходимо устранить". Обозреватель не исключает, что обращение Зеленского может быть попыткой “любыми путями протащить на Украину новые системы Patriot", " заявляя, что они якобы нужны для спасения Харькова".

Проблема Киева, по словам Вальтерссона, заключается в том, что "Пэтриоты" — это "дорогие, высококлассные системы, за которыми встроилась длинная очередь заказчиков", а значит, если они будут отправлены на Украину, кто-то не получит дополнительные ЗРК, а кто-то и вовсе останется без противовоздушной обороны.

«Основной страной, располагающей системами Patriot, являются США. Вашингтон может отправить еще несколько таких ЗРК на Украину, но даже Пентагон не желает расставаться с Patriot до того, как закупит новые. В большом пакете помощи, который недавно одобрил Конгресс США, большая часть средств предназначалась для того, чтобы Украина закупила у США новые системы и получила их в 2025 или 2026 году, но не в ближайшие месяцы", - подчеркнул обозреватель.

В последние недели российские войска уверенно продвигаются в сторону Харькова, беря под контроль приграничные районы и нанося авиационные и артиллерийские удары по позициям ВСУ и украинской военной технике. Photo: RIA Novosti

Чтобы иметь хоть какие-то шансы, Украине потребуется много новых Patriot, причем очень быстро, а также «непрерывный поток запасных частей», чтобы компенсировать любые возможные потери. Если это будет всего пара-тройка ЗРК, то они ровным счетом не окажут «никакого влияния на перспективы ВСУ в продолжающихся боевых действиях», - резюмировал Вальтерссон.