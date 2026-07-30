Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Вскрытие гробницы короля Казимира IV Ягеллона привело к гибели 15 исследователей
В 1973 году археологи получили доступ к захоронению польского короля Казимира IV Ягеллона в краковском Вавельском соборе. В течение нескольких лет после вскрытия скончались 15 человек, имевших контакт с гробницей или телом монарха. Позднейшие исследования связали эти случаи с высокой концентрацией патогенных грибов внутри герметичного захоронения.
реклама

В апреле 1973 года группа исследователей вскрыла гробницу короля Казимира IV Ягеллона, правившего Польшей с 1447 года и скончавшегося в 1492 году. Разрешение на работы выдал архиепископ Кракова Кароль Войтыла (будущий папа Иоанн Павел II). Доступ к захоронению в часовне Вавельского королевского замка был ограничен государственными органами, однако для проведения научных исследований было сделано исключение.

Изображение: popularmechanics.com

Уже через несколько дней после вскрытия скончались четверо из 12 членов экспедиции, непосредственно находившихся в склепе. В течение следующих десяти недель число умерших возросло до десяти. Всего за последующие несколько лет погибли 15 человек — участников вскрытия или сотрудников лабораторий, работавших с останками.

реклама

Причины смертей оставались неясными до проведения микробиологических исследований. Анализ образцов, взятых в гробнице, показал присутствие смеси грибов родов Aspergillus, Penicillium rubrum и Penicillium rugulosum. В обычных условиях споры этих микроорганизмов способны вызывать аллергические реакции и лихорадочные состояния, однако в замкнутом пространстве с высокой влажностью их концентрация достигла уровня, опасного для дыхательной системы.

Гипотеза о поражении дыхательных путей при вскрытии древних захоронений обсуждалась и ранее. В 1922 году, после открытия гробницы Тутанхамона, ряд исследователей высказывали предположение, что причиной смерти лорда Карнарвона мог стать аспергиллёз — инвазивное грибковое заболевание, развившееся после вдыхания спор из погребальной камеры. Позднейший анализ его симптомов, опубликованный в журнале The Lancet, также допускал такую вероятность.

В исследовании, проведённом в 2015 году и опубликованном в Journal of the Air & Waste Management Association, анализировались пробы воздуха и поверхностей в краковском склепе. Авторы отметили, что концентрация грибков в захоронении превышает нормативные пределы профессионального воздействия, и рекомендовали использовать средства защиты дыхания при работе в подобных условиях.

Исторические обстоятельства захоронения, по-видимому, способствовали развитию грибковой флоры. Тело короля было погребено в простом деревянном гробу после нескольких дней жары, в течение которых началось разложение. За пять столетий дерево истлело, а биологический материал создал питательную среду для микроорганизмов. На момент вскрытия гробница представляла собой закрытое пространство, в котором грибковые споры сохранялись в высоких концентрациях. При вдыхании они могли вызывать аллергиоподобные реакции, переходящие в хроническую форму и приводящие к летальному исходу при ослабленном иммунитете или сопутствующих инфекциях.

#археология #исследование #тайна #aspergillus #penicillium rubrum #penicillium rugulosum #казимир #кароль войтыла #польский король
Источник: popularmechanics.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Вышел первый тизер игры «Гардарики» — славянский фольклор в Action‑RPG
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Amazon планирует запустить более 5 тысяч спутников для связи смартфонов напрямую из космоса
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter