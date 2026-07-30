В 1973 году археологи получили доступ к захоронению польского короля Казимира IV Ягеллона в краковском Вавельском соборе. В течение нескольких лет после вскрытия скончались 15 человек, имевших контакт с гробницей или телом монарха. Позднейшие исследования связали эти случаи с высокой концентрацией патогенных грибов внутри герметичного захоронения.

В апреле 1973 года группа исследователей вскрыла гробницу короля Казимира IV Ягеллона, правившего Польшей с 1447 года и скончавшегося в 1492 году. Разрешение на работы выдал архиепископ Кракова Кароль Войтыла (будущий папа Иоанн Павел II). Доступ к захоронению в часовне Вавельского королевского замка был ограничен государственными органами, однако для проведения научных исследований было сделано исключение.

Изображение: popularmechanics.com

Уже через несколько дней после вскрытия скончались четверо из 12 членов экспедиции, непосредственно находившихся в склепе. В течение следующих десяти недель число умерших возросло до десяти. Всего за последующие несколько лет погибли 15 человек — участников вскрытия или сотрудников лабораторий, работавших с останками.

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Причины смертей оставались неясными до проведения микробиологических исследований. Анализ образцов, взятых в гробнице, показал присутствие смеси грибов родов Aspergillus, Penicillium rubrum и Penicillium rugulosum. В обычных условиях споры этих микроорганизмов способны вызывать аллергические реакции и лихорадочные состояния, однако в замкнутом пространстве с высокой влажностью их концентрация достигла уровня, опасного для дыхательной системы.

Гипотеза о поражении дыхательных путей при вскрытии древних захоронений обсуждалась и ранее. В 1922 году, после открытия гробницы Тутанхамона, ряд исследователей высказывали предположение, что причиной смерти лорда Карнарвона мог стать аспергиллёз — инвазивное грибковое заболевание, развившееся после вдыхания спор из погребальной камеры. Позднейший анализ его симптомов, опубликованный в журнале The Lancet, также допускал такую вероятность.

В исследовании, проведённом в 2015 году и опубликованном в Journal of the Air & Waste Management Association, анализировались пробы воздуха и поверхностей в краковском склепе. Авторы отметили, что концентрация грибков в захоронении превышает нормативные пределы профессионального воздействия, и рекомендовали использовать средства защиты дыхания при работе в подобных условиях.

Исторические обстоятельства захоронения, по-видимому, способствовали развитию грибковой флоры. Тело короля было погребено в простом деревянном гробу после нескольких дней жары, в течение которых началось разложение. За пять столетий дерево истлело, а биологический материал создал питательную среду для микроорганизмов. На момент вскрытия гробница представляла собой закрытое пространство, в котором грибковые споры сохранялись в высоких концентрациях. При вдыхании они могли вызывать аллергиоподобные реакции, переходящие в хроническую форму и приводящие к летальному исходу при ослабленном иммунитете или сопутствующих инфекциях.