В июне 2026 года инженер-самоучка заявил, что с помощью искусственного интеллекта расшифровал часть древнего письма, которое не поддавалось учёным больше века.

Некоторые древние письменности до сих пор не поддаются расшифровке. У них нет известных родственных языков или двуязычных текстов вроде Розеттского камня. Ученые спорят над их значением десятилетиями. Теперь за решение взялся искусственный интеллект.

Изображение - ChatGPT

В прошлом месяце инженер-самоучка, увлекающийся лингвистикой, объявил о прорыве. Он предположил, что одно из слов в древней молитвенной надписи происходит от корня, означающего «жить». Затем он использовал ИИ-программы, чтобы проверить эту гипотезу на всем массиве сохранившихся текстов. По его словам, удалось определить значение 40 знаков и составить словарь из 408 слов.

Искусственный интеллект в этом случае был только инструментом. Он быстро проверил человеческую догадку на тысячах символов — работа, на которую вручную ушли бы годы. ИИ хорошо находит повторяющиеся последовательности, восстанавливает поврежденные надписи и проверяет гипотезы за минуты. Модели, обученные на известных языках, иногда помогают выявлять закономерности в родственных неизвестных.

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Однако у этого подхода есть границы. Для расшифровки нужна опора — известная языковая семья или двуязычный текст. В случае с некоторыми древними письменами этого нет. Сохранилось слишком мало текстов, и почти любая гипотеза может найти случайные совпадения. Модель ИИ может научиться определять, какие знаки следуют за какими, но не понимает их значения. Искусственный интеллект может научиться определять, какие знаки следуют за какими и какие слова образуют группы, но это не значит, что он понимает их значение.

Проверить перевод нерасшифрованного языка практически невозможно — нет ни носителей, ни экспертного консенсуса. Именно поэтому учёные настаивают на независимой проверке любых заявлений. ИИ ускоряет работу, но не создаёт смысл из ничего. Его роль в расшифровке мёртвых языков пока остается вспомогательной — до появления реального сравнительного материала или строгой научной проверки.