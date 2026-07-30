Начну немного не с той темы, а со смежной, но так и хочется вставить в блог мем «Нет, ну вы видели, видели»? Это я про цены на видеокарты, которые растут такими пугающими темпами, как будто начался новый бум майнинга. Даже «бюджетная» GeForce RTX 5060 стоит теперь от 37 000 рублей, а это значит, что ПК-гейминг становится для многих очень дорогим удовольствием, а покупку компьютера под новые, требовательные игры, придется отложить на годы.

Изображение: Crysis 3

В этой подборке линейных, но от этого не менее захватывающих шутеров, я хочу сделать упор в основном на те, что имеют довольно низкие системные требования и без проблем пойдут даже на старых видеокартах вроде GeForce GTX 1060 или даже GeForce GTX 1650. Уж такую ту видеокарту пока может позволить себе любой геймер: на «Авито» их продают за 5000-6000 рублей (главное – чтобы она не «откисла» после прохождения пары игр). Кстати, для тех читателей, которые пропустили первые два блога, я напомню список шутеров из них. В первом блоге шёл рассказ вот про такие хиты:

BioShock Infinite

Black Mesa

Half‑Life 2

Metro 2033

DOOM: The Dark Ages

Control

Wolfenstein: The New Order

007 First Light

VLADiK BRUTAL

Crysis 2

Sniper Elite 4

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

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А во втором блоге – вот про эти:

Metro: Exodus

Deathloop

Atomic Heart

Wolfenstein (2009)

Bulletstorm

Warhammer 40,000: Space Marine II

Singularity

Terminator: Resistance

Max Payne 3

Sniper Ghost Warrior Contracts

Call of Duty: Modern Warfare II

Dead Space (2023)

Как видите, и среди этих 24 шутеров есть немало тех, что пойдут на довольно слабых и устаревших ПК. В этом еще одно преимущество «коридорных» шутеров над играми в большом открытом мире – системных ресурсов для них требуется гораздо меньше. Если, конечно, разработчики приложили хоть сколько-то сил на оптимизацию игры.

Heavy Metal: F.A.K.K.2

Изображение: Heavy Metal: F.A.K.K.2

Heavy Metal: F.A.K.K.2 - это самая старая и самая нетребовательная игра в подборке, в системных требованиях которой есть давно забытая многими видеокарта GeForce2 MX. Несмотря на это, в визуальном плане игра выглядит великолепно даже сегодня, и раз в три-четыре года я обязательно ее перепрохожу, получая заряд ностальгии. Это экшен от третьего лица, вдохновлённый культовой вселенной «Heavy Metal» где нам предстоит взять на себя роль отважной воительницы, которая бросает вызов космическим угрозам и мрачным культам.

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В игре сочетаются динамичные рукопашные схватки и перестрелки, а боевая система позволяет комбинировать разные виды оружия и приёмы. Окружение проработано в характерной эстетике «Heavy Metal», здесь есть много мрачных индустриальных пейзажей, кислотных оттенков и агрессивного дизайна. Сюжет ведёт героиню через множество локаций – от мрачных баз до инопланетных миров со странной растительностью. Игра просто пропитана кинематографичной зрелищностью, драйвом и динамикой, а еще у нее шикарный саундтрек.

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

Изображение: The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena – это шутер 2009 года, объединяющий стелс-механики и интенсивные перестрелки. Игра является продолжением The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, про которую я рассказывал в первом блоге, и как раз сейчас перепрохожу, как и обещал. В ней Риддик оказывается на борту гигантского пиратского корабля «Тёмная Афина», где ему предстоит выжить среди врагов и раскрыть зловещие планы капитана.

Геймплей строится вокруг умения Риддика видеть в темноте, бесшумно устранять противников и использовать окружение для скрытного продвижения. При этом в некоторых эпизодах стелс-игра превращается в напряжённый шутер, где приходится отражать волны нападающих врагов. Проработанная система укрытий, наличие разных путей для выполнения задач миссий и мрачная, почти клаустрофобная атмосфера, делают игру запоминающейся. Да и в плане графики продолжение смотрится заметно красивее первой части.

Metro: Last Light

Изображение: Metro: Last Light

Metro: Last Light – это мрачный шутер от первого лица, вышедший в 2013 году, продолжающий события «Metro 2033» и погружающий нас в суровый постапокалиптический мир. После ядерной катастрофы люди вынуждены выживать в туннелях, где каждый ресурс на вес золота, а любая вылазка на поверхность – это риск для жизни. В центре сюжета – поиск последнего представителя мутировавших «чёрных» и попытка предотвратить новую войну между фракциями жителей метро.

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Геймплей Metro: Last Light отлично балансирует между напряжёнными перестрелками и стелс-эпизодами, где важно действовать скрытно и экономить патроны, которых всегда мало в играх этой серии. Особое внимание уделено деталям: фильтры для противогаза нужно менять, оружие – чистить, а свет и звук создают гнетущую атмосферу подземного мира. В 2014 году вышло переиздание Metro: Last Light Redux и вы можете выбрать - или низкие системные требования оригинала, или улучшенную графику переиздания.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Изображение: Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Modern Warfare 3 – это динамичный шутер от первого лица, завершающий одну из самых известных сюжетных линий в серии Call of Duty. Вышел он в 2011 году, когда системные требования игр Call of Duty были адекватны, а их популярность у игроков просто зашкаливала. Действие игры разворачивается в условиях глобального конфликта, где ставки невероятно высоки, а судьба целых городов зависит от решений игрока.

Довольно длинная кампания предлагает широкий спектр боевых ситуаций: от уличных боёв в разрушенных мегаполисах до масштабных операций с участием авиации и бронетехники. Разработчики сделали акцент на зрелищности: в игре много кинематографичных сцен, внезапных поворотов сюжета и напряжённых моментов, которые держат в напряжении. Благодаря сочетанию эпичного сюжета и отточенного геймплея Modern Warfare 3 стала одной из лучших частей франшизы.

Prey (2006)

Изображение: Prey (2006)

Prey (2006) – это научно‑фантастический шутер от первого лица с необычной механикой и самобытной атмосферой, ставший главным долгостроем индустрии, ведь впервые игра была анонсирована аж в 1995 году. Кстати, приписку года выпуска игры в скобках я ставлю в том случае, если ее можно спутать с другой одноименной игрой - например, Prey (2017), или ее поздним переизданием. В центре истории – индеец Томми, который вместе с близкими оказывается на борту инопланетного корабля, где законы физики и пространства работают иначе.

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Игра активно использует порталы и изменение гравитации: игрок может перемещаться между разными плоскостями, находить новые пути и использовать окружение в бою, иногда даже голова кружится от всех этих «фич». Враги представлены разнообразными пришельцами, каждый из которых требует особого подхода и типа оружия. Сюжет игры довольно прост – спасение семьи и борьба за выживание, а визуальные эффекты и дизайн уровней подчёркивают ощущение чуждого, жуткого, и при этом живого корабля.

Half‑Life 2: Episode One и Half‑Life 2: Episode Two

Изображение: Half‑Life 2: Episode Two

Я не просто так объединил эти две игры в одну – проходятся они быстро, на одном дыхании, а сюжет плавно перетекает из второй части Half‑Life в Episode One, а затем в Episode Two. Обычно я их так и перепрохожу, сразу после Half‑Life 2, за пару-тройку вечеров. В них продолжается история Гордона Фримена и Аликс Вэнс в мире, охваченном войной с «Альянсом». Episode One, самый короткий, фокусируется на эвакуации из разрушающегося Сити‑17: нам предстоит пробираться через опасные зоны, решать головоломки и защищать Аликс от врагов. Атмосфера эпизода наполнена ощущением надвигающейся катастрофы и постоянной спешки.

Episode Two переносит действие за пределы города: здесь больше открытых пространств, напряжённых погонь и масштабных сражений, а финальная битва заставит вас попотеть. Важной частью геймплея остаётся использование гравипушки и взаимодействие с окружением. Оба эпизода углубляют лор вселенной Half‑Life, раскрывают характеры персонажей и подготавливают почву для дальнейших событий, если, конечно, мы когда-нибудь дождемся выхода Half‑Life 3. Ну а после выхода второй части Half‑Life, кстати, эпизодов пришлось ждать недолго - вышли они в 2006 и 2007 году.

Crysis 3

Изображение: Crysis 3

Crysis 3 – это шутер от первого лица, вышедший в 2013 году, в котором высокотехнологичный нанокостюм становится главным инструментом выживания и доминирования на поле боя. Действие происходит в постапокалиптическом Нью‑Йорке, превратившемся в джунгли, где природа постепенно поглощает руины мегаполиса, создавая уникальные условия для тактических манёвров. Нанокостюм позволяет переключаться между режимами невидимости, повышенной брони и силы, что даёт игроку свободу в выборе стиля прохождения.

Врагами выступают как вооружённые солдаты, так и пришельцы, каждый тип которых требует особого тактического подхода и оружия. Графика игры остаётся одной из сильнейших сторон даже в 2026 году: детализированные текстуры, реалистичные эффекты освещения и динамическая растительность выглядят совершено не устаревшими за прошедшие 13 лет.

Gears of War

Изображение: Gears of War

Gears of War – это культовый шутер от третьего лица, вышедший в 2006 году и ставший эталоном жанра благодаря динамике геймплея и мрачной эстетике. Действие разворачивается на планете Сера, где человечество ведёт отчаянную борьбу с ордами Саранчи – агрессивной подземной расы. Ключевой особенностью геймплея является система укрытий, мы постоянно перемещается между барьерами, планируем манёвры и координируем действия с напарниками.

Оружие в игре мощное и «тяжёлое» по ощущениям, а каждый выстрел подчёркивает реализм происходящего – такое сейчас в шутерах не часто встретишь. Графика отличается тёмной палитрой, индустриальными пейзажами и гиперболизированным дизайном персонажей. Кстати, именно с Gears of War и других шутеров, вышедших в 2006-2007 годах, я стал замечать, что игры этого периода даже сегодня кажутся мне вполне красивыми в графическом плане, без элементов устаревшей ретро-графики, которые есть в Heavy Metal: F.A.K.K.2, к примеру.

Evil West

Изображение: Evil West

Evil West – это шутер с элементами RPG, самый новый в этой подборке – вышел он в 2022 году. Она предлагает взглянуть на Дикий Запад через призму мистики. В альтернативной истории США вампиры и другие монстры скрываются в тени, угрожая освоению новых земель, а мы берём на себя роль агента секретной организации, призванной защищать страну от этих угроз. Боевая система построена вокруг мощного арсенала оружия и уникальных гаджетов: от револьверов и винтовок до электрических устройств, способных поражать сразу нескольких врагов.

Важную роль играет прокачка персонажа: можно развивать навыки, улучшать снаряжение и адаптировать стиль игры под свои предпочтения. Локации в Evil West разнообразны: от пыльных городков до мрачных шахт и заброшенных ферм, но время прохождения довольно небольшое. Атмосфера игры отлично сплавила классический вестерн с мрачным фэнтези, подобных игр на ПК очень немного.

Warhammer 40,000: Space Marine

Изображение: Warhammer 40,000: Space Marine

Warhammer 40,000: Space Marine – это брутальный шутер от третьего лица, погружающий нас в мрачную вселенную далёкого будущего, где война стала образом жизни. Игра вышла аж 15 лет назад, и на фоне успеха второй части самое время вспомнить ее. Мы управляем капитаном Титом из ордена Ультрамаринов – могучим космодесантником, способным противостоять силам Хаоса. Боевая система делает упор на зрелищные рукопашные схватки: удары, блоки и добивания сопровождаются эффектной анимацией и ощущением реализма. Но и пострелять тоже придется немало.

По мере прохождения Тит может активировать режим ярости, который усиливает его способности и позволяет прорываться сквозь плотные ряды врагов. Окружение выполнено в характерном стиле W40K – массивные руины, индустриальные комплексы и апокалиптические пейзажи. Сюжет в игре тоже неплох, он раскрывает внутреннюю борьбу героя и его преданность долгу, а качественные катсцены помогают создавать уникальную атмосферу, которой отличаются многие игры во вселенной W40K.

Wolfenstein: The Old Blood

Изображение: Wolfenstein: The Old Blood

Продолжаю рассказывать про игры серии Wolfenstein и теперь на очереди Wolfenstein: The Old Blood – приквел к Wolfenstein: The New Order, вышедший в 2015 году и предлагающий все тот же динамичный геймплей в духе классических шутеров. Действие происходит в альтернативной реальности, где Германия обладает сверхъестественными технологиями и оккультными знаниями. Нам опять предстоит примерить на себя роль агента Би Джея Бласковица, который проникает в замок Вольфенштейн, чтобы добыть важные разведывательные сведения.

Игра сочетает стремительные перестрелки с исследованием мрачных локаций: от тёмных коридоров до заброшенных деревень, населённых нежитью и мутантами. Арсенал оружия разнообразен и обладает характерной «тяжеловесностью», а многие «крепкие» враги требуют тактического подхода. Атмосфера игры пропитана духом старых боевиков и хоррора, а нелинейные участки уровней позволяют экспериментировать с прохождением. Главное – проходите игру на тяжелых уровнях сложности, чтобы получить максимум эмоций, а не просто пробежать по сюжету.

Sniper Elite V2

Изображение: Sniper Elite V2





Sniper Elite V2 – это еще один тактический «снайперский» шутер, вышедший в 2012 году, в котором ключевым элементом становится искусство меткой стрельбы. Это уже третья игра про снайперов в этой подборке блогов, но зато с самыми низкими системными требованиями – ей хватит даже древней видеокарты ATI Radeon HD 3870. Действие происходит в разрушенном Берлине времён Второй мировой войны, где мы будем элитным снайпером, которому поручено выполнить ряд критически важных миссий и сорвать планы врага. Геймплей поощряет терпение и расчёт: нужно учитывать ветер, расстояние, угол выстрела и даже дыхание персонажа, чтобы поразить цель.

Знаменитая система X‑Ray Kill Cam эффектно демонстрирует последствия точного выстрела, но уж больно реалистично и жестоко. Помимо типичных снайперских задач, иногда нам приходится действовать скрытно в ближнем бою, тихо устранять часовых, избегая обнаружения. Локации в игре не очень большие, но проработаны с вниманием к деталям: руины зданий, узкие улицы и открытые площади создают множество тактических возможностей. Sniper Elite V2 сочетает напряжённую тактику с отличным сюжетом, погружая в атмосферу последних дней войны.

Итоги

Итак, третий блог про сюжетные шутеры подошел к концу, но у меня еще остался список неиспользованных игр этого жанра, которых хватит на пару блогов. И если вы хотите продолжения, ставьте «Палец вверх». Ну а что касается роста цен на видеокарты, упомянутого в начале блога, то если вы не успели сделать апгрейд ПК, стоит купить хоть какую-то бюджетную модель, чтобы иметь возможность играть во время этого кризиса, пока не лопнет ИИ-пузырь – Intel Arc B570, Arc B580, Radeon RX 7650 GRE, Radeon RX 7600, GeForce RTX 5050 или GeForce RTX 5060. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD – 5 полезных советов

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2

Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года

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