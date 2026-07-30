Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3

Вспоминаем отличные шутеры, в которых не заблудишься, а на прохождение не понадобится много часов. В этом блоге будет подборка игр с низкими системными требованиями.
[ ] для раздела Блоги
реклама

Начну немного не с той темы, а со смежной, но так и хочется вставить в блог мем «Нет, ну вы видели, видели»? Это я про цены на видеокарты, которые растут такими пугающими темпами, как будто начался новый бум майнинга. Даже «бюджетная» GeForce RTX 5060 стоит теперь от 37 000 рублей, а это значит, что ПК-гейминг становится для многих очень дорогим удовольствием, а покупку компьютера под новые, требовательные игры, придется отложить на годы.

Изображение: Crysis 3

В этой подборке линейных, но от этого не менее захватывающих шутеров, я хочу сделать упор в основном на те, что имеют довольно низкие системные требования и без проблем пойдут даже на старых видеокартах вроде GeForce GTX 1060 или даже GeForce GTX 1650. Уж такую ту видеокарту пока может позволить себе любой геймер: на «Авито» их продают за 5000-6000 рублей (главное – чтобы она не «откисла» после прохождения пары игр). Кстати, для тех читателей, которые пропустили первые два блога, я напомню список шутеров из них. В первом блоге шёл рассказ вот про такие хиты:

  • BioShock Infinite
  • Black Mesa
  • Half‑Life 2
  • Metro 2033
  • DOOM: The Dark Ages
  • Control
  • Wolfenstein: The New Order
  • 007 First Light
  • VLADiK BRUTAL
  • Crysis 2
  • Sniper Elite 4
  • The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

реклама



А во втором блоге – вот про эти:

  • Metro: Exodus
  • Deathloop
  • Atomic Heart
  • Wolfenstein (2009)
  • Bulletstorm
  • Warhammer 40,000: Space Marine II
  • Singularity
  • Terminator: Resistance
  • Max Payne 3
  • Sniper Ghost Warrior Contracts
  • Call of Duty: Modern Warfare II
  • Dead Space (2023)

Как видите, и среди этих 24 шутеров есть немало тех, что пойдут на довольно слабых и устаревших ПК. В этом еще одно преимущество «коридорных» шутеров над играми в большом открытом мире – системных ресурсов для них требуется гораздо меньше. Если, конечно, разработчики приложили хоть сколько-то сил на оптимизацию игры.

Heavy Metal: F.A.K.K.2

Изображение: Heavy Metal: F.A.K.K.2

Heavy Metal: F.A.K.K.2 - это самая старая и самая нетребовательная игра в подборке, в системных требованиях которой есть давно забытая многими видеокарта GeForce2 MX. Несмотря на это, в визуальном плане игра выглядит великолепно даже сегодня, и раз в три-четыре года я обязательно ее перепрохожу, получая заряд ностальгии. Это экшен от третьего лица, вдохновлённый культовой вселенной «Heavy Metal» где нам предстоит взять на себя роль отважной воительницы, которая бросает вызов космическим угрозам и мрачным культам.

реклама



В игре сочетаются динамичные рукопашные схватки и перестрелки, а боевая система позволяет комбинировать разные виды оружия и приёмы. Окружение проработано в характерной эстетике «Heavy Metal», здесь есть много мрачных индустриальных пейзажей, кислотных оттенков и агрессивного дизайна. Сюжет ведёт героиню через множество локаций – от мрачных баз до инопланетных миров со странной растительностью. Игра просто пропитана кинематографичной зрелищностью, драйвом и динамикой, а еще у нее шикарный саундтрек.

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

Изображение: The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena – это шутер 2009 года, объединяющий стелс-механики и интенсивные перестрелки. Игра является продолжением The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, про которую я рассказывал в первом блоге, и как раз сейчас перепрохожу, как и обещал. В ней Риддик оказывается на борту гигантского пиратского корабля «Тёмная Афина», где ему предстоит выжить среди врагов и раскрыть зловещие планы капитана.

Геймплей строится вокруг умения Риддика видеть в темноте, бесшумно устранять противников и использовать окружение для скрытного продвижения. При этом в некоторых эпизодах стелс-игра превращается в напряжённый шутер, где приходится отражать волны нападающих врагов. Проработанная система укрытий, наличие разных путей для выполнения задач миссий и мрачная, почти клаустрофобная атмосфера, делают игру запоминающейся. Да и в плане графики продолжение смотрится заметно красивее первой части.

Metro: Last Light

Изображение: Metro: Last Light

Metro: Last Light – это мрачный шутер от первого лица, вышедший в 2013 году, продолжающий события «Metro 2033» и погружающий нас в суровый постапокалиптический мир. После ядерной катастрофы люди вынуждены выживать в туннелях, где каждый ресурс на вес золота, а любая вылазка на поверхность – это риск для жизни. В центре сюжета – поиск последнего представителя мутировавших «чёрных» и попытка предотвратить новую войну между фракциями жителей метро.

реклама



Геймплей Metro: Last Light отлично балансирует между напряжёнными перестрелками и стелс-эпизодами, где важно действовать скрытно и экономить патроны, которых всегда мало в играх этой серии. Особое внимание уделено деталям: фильтры для противогаза нужно менять, оружие – чистить, а свет и звук создают гнетущую атмосферу подземного мира. В 2014 году вышло переиздание Metro: Last Light Redux и вы можете выбрать - или низкие системные требования оригинала, или улучшенную графику переиздания.

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Изображение: Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Modern Warfare 3 – это динамичный шутер от первого лица, завершающий одну из самых известных сюжетных линий в серии Call of Duty. Вышел он в 2011 году, когда системные требования игр Call of Duty были адекватны, а их популярность у игроков просто зашкаливала. Действие игры разворачивается в условиях глобального конфликта, где ставки невероятно высоки, а судьба целых городов зависит от решений игрока.

Довольно длинная кампания предлагает широкий спектр боевых ситуаций: от уличных боёв в разрушенных мегаполисах до масштабных операций с участием авиации и бронетехники. Разработчики сделали акцент на зрелищности: в игре много кинематографичных сцен, внезапных поворотов сюжета и напряжённых моментов, которые держат в напряжении. Благодаря сочетанию эпичного сюжета и отточенного геймплея Modern Warfare 3 стала одной из лучших частей франшизы.

Prey (2006)

Изображение: Prey (2006)

Prey (2006) – это научно‑фантастический шутер от первого лица с необычной механикой и самобытной атмосферой, ставший главным долгостроем индустрии, ведь впервые игра была анонсирована аж в 1995 году. Кстати, приписку года выпуска игры в скобках я ставлю в том случае, если ее можно спутать с другой одноименной игрой - например, Prey (2017), или ее поздним переизданием. В центре истории – индеец Томми, который вместе с близкими оказывается на борту инопланетного корабля, где законы физики и пространства работают иначе.

реклама



Игра активно использует порталы и изменение гравитации: игрок может перемещаться между разными плоскостями, находить новые пути и использовать окружение в бою, иногда даже голова кружится от всех этих «фич». Враги представлены разнообразными пришельцами, каждый из которых требует особого подхода и типа оружия. Сюжет игры довольно прост – спасение семьи и борьба за выживание, а визуальные эффекты и дизайн уровней подчёркивают ощущение чуждого, жуткого, и при этом живого корабля.

Half‑Life 2: Episode One и Half‑Life 2: Episode Two

Изображение: Half‑Life 2: Episode Two

Я не просто так объединил эти две игры в одну – проходятся они быстро, на одном дыхании, а сюжет плавно перетекает из второй части Half‑Life в Episode One, а затем в Episode Two. Обычно я их так и перепрохожу, сразу после Half‑Life 2, за пару-тройку вечеров. В них продолжается история Гордона Фримена и Аликс Вэнс в мире, охваченном войной с «Альянсом». Episode One, самый короткий, фокусируется на эвакуации из разрушающегося Сити‑17: нам предстоит пробираться через опасные зоны, решать головоломки и защищать Аликс от врагов. Атмосфера эпизода наполнена ощущением надвигающейся катастрофы и постоянной спешки.

Episode Two переносит действие за пределы города: здесь больше открытых пространств, напряжённых погонь и масштабных сражений, а финальная битва заставит вас попотеть. Важной частью геймплея остаётся использование гравипушки и взаимодействие с окружением. Оба эпизода углубляют лор вселенной Half‑Life, раскрывают характеры персонажей и подготавливают почву для дальнейших событий, если, конечно, мы когда-нибудь дождемся выхода Half‑Life 3. Ну а после выхода второй части Half‑Life, кстати, эпизодов пришлось ждать недолго - вышли они в 2006 и 2007 году.

Crysis 3

Изображение: Crysis 3

Crysis 3 – это шутер от первого лица, вышедший в 2013 году, в котором высокотехнологичный нанокостюм становится главным инструментом выживания и доминирования на поле боя. Действие происходит в постапокалиптическом Нью‑Йорке, превратившемся в джунгли, где природа постепенно поглощает руины мегаполиса, создавая уникальные условия для тактических манёвров. Нанокостюм позволяет переключаться между режимами невидимости, повышенной брони и силы, что даёт игроку свободу в выборе стиля прохождения.

Врагами выступают как вооружённые солдаты, так и пришельцы, каждый тип которых требует особого тактического подхода и оружия. Графика игры остаётся одной из сильнейших сторон даже в 2026 году: детализированные текстуры, реалистичные эффекты освещения и динамическая растительность выглядят совершено не устаревшими за прошедшие 13 лет.

Gears of War

Изображение: Gears of War

Gears of War – это культовый шутер от третьего лица, вышедший в 2006 году и ставший эталоном жанра благодаря динамике геймплея и мрачной эстетике. Действие разворачивается на планете Сера, где человечество ведёт отчаянную борьбу с ордами Саранчи – агрессивной подземной расы. Ключевой особенностью геймплея является система укрытий, мы постоянно перемещается между барьерами, планируем манёвры и координируем действия с напарниками.

Оружие в игре мощное и «тяжёлое» по ощущениям, а каждый выстрел подчёркивает реализм происходящего – такое сейчас в шутерах не часто встретишь. Графика отличается тёмной палитрой, индустриальными пейзажами и гиперболизированным дизайном персонажей. Кстати, именно с Gears of War и других шутеров, вышедших в 2006-2007 годах, я стал замечать, что игры этого периода даже сегодня кажутся мне вполне красивыми в графическом плане, без элементов устаревшей ретро-графики, которые есть в Heavy Metal: F.A.K.K.2, к примеру.

Evil West

Изображение: Evil West

Evil West – это шутер с элементами RPG, самый новый в этой подборке – вышел он в 2022 году. Она предлагает взглянуть на Дикий Запад через призму мистики. В альтернативной истории США вампиры и другие монстры скрываются в тени, угрожая освоению новых земель, а мы берём на себя роль агента секретной организации, призванной защищать страну от этих угроз. Боевая система построена вокруг мощного арсенала оружия и уникальных гаджетов: от револьверов и винтовок до электрических устройств, способных поражать сразу нескольких врагов.

Важную роль играет прокачка персонажа: можно развивать навыки, улучшать снаряжение и адаптировать стиль игры под свои предпочтения. Локации в Evil West разнообразны: от пыльных городков до мрачных шахт и заброшенных ферм, но время прохождения довольно небольшое. Атмосфера игры отлично сплавила классический вестерн с мрачным фэнтези, подобных игр на ПК очень немного.

Warhammer 40,000: Space Marine

Изображение: Warhammer 40,000: Space Marine

Warhammer 40,000: Space Marine – это брутальный шутер от третьего лица, погружающий нас в мрачную вселенную далёкого будущего, где война стала образом жизни. Игра вышла аж 15 лет назад, и на фоне успеха второй части самое время вспомнить ее. Мы управляем капитаном Титом из ордена Ультрамаринов – могучим космодесантником, способным противостоять силам Хаоса. Боевая система делает упор на зрелищные рукопашные схватки: удары, блоки и добивания сопровождаются эффектной анимацией и ощущением реализма. Но и пострелять тоже придется немало.

По мере прохождения Тит может активировать режим ярости, который усиливает его способности и позволяет прорываться сквозь плотные ряды врагов. Окружение выполнено в характерном стиле W40K – массивные руины, индустриальные комплексы и апокалиптические пейзажи. Сюжет в игре тоже неплох, он раскрывает внутреннюю борьбу героя и его преданность долгу, а качественные катсцены помогают создавать уникальную атмосферу, которой отличаются многие игры во вселенной W40K.

Wolfenstein: The Old Blood

Изображение: Wolfenstein: The Old Blood

Продолжаю рассказывать про игры серии Wolfenstein и теперь на очереди Wolfenstein: The Old Blood – приквел к Wolfenstein: The New Order, вышедший в 2015 году и предлагающий все тот же динамичный геймплей в духе классических шутеров. Действие происходит в альтернативной реальности, где Германия обладает сверхъестественными технологиями и оккультными знаниями. Нам опять предстоит примерить на себя роль агента Би Джея Бласковица, который проникает в замок Вольфенштейн, чтобы добыть важные разведывательные сведения.

Игра сочетает стремительные перестрелки с исследованием мрачных локаций: от тёмных коридоров до заброшенных деревень, населённых нежитью и мутантами. Арсенал оружия разнообразен и обладает характерной «тяжеловесностью», а многие «крепкие» враги требуют тактического подхода. Атмосфера игры пропитана духом старых боевиков и хоррора, а нелинейные участки уровней позволяют экспериментировать с прохождением. Главное – проходите игру на тяжелых уровнях сложности, чтобы получить максимум эмоций, а не просто пробежать по сюжету.

Sniper Elite V2

Изображение: Sniper Elite V2


Sniper Elite V2 – это еще один тактический «снайперский» шутер, вышедший в 2012 году, в котором ключевым элементом становится искусство меткой стрельбы. Это уже третья игра про снайперов в этой подборке блогов, но зато с самыми низкими системными требованиями – ей хватит даже древней видеокарты ATI Radeon HD 3870. Действие происходит в разрушенном Берлине времён Второй мировой войны, где мы будем элитным снайпером, которому поручено выполнить ряд критически важных миссий и сорвать планы врага. Геймплей поощряет терпение и расчёт: нужно учитывать ветер, расстояние, угол выстрела и даже дыхание персонажа, чтобы поразить цель.

Знаменитая система X‑Ray Kill Cam эффектно демонстрирует последствия точного выстрела, но уж больно реалистично и жестоко. Помимо типичных снайперских задач, иногда нам приходится действовать скрытно в ближнем бою, тихо устранять часовых, избегая обнаружения. Локации в игре не очень большие, но проработаны с вниманием к деталям: руины зданий, узкие улицы и открытые площади создают множество тактических возможностей. Sniper Elite V2 сочетает напряжённую тактику с отличным сюжетом, погружая в атмосферу последних дней войны.

Итоги

Итак, третий блог про сюжетные шутеры подошел к концу, но у меня еще остался список неиспользованных игр этого жанра, которых хватит на пару блогов. И если вы хотите продолжения, ставьте «Палец вверх». Ну а что касается роста цен на видеокарты, упомянутого в начале блога, то если вы не успели сделать апгрейд ПК, стоит купить хоть какую-то бюджетную модель, чтобы иметь возможность играть во время этого кризиса, пока не лопнет ИИ-пузырь – Intel Arc B570, Arc B580, Radeon RX 7650 GRE, Radeon RX 7600, GeForce RTX 5050 или GeForce RTX 5060. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD – 5 полезных советов

12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2

Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajzfW13AK9R, erid: 5jtCeReNx12oajzg1DpPKZG, erid: 5jtCeReNx12oajzg1DpPKdb, erid: 5jtCeReNx12oajzg1DpPKi2, erid: 5jtCeReNx12oajzg1DpPeWD, erid: 5jtCeReNx12oajzg1DpPeac

Добавить в закладки

Теги

подборка шутер пк-гейминг шутеры
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
Обзор игровой клавиатуры MSI Vigor GK30
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 XT OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Pro
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Потребовались технические модификации двигателей Rolls-Royce для 24-часового полёта Airbus A350
Международные инспекторы проверили на безопасность единственную в мире плавучую АЭС
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
Вышел первый тизер игры «Гардарики» — славянский фольклор в Action‑RPG
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
ИИ взялся за языки, которые не могли разгадать столетиями — что из этого вышло
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Mercedes превратил роскошный кемпер Marco Polo в отель на колесах с панорамной крышей

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter