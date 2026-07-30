Спрос на эту модель превзошел ожидания компании, Fold 8 может стать самым продаваемым складным смартфоном Samsung за всю историю.

С момента запуска новейших складных телефонов Samsung прошла всего неделя, и все указывает на то, что интерес к Galaxy Z Fold 8 значительно превзошел ожидания производителя. Согласно последней информации из Южной Кореи, запасы устройств на складах быстро сокращаются.

Изображение: нейросеть qwen

Новая информация поступила от южнокорейского инсайдера Lanzuka, опубликовавшего сообщение на платформе Naver. Согласно его последней публикации, предварительные заказы на Galaxy Z Fold 8 показывают значительно лучшие результаты, чем прогнозировала Samsung. Ранее производитель увеличил производство этой модели примерно на 40% по сравнению с Galaxy Z Fold 8 Ultra, ожидая большего спроса на более дорогую версию. Однако, несмотря на увеличение объемов производства, существуют проблемы с распределением устройств по конкретным каналам продаж.

Сообщается, что запасы в онлайн-магазинах уже истощаются, а поставки запланированы на вторую-четвертую неделю августа. Мобильные операторы также постепенно распродают экземпляры некоторых цветов, а в случае с обычными магазинами сроки выполнения некоторых заказов были перенесены на первую или вторую неделю сентября.

реклама

Ожидается, что версии, доступные исключительно через официальный магазин Samsung, вызовут особенно сильный интерес. По словам инсайдера, поставки моделей с некоторыми конфигурациями памяти могут быть перенесены на сентябрь до окончания периода предварительных заказов.

Аналогичные сигналы также поделился известный инсайдер Ice Universe. На платформе X он написал, что, судя по информации из Южной Кореи и других рынков, количество предварительных заказов на Galaxy Z Fold 8 значительно превышает количество заказов на Galaxy Z Fold 8 Ultra. Он также добавил, что у него есть ощущение, что Galaxy Z Fold 8 может стать самым продаваемым складным смартфоном Samsung за всю историю.

Предыдущие сообщения предполагали, что Samsung подготовила около 2,8 миллиона единиц Galaxy Z Fold 8 и около 2 миллионов единиц Galaxy Z Fold 8 Ultra. Даже тогда указывалось, что производитель ожидал увеличения спроса на базовую модель, но текущая информация говорит о том, что даже увеличение производства может оказаться недостаточным.

Изменения в официальном онлайн-магазине Samsung также указывают на растущий интерес. Портал 9to5Google отметил, что версия зеленого цвета снова появилась в американском магазине после кратковременного отсутствия, но дата доставки была перенесена на октябрь. Несколькими днями ранее предварительный заказ этой версии был временно недоступен.

Согласно имеющейся информации, Galaxy Z Fold 8 Ultra не испытывает подобных проблем. У производителя еще осталось большое количество экземпляров этой модели, зарезервированных для первых нескольких недель продаж.

Период предварительных заказов на новые складные смартфоны Samsung продлится до 7 августа. Если нынешний темп заказов сохранится до конца кампании, некоторые варианты Galaxy Z Fold 8 могут стать недоступными еще до официального начала обычных продаж.