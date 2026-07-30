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kosmos_news
Продажи Galaxy Z Fold 8 превысили ожидания — у Samsung заканчиваются запасы смартфонов
Спрос на эту модель превзошел ожидания компании, Fold 8 может стать самым продаваемым складным смартфоном Samsung за всю историю.
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С момента запуска новейших складных телефонов Samsung прошла всего неделя, и все указывает на то, что интерес к Galaxy Z Fold 8 значительно превзошел ожидания производителя. Согласно последней информации из Южной Кореи, запасы устройств на складах быстро сокращаются.
Изображение: нейросеть qwen

Новая информация поступила от южнокорейского инсайдера Lanzuka, опубликовавшего сообщение на платформе Naver. Согласно его последней публикации, предварительные заказы на Galaxy Z Fold 8 показывают значительно лучшие результаты, чем прогнозировала Samsung. Ранее производитель увеличил производство этой модели примерно на 40% по сравнению с Galaxy Z Fold 8 Ultra, ожидая большего спроса на более дорогую версию. Однако, несмотря на увеличение объемов производства, существуют проблемы с распределением устройств по конкретным каналам продаж.

Сообщается, что запасы в онлайн-магазинах уже истощаются, а поставки запланированы на вторую-четвертую неделю августа. Мобильные операторы также постепенно распродают экземпляры некоторых цветов, а в случае с обычными магазинами сроки выполнения некоторых заказов были перенесены на первую или вторую неделю сентября.

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Ожидается, что версии, доступные исключительно через официальный магазин Samsung, вызовут особенно сильный интерес. По словам инсайдера, поставки моделей с некоторыми конфигурациями памяти могут быть перенесены на сентябрь до окончания периода предварительных заказов.

Аналогичные сигналы также поделился известный инсайдер Ice Universe. На платформе X он написал, что, судя по информации из Южной Кореи и других рынков, количество предварительных заказов на Galaxy Z Fold 8 значительно превышает количество заказов на Galaxy Z Fold 8 Ultra. Он также добавил, что у него есть ощущение, что Galaxy Z Fold 8 может стать самым продаваемым складным смартфоном Samsung за всю историю.

Предыдущие сообщения предполагали, что Samsung подготовила около 2,8 миллиона единиц Galaxy Z Fold 8 и около 2 миллионов единиц Galaxy Z Fold 8 Ultra. Даже тогда указывалось, что производитель ожидал увеличения спроса на базовую модель, но текущая информация говорит о том, что даже увеличение производства может оказаться недостаточным.

Изменения в официальном онлайн-магазине Samsung также указывают на растущий интерес. Портал 9to5Google отметил, что версия зеленого цвета снова появилась в американском магазине после кратковременного отсутствия, но дата доставки была перенесена на октябрь. Несколькими днями ранее предварительный заказ этой версии был временно недоступен.

Согласно имеющейся информации, Galaxy Z Fold 8 Ultra не испытывает подобных проблем. У производителя еще осталось большое количество экземпляров этой модели, зарезервированных для первых нескольких недель продаж.

Период предварительных заказов на новые складные смартфоны Samsung продлится до 7 августа. Если нынешний темп заказов сохранится до конца кампании, некоторые варианты Galaxy Z Fold 8 могут стать недоступными еще до официального начала обычных продаж.

#samsung #смартфон #galaxy z fold 8
Источник: blog.naver.com
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