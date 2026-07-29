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Global_Chronicles
Процессор Nova Lake-S получит встроенную графику с 12 ядрами Xe3P, которая будет потреблять до 65 Вт
Intel разрабатывает специальную версию десктопного процессора Nova Lake-S с мощной встроенной графикой. Модель с 12 ядрами Xe3P и отдельным питанием на 65 Вт позволит собирать компактные ПК без дискретной видеокарты.
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В линейке десктопных процессоров Intel Nova Lake-S ожидается необычная модификация. По данным инсайдеров, чип получит четыре производительных ядра Coyote Cove, восемь энергоэффективных Arctic Wolf и четыре сверхэкономичных LPE-ядра. Главная особенность — встроенная графика нового поколения. 

©Intel

Графический блок Xe3P Celestial получит 12 исполнительных ядер. Для сравнения: в стандартных десктопных версиях Nova Lake-S планируют всего два ядра Xe3. Увеличение числа ядер потребовало пересмотра системы питания.

Для работы 12-ядерной графики потребуется выделить до 65 Вт мощности. На материнской плате для этого понадобятся две фазы VRM по линии VCCGT — обычно для питания встроенной графики хватает одной фазы. Такое решение раньше применяли в мобильных процессорах или специализированных ускорителях, но не в стандартных десктопных чипах.

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Высокая производительность встроенной графики позволит создавать мощные компьютеры в компактных корпусах Mini-ITX без установки отдельной видеокарты. Архитектура Xe3P, по заявлениям Intel, обеспечивает двукратный рост удельной производительности по сравнению с предыдущим поколением.

Официальный анонс процессоров Core Ultra 400 на базе Nova Lake-S ожидается во второй половине нынешнего года. Производителям материнских плат придется адаптировать системы питания под новые требования.

#intel #процессор #nova lake-s #встроенная графика #lga 1954 #xe3p #coyote cove #arctic wolf
Источник: techpowerup.com
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