Релиз запланирован на 2035 год

Компания Kawasaki Heavy Industries поделилась подробностями о проекте CORLEO — необычном четвероногом роботе, предназначенном для верховой езды по сложному рельефу. Разработка системы управления ведется совместно с NVIDIA, а сформированная весной команда рассчитывает собрать действующий прототип к 2028 году. Начать коммерческие продажи новинки планируется в 2035 году.

Источник изображения: Kawasaki Heavy Industries

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По размерам и принципу управления CORLEO близок к традиционным мотоциклам, но вместо колес использует шагающие опоры, а внешность устройства стилизована под льва. Наездник держится за рулевые рукоятки и направляет робота с помощью наклонов собственного тела, в то время как за распознавание препятствий и анализ поверхности отвечают бортовые камеры и сенсоры.

Источник изображения: Kawasaki Heavy Industries

За автономность устройства отвечает 150-кубовый водородный генератор, а перед глазами водителя расположен дисплей, отображающий маршрут и параметры устойчивости в реальном времени.