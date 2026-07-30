К счастью, процесс распаковки был записан на видео.

Случаи обмана покупателей, когда злоумышленники подменяют заказанный в онлайн-магазине товара, часто публикуются в сети Интернет — свежая история произошла с одним из российских пользователей, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz/oldValkyrie/X

Сообщается, что покупатель, заказавший видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, решил проверить её сохранность в пункте выдачи Wildberries, записав процесс на видео. В ходе распаковки он проверил упаковку видеоадаптера, которая выглядела запечатанной, сверил серийный номер, после чего открыл коробку и обнаружил в ней пластиковую бутылку с водой вместо заказанного товара.

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Судя по всему, при подмене товара злоумышленники положили в упаковку то, что было у них под рукой, чтобы коробка имела достаточный вес, не вызывающий подозрений. К счастью, покупатель заснял процесс распаковки на видео, что всегда рекомендуется делать, чтобы иметь доказательства при дальнейшем разбирательстве.