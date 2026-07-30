Brabus совместно с Sunreef Yachts представил роскошный катамаран Ultima 55. Два мотора суммарной мощностью 1430 л.с. разгоняют судно до 74 км/ч, а подводные крылья создают эффект полета над водой.

Немецкий тюнинг-ателье Brabus, известное доработками Mercedes, объединилось с польской верфью Sunreef Yachts. Как результат — создан катамаран Ultima 55 длиной 17 метров, сочетающий скорость, роскошь и футуристичный дизайн.

Изображение: Сarscoops

Корпус выполнен в черном или сером цветах с карбоновыми вставками. Этот материал использован для передних и задних крыльев, стоек, вентиляционных решеток, а также багажника на крыше и корпусов светильников. На корме — большие подушки для загара, которые при необходимости превращаются в сиденья. Там же установлен выдвижной карбоновый стол, электрический гриль и барная стойка.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

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Внутри — кожа Moonstone Masterpiece с треугольной прострочкой, потолки из алькантары, деревянные вставки и открытый карбон. На полу — алюминиевые акценты и подсвеченные логотипы Brabus. Каюты рассчитаны на четырех или шесть гостей в зависимости от выбранной конфигурации. На камбузе — индукционная плита, духовка, холодильники и ледогенераторы.

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За управление отвечает широкоэкранная навигационная система с интерфейсом в стиле Brabus. Два шестицилиндровых двигателя по 715 л.с. позволяют развивать скорость более 40 узлов (74 км/ч). Запас топлива — 1500 литров, воды — 330 литров.

Изображение: Сarscoops

Изображение: Сarscoops

Главная техническая особенность — система подводных крыльев. Она поднимает корпуса над водой, уменьшая сопротивление и создавая ощущение полёта. Судно предназначено для прогулок и отдыха, в том числе с ночевкой на борту. Цена не раскрывается. Публичный дебют ожидается на сентябрьском яхтенном шоу в Монако.