Два двигателя Rolls-Royce Trent XWB-97 удерживали Airbus в воздухе более 24 часов в ходе рекордного по продолжительности перелета из Австралии во Францию.

Во вторник, 28 июля, самолет Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) совершил прямой рейс из Австралии во Францию. Это был рекордный полет дальнемагистрального самолета продолжительностью более 24 часов. В движение Airbus приводили два двигателя Rolls-Royce Trent XWB-97.

Фото: Rolls-Royce

Австралийская авиакомпания Qantas планирует использовать A350-1000ULR для беспосадочных рейсов, включая маршруты из Сиднея в Лондон, начиная с октября 2027 года. Ожидается, что продолжительность полета составит от 20 до 22 часов. Qantas заказала двенадцать таких дальнемагистральных самолетов у Airbus.

Для этих сверхдальних рейсов A350-1000ULR оснащен дополнительным топливным баком и имеет увеличенную максимальную взлетную массу. В ходе испытательного полета из Тулузы в Мельбурн и обратно компания Airbus стремилась продемонстрировать, что самолет, оснащенный двумя двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97, может выполнить такие длительные полеты без пересадки.

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Два двигателя Rolls-Royce для A350-1000ULR — это стандартные силовые установки Trent XWB. Ранее сообщалось, что никаких технических модификаций для рекордного полета не требуется. Однако начиная с 2024 года, британский производитель двигателей инвестирует в усовершенствование Trent XWB-97 в рамках многомиллиардной программы. Основная цель — увеличить «время работы на крыле» (период эксплуатации непосредственно на самолете) в условиях высоких температур и запыленности, как, например, на Ближнем Востоке.

Компания Rolls-Royce разработала для этой цели многоступенчатую модернизацию, включающую оптимизированные лопатки турбины, новые уплотнительные сегменты и улучшенное охлаждение камеры сгорания. В компании заявили, что улучшения первого и второго этапов уже используются и доказывают свою эффективность на всем мировом парке самолетов.

Двигатель Trent XWB-97 основан на фирменной трехвальной архитектуре Rolls-Royce. Он оснащен воздуходувкой диаметром три метра, восьмиступенчатым компрессором среднего давления, шестиступенчатым компрессором высокого давления, кольцевой камерой сгорания с 20 форсунками, одноступенчатой турбиной высокого давления, двухступенчатой турбиной среднего давления и шестиступенчатой турбиной низкого давления. Он развивает пусковую тягу 431,5 кН (97 000 фунтов).