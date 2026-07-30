Новая часть серии GTA является эксклюзивом консолей, а с их производством не всё так хорошо

Sony станет одним из главных бенефициаров релиза Grand Theft Auto (GTA) VI, который запланирован на 19 ноября 2026 года, но одновременно компании приходится бороться с резким удорожанием микросхем памяти. Как известно, GTA фактически является эксклюзивом консолей и сначала выпускается на PlayStation и Xbox. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо оценкам экспертов, именно выход GTA VI станет крупнейшим событием для игрового рынка за последние годы. PlayStation 5 станет основной платформой для миллионов игроков, что позволит Sony получить значительную прибыль, в том числе от продажи самих консолей.

В то же время консоль уже находится на шестом году жизненного цикла, поэтому влияние блокбастера на продажи самого оборудования может оказаться менее масштабным, чем в предыдущие годы. Одновременно Sony сталкивается с серьёзной проблемой – сохраняющимся ростом стоимости памяти DRAM и NAND, в связи с чем выпуск консолей становится не таким выгодным даже при повышении цен на сами консоли.

В Reuters отмечают, что, вероятно, GTA VI станет последним крупным тайтлом для PlayStation – компания начнёт сокращать производство уже в следующем году, готовясь заменить её консолью нового поколения. По крайней мере, если цены на память продолжат расти теми же или даже большими темпами.