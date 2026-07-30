Компания владеет долями в конкурирующих ИИ-стартапах

Компания Microsoft раскрыла неожиданные детали своих крупнейших инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ). Вместе с публикацией квартальной отчётности за четвертый квартал 2026 финансового года компания сообщила, что вложения в Anthropic принесли ей прибыль в размере 3,2 миллиардов долларов всего за один квартал. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПри этом динамика инвестиций в OpenAI оказалась менее успешной: за тот же период корпорация была вынуждена снизить оценку своей доли примерно на 600 миллионов долларов, что уменьшило прибыль на акцию на 7 центов. Рост стоимости доли в Anthropic связан с масштабной сделкой, заключённой в ноябре 2025 года. Тогда Microsoft инвестировала в разработчика ИИ 5 миллиардов долларов, а Anthropic, в свою очередь, обязалась приобрести облачные сервисы Azure на сумму 30 миллиардов долларов.

Фактически за один отчетный период Microsoft получила почти такую же выгоду от Anthropic, какую принесла инвестиция в OpenAI за весь финансовый год. Несмотря на квартальное снижение оценки OpenAI, в долгосрочной перспективе сотрудничество остаётся весьма прибыльным. По итогам всего финансового года Microsoft сообщила, что инвестиции в OpenAI обеспечили прибыль около 5 миллиардов долларов. Однако тот факт, что Anthropic почти догнала этот показатель всего за три месяца, крайне примечателен.

Microsoft продолжать владеть долями крупнейших ИИ-стартапов Anthropic и OpenAI, которые конкурируют друг с другом, не забывая о развитии собственного ИИ.