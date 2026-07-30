Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Microsoft заработала $3,2 млрд на инвестициях в Anthropic, но с OpenAI не всё так однозначно
Компания владеет долями в конкурирующих ИИ-стартапах
реклама

Компания Microsoft раскрыла неожиданные детали своих крупнейших инвестиций в сферу искусственного интеллекта (ИИ). Вместе с публикацией квартальной отчётности за четвертый квартал 2026 финансового года компания сообщила, что вложения в Anthropic принесли ей прибыль в размере 3,2 миллиардов долларов всего за один квартал.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПри этом динамика инвестиций в OpenAI оказалась менее успешной: за тот же период корпорация была вынуждена снизить оценку своей доли примерно на 600 миллионов долларов, что уменьшило прибыль на акцию на 7 центов. Рост стоимости доли в Anthropic связан с масштабной сделкой, заключённой в ноябре 2025 года. Тогда Microsoft инвестировала в разработчика ИИ 5 миллиардов долларов, а Anthropic, в свою очередь, обязалась приобрести облачные сервисы Azure на сумму 30 миллиардов долларов.

Фактически за один отчетный период Microsoft получила почти такую же выгоду от Anthropic, какую принесла инвестиция в OpenAI за весь финансовый год. Несмотря на квартальное снижение оценки OpenAI, в долгосрочной перспективе сотрудничество остаётся весьма прибыльным. По итогам всего финансового года Microsoft сообщила, что инвестиции в OpenAI обеспечили прибыль около 5 миллиардов долларов. Однако тот факт, что Anthropic почти догнала этот показатель всего за три месяца, крайне примечателен.

Microsoft продолжать владеть долями крупнейших ИИ-стартапов Anthropic и OpenAI, которые конкурируют друг с другом, не забывая о развитии собственного ИИ.

#microsoft #openai #anthropic
Источник: techcrunch.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Amazon планирует использовать спутниковую группировку Leo для обеспечения прямой телефонной связи
Китай испытал первый гражданский беспилотник, способный летать 24 часа при полной загрузке
Halo Campaign Evolved протестировали на бюджетной GTX 1650
Вышел первый тизер игры «Гардарики» — славянский фольклор в Action‑RPG
Крейсер «Адмирал Нахимов» станет самым «зорким» кораблем в мире благодаря авиакрылу из трёх Ка-31
Tom’s Hardware сравнили DDR4 и DDR5 в играх и оценили актуальность старой памяти в сборках 2026 года
В России создали новый материал для бронежилетов, гасящий энергию удара в 4 раза эффективнее
Археологи обнаружили в горном поселении Турции обсидиан возрастом 5000 лет
Amazon планирует запустить более 5 тысяч спутников для связи смартфонов напрямую из космоса

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter