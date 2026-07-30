Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Подмосковье начали бороться с борщевиком на частных участках за счёт их владельцев
Пока что такая практика нечастая, но начало положено.
реклама

Борщевик Сосновского, которым нас пугают с детства, давно вписал себя в историю как запредельно неудачный ботанико-сельскохозяйственный эксперимент. Будучи инвазивным растением, борщевик, выделяющий свой ядовитый повышающий чувствительность кожи к ультрафиолету сок, неприхотлив, быстро распространяется, и чтобы очистить от него территорию, требуется приложить колоссальные усилия. Прилагать их, естественно, по собственной воле и за собственный счёт никто не торопится: хоть по закону собственники земель и обязаны бороться с борщевиком самостоятельно, но уровень выполнения требований этого закона близок к нулевому.

Источник изображения: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поэтому в Подмосковье муниципальные власти начали принудительно обрабатывать частные территории от борщевика. Более того, за проведённые работы власти впоследствии взыскивают с владельцев участков деньги, и если они откажутся их оплачивать, то средства будут изъяты в судебном порядке. На данном этапе речь идёт о городском округе Клин и только об участках, собственники которых постоянно игнорируют свои обязанности.

реклама

Предполагается, что новая практика, реализованная в Клину, впоследствии распространится на весь московский регион. А там, вероятно, и на всю страну в целом.

#россия
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
«Бухта вдов»: неожиданно неплохой сериал (субъективное мнение)
Как выбрать видеокарту для игрового ПК и не переплатить за ненужные возможности — баланс цены и FPS
Выбор оптимального ноутбука для предпринимателя и самозанятого в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter