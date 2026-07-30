Пока что такая практика нечастая, но начало положено.

Борщевик Сосновского, которым нас пугают с детства, давно вписал себя в историю как запредельно неудачный ботанико-сельскохозяйственный эксперимент. Будучи инвазивным растением, борщевик, выделяющий свой ядовитый повышающий чувствительность кожи к ультрафиолету сок, неприхотлив, быстро распространяется, и чтобы очистить от него территорию, требуется приложить колоссальные усилия. Прилагать их, естественно, по собственной воле и за собственный счёт никто не торопится: хоть по закону собственники земель и обязаны бороться с борщевиком самостоятельно, но уровень выполнения требований этого закона близок к нулевому.

Источник изображения: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Поэтому в Подмосковье муниципальные власти начали принудительно обрабатывать частные территории от борщевика. Более того, за проведённые работы власти впоследствии взыскивают с владельцев участков деньги, и если они откажутся их оплачивать, то средства будут изъяты в судебном порядке. На данном этапе речь идёт о городском округе Клин и только об участках, собственники которых постоянно игнорируют свои обязанности.

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Предполагается, что новая практика, реализованная в Клину, впоследствии распространится на весь московский регион. А там, вероятно, и на всю страну в целом.