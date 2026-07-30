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Global_Chronicles
Новая игра Naughty Dog рискует стать самой дорогой в истории Sony — бюджет может превысить $600 млн
Инсайдеры предполагают, что возможный перенос релиза игры Intergalactic: The Heretic Prophet на 2028 год может поднять ее бюджет выше $600 миллионов.
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С момента анонса в 2024 году Naughty Dog почти не раскрывала деталей о своей новой игре Intergalactic: The Heretic Prophet. Глава студии Нил Дракманн ранее называл этот проект самым дорогим в истории компании. Теперь инсайдеры предупреждают: если релиз перенесут с 2027 на 2028 год, бюджет может превысить $600 миллионов.

 Изображение: Tech4Gamers.com

Информацией в соцсети Х поделился инсайдер Kiwi_Talkz. По его оценке, в студии работает более 200 разработчиков, а высокие зарплаты в Лос-Анджелесе из-за дороговизны жизни делают производство крайне затратным. Без задержки бюджет игры, скорее всего, составит от 400 до 500 миллионов долларов США. Перенос на год добавит к этой сумме еще около $100 миллионов.

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Пока Naughty Dog не давала официальных комментариев о сроках выхода. Маркетинговая кампания практически не ведется, что вызывает опасения у фанатов. Последний релиз студии — The Last of Us Part II — вышел в 2020 году. За последующие шесть лет студия не выпустила ни одной новой игры.

Проблема растущих бюджетов актуальна для всей индустрии. Бывший топ-менеджер Sony Шон Лейден неоднократно предупреждал о рисках, связанных с затратами на AAA-проекты. Если информация о бюджете Intergalactic подтвердится, игра может стать самой дорогой в истории PlayStation. Перенос на 2028 год сделает проект экономически рискованным даже для такой крупной корпорации, как Sony.

#sony #naughty dog #разработка игр #бюджет #задержка #intergalactic the heretic prophet
Источник: tech4gamers.com
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