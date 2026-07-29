Компания ASRock представила первую видеокарту Radeon RX 9050, фактически подтвердив существование самой доступной настольной модели семейства AMD RDNA 4. Как сообщает VideoCardz, новинка получила графический процессор Navi 44 с 16 вычислительными блоками и 1024 потоковыми процессорами – это вдвое меньше, чем у Radeon RX 9060 XT. Игровая частота GPU составляет 1920 МГц, а максимальная достигает 2600 МГц.Несмотря на упрощенную конфигурацию, видеокарта поддерживает весь набор технологий архитектуры RDNA 4, включая ускорение трассировки лучей третьего поколения и технологию масштабирования FSR.
Главной особенностью Radeon RX 9050 стало существование сразу двух версий. Розничная модель ASRock Challenger оснащается 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битной шиной и пропускной способностью 288 ГБ/с. Одновременно в составе готовых ПК была замечена OEM-версия с 4 ГБ памяти и 64-битной шиной, обеспечивающей лишь 144 ГБ/с. Версия с 4 ГБ уже не подходит для современных игр, но всё-таки говорит о том, что бюджетный сегмент также поддерживается.
Примечательно, что ASRock опубликовало информацию о своих видеокартах ещё до официального анонса AMD нового GPU.