Об этом стало известно после того, как ASRock представила новую видеокарту ещё до официального релиза

Компания ASRock представила первую видеокарту Radeon RX 9050, фактически подтвердив существование самой доступной настольной модели семейства AMD RDNA 4. Как сообщает VideoCardz, новинка получила графический процессор Navi 44 с 16 вычислительными блоками и 1024 потоковыми процессорами – это вдвое меньше, чем у Radeon RX 9060 XT. Игровая частота GPU составляет 1920 МГц, а максимальная достигает 2600 МГц. Источник изображения: ASrockНесмотря на упрощенную конфигурацию, видеокарта поддерживает весь набор технологий архитектуры RDNA 4, включая ускорение трассировки лучей третьего поколения и технологию масштабирования FSR.

Главной особенностью Radeon RX 9050 стало существование сразу двух версий. Розничная модель ASRock Challenger оснащается 8 ГБ памяти GDDR6 с 128-битной шиной и пропускной способностью 288 ГБ/с. Одновременно в составе готовых ПК была замечена OEM-версия с 4 ГБ памяти и 64-битной шиной, обеспечивающей лишь 144 ГБ/с. Версия с 4 ГБ уже не подходит для современных игр, но всё-таки говорит о том, что бюджетный сегмент также поддерживается.

Примечательно, что ASRock опубликовало информацию о своих видеокартах ещё до официального анонса AMD нового GPU.