Машины зарекомендовали себя в мире как самые надежные и эффективные пожарные вертолеты, но из-за нехватки запчастей в Европе ими не могут воспользоваться.

Испания борется с разрушительными пожарами, и ее лучшие пожарные вертолеты простаивают: восемь российских Ка-32 выведены из строя из-за нехватки запасных частей.

Фото: «Вертолеты России»

Сейчас санкционные ограничения блокируют возможность их эксплуатации. О негативном влиянии санкций на противопожарную безопасность в Европе говорили еще два года назад. Тогда в испанский парламент были внесены предложения об ослаблении санкций против России в этом отношении, чтобы вертолеты Ка-32 могли оставаться в эксплуатации.

Небольшой вертолетный парк эксплуатировался частными компаниями Pegasus Aero Group и Avincis по поручению Министерства окружающей среды Испании. В 2023 году в строю оставались только три из восьми вертолетов, а годом позже — ни один.

реклама

Между тем, как отмечают РИА Новости, Ка-32 зарекомендовал себя как надежный пожарный вертолет, которому просто нет аналогов в мире. Машина может перевозить на внешней подвеске почти половину своего веса — до 5 тонн. Самый большой вертолёт в парке Pegasus Aero, Sokol W3A, может перевозить только 1600 литров. Bell 412 вмещает всего 1400 литров. В 2024 году Министерство окружающей среды Испании заявило, что ни один другой вертолёт с такой большой грузоподъёмностью не является столь же экономически эффективным, как Ка-32.

Тем временем помощь Испании поступает от европейских соседей, и особенно от Турции. Европейский союз направил во Францию и Испанию пожарные самолеты, вертолеты и персонал. Для Испании ЕС мобилизовал шесть пожарных самолетов из Греции, Италии и Турции. Комиссия заявила, что пожарные команды из нескольких европейских стран были предварительно размещены во Франции и Испании еще до начала сезона лесных пожаров.

В соседней Португалии Ка-32 также использовались для ликвидации последствий стихийных бедствий. Однако эти вертолеты впоследствии были переданы Украине, и Португалия получила замену от США. Шесть подержанных вертолетов Sikorsky UH-60A Blackhawk были заказаны еще в 2022 году для создания дополнительных возможностей по тушению пожаров. Еще три были добавлены в начале этого месяца.

ВВС Испании владеют 14 амфибийными вертолетами Canadair CL-215T и CL-415. Однако этого недостаточно для борьбы с пожарами, которые ежегодно бушуют по всей стране. Между тем в Алжире используются самые большие в мире — также российские — транспортные вертолеты Ми-26 для борьбы с пожарами.