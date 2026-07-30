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crazycat21
Прибыль Samsung от производства чипов выросла в 250 раз благодаря развитию искусственного интеллекта
Компания прогнозирует сохранение дефицита на продукцию и в 2027 году.
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Компания Samsung Electronics заявила о 250-кратном росте прибыли от продажи чипов и теперь ожидает усугубления дефицита памяти в следующем году, что отражает неуклонные темпы глобального развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: Bloomberg

Крупнейшая компания Южной Кореи, конкурирующая с SK Hynix и Micron на этом стремительно развивающемся рынке, прогнозирует, что разрыв между спросом на продукцию и её предложением в 2027 году существенно увеличится. Большинство её крупных клиентов уже сейчас стремятся заключить многолетние контракты по завышенным ценам. Эта тенденция является свидетельством борьбы крупных игроков, таких как NVIDIA, за компоненты, необходимые для центров обработки данных.

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Комментарии Samsung перекликаются с заявлениями SK Hynix, когда руководители неоднократно подчеркивали, что не видят замедления темпов развития ИИ и строительства центров обработки данных. В последнее время у ряда инвесторов технологических компаний возникли опасения по поводу избыточных вычислительных мощностей. Они всё чаще ставят под сомнение экономическую целесообразность масштабных инвестиций в отрасль и также с опаской относятся к технологическим достижениям китайских конкурентов.

Заявлено, что операционная прибыль подразделения Samsung по производству чипов по итогам второго квартала этого года составила 89,2 триллиона вон (62 миллиарда долларов). Этот результат значительно превзошел средний прогноз аналитиков в 79,3 триллиона вон. Чистая прибыль всей группы составила 71,3 триллиона вон, также превысив прогнозы.

По словам руководителей компаний, растущий спрос на высокоскоростную память (HBM) и системы хранения данных для серверов ИИ приводит к серьезным ограничениям поставок, несмотря на предпринимаемые усилия по увеличению объёмов производства. Они также отметили, что бизнес по производству микросхем набирает обороты, в отличие от бизнеса мобильной связи и сетей, который впервые в истории сегмента зафиксировал убытки.

Даниэль Араужо, вице-президент подразделения Samsung по производству мобильных устройств, заявил, что рост цен на память создаёт исключительно сложную ситуацию для его направления. Он добавил, что компания сосредоточится на премиальном сегменте продукции и воспользуется спросом на смартфоны с поддержкой ИИ для поддержания средних цен и объемов продаж на высоком уровне в течение всего года.

Аналитики отмечают, что почти вся прибыль группы Samsung пришлась на производство микросхем. В то же время подразделение бытовой электроники понесло убытки в размере 800 миллиардов вон после того, как пострадало от роста цен на компоненты.

#nvidia #новости #samsung #искусственный интеллект #чипы #micron #sk hynix #память #микросхемы
Источник: news.samsung.com
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