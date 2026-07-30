Около 6 тысяч сотрудников Audi вышли на протест у завода в Неккарзульме, который может быть закрыт. Руководство Volkswagen Group включило предприятие в список четырех заводов, которые не смогут конкурировать в 2030-х годах.

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group готовит масштабную реструктуризацию. Внутренний меморандум гендиректора Оливера Блюме поставил под вопрос будущее четырех заводов, включая предприятие Audi в Неккарзульме. Это вызвало волну протестов.

Изображение: Сarscoops

Завод в Неккарзульме выпускает модели A5, A6, A8 и электрический e-tron GT. На нем работают 15,5 тысяч человек. В 2025 году предприятие собрало более 181 тысячи машин. Закрытие станет серьезным ударом для региона — завод считается одним из крупнейших работодателей в экономической зоне Хайльбронн-Франкен.

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Однако будущее завода туманно. Концерн рассматривает вариант с закрытием, и рабочие требуют определенности. Как сказал один из стажеров, проходящий на данный момент обучение на заводе, изданию Reuters : «Сотрудники хотят ясности, потому что боятся идти на работу. Многие семьи тоже обеспокоены».

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Протест собрал около 6 тысяч человек — почти 40% от всего персонала завода. Люди требуют сохранения рабочих мест и прозрачности планов руководства.

Реструктуризация не ограничится одним заводом. Volkswagen Group планирует сократить до 100 тысяч сотрудников, уменьшить модельный ряд на 50%, а также сократить количество комплектаций и опций. Под ударом могут оказаться Volkswagen Jetta и Taos, кросс-купе Audi Q5 Sportback и Q6 e-tron Sportback, а также Porsche Cayenne Coupe с бензиновым двигателем и электрический Taycan. Точные сроки и масштабы изменений пока не определены. Руководство концерна пока не дало официальных комментариев по поводу судьбы завода в Неккарзульме.