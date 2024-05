Высокопоставленный офицер ВВС США направил резкое письмо оборонным подрядчикам в связи с задержкой ввода в эксплуатацию тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur. Проект был инициирован с целью заменить "рабочую лошадку" Atlas V, оснащенную российскими двигателями РД-180. Задержка сигнализирует о неспособности США даже скопировать российские технологии, считает один из ведущих экспертов в сфере космоса. Задержка программы "Вулкан" показывает, что США не способны даже скопировать, не говоря уже о том, чтобы превзойти российское ноу-хау в области ракетных двигателей. На снимке: российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель РД-180.

Помощник министра ВВС США Фрэнк Калвелли направил руководителям космических подразделений компаний Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance "необычно жесткое" послание, в котором "не стесняясь в выражениях" озвучил обеспокоенность Пентагона в связи с многолетними задержками в реализации проекта Vulcan.

реклама





"Меня все больше беспокоит способность ULA по масштабированию производства ракеты Vulcan и увеличения частоты ее запусков для удовлетворения наших потребностей. В настоящее время из-за задержек программы Vulcan на земле простаивает огромный потенциал военных спутников", - жалуется Калвелли.

"Я настоятельно рекомендую вам, как владельцам ULA, задействовав все производственные ресурсы Boeing и Lockheed Martin Corporation, в ближайшие 90 дней провести независимый анализ возможностей ULA по увеличению частоты запусков в соответствии с условиями контракта. (United Launch Alliance —совместное предприятие, принадлежащее компаниям Боинг, и Локхид Мартин.)

Калвелли выразил озабоченность в связи с неудовлетворительными результатами работы ULA, отметив, что для выполнения своих контрактных обязательств компании предстоит запустить 25 миссий для Пентагона к концу 2027 года. Альянс, который отдельно должен был запустить 38 ракет для спутниковой группировки Kuiper Internet компании Amazon, запустил к концу 2023 года только три миссии.

реклама





"Запуски имеют решающее значение для нашей способности трансформировать космическую архитектуру. Мы рассчитываем на то, что Boeing, Lockheed Martin и команда ULA добьются успеха в доставке критически важной полезной нагрузки в космос для наших бойцов", - отметил помощник министра.

United Launch Alliance приступила к разработке Vulcan десять лет назад на фоне требований Вашингтона отказаться от закупок российских двигателей РД-180. ЖРД российского производства использовались на предшественнице Vulcan, Atlas V. Заявленная масса полезной нагрузки Vulcan составляет 27,2 тонны, а ожидаемая стоимость одного запуска - 100-200 миллионов долларов. Для сравнения, ракета-носитель Atlas V способна вывести на низкую опорную орбиту ПН от 8,2 до 18,85 тонны, при стоимости пуска от 110 до 235 миллионов долларов в зависимости от варианта.

Первоначально планировалось начать полеты в 2019 году. Однако программа Vulcan столкнулась с пятилетней задержкой, в том числе из-за серьезных проблем с двигателями BE-4, разработанными космической компанией Джеффа Безоса Blue Origin. Первая ракета-носитель Vulcan успешно стартовала в январе этого года. Тем не менее, вскоре проект столкнулся с новыми трудностями, в том числе из-за задержек при разработке космоплана Dream Chaser.

Ракета-носитель ULA Atlas V с миссией AEHF-4 для ВВС США транспортируется из комплекса вертикальной интеграции на стартовую площадку космического комплекса 41 на мысе Канаверал. Архифное изображение. Courtesy of the US Air Force Space Command.

реклама





Прежде чем программа будет сертифицирована Пентагоном для выполнения задач, связанных с национальной безопасностью и сбором разведывательной информации, ей потребуется совершить второй полет. ULA ожидает, что второй запуск состоится примерно в конце этого года.

Калвелли не стал подробно описывать суть своих претензий к программе Vulcan, вместо этого переведя разговор в русло национальной безопасности и стратегического соперничества Вашингтона с Пекином.

"Соединенные Штаты продолжают сталкиваться с беспрецедентным стратегическим конкурентом в лице Китая, а наша космическая среда продолжает становиться все более спорной, перенасыщенной и конкурентной. Мы наблюдаем экспоненциальный рост активности в космосе, включая противокосмические угрозы. Наши противники будут стремиться лишить нас преимуществ, которые мы можем получить в космосе во время потенциального конфликта", - отметил он.

Генеральный директор ULA Тони Бруно заявил журналистам, что ракета Vulcan "гораздо дешевле", чем Atlas V с российскими РД-180, и что будущие планы по использованию новых двигательных установок американского производства приведут к "эффекту масштаба", который со временем сделает ее "еще дешевле".

реклама





Компания Boeing ответила на письмо Калвелли, пообещав "встать на ноги в это нелегкое военное время, чтобы в конце концов противостоять угрозе", и согласилась с мнением высокопоставленного офицера ВВС, что "более быстрые и надежные пуски имеют решающее значение для удовлетворения этих задач".

Ракетостроение

Проблемы, связанные с ракетой Vulcan и ее двигательными установками, свидетельствуют о серьезных проблемах в ракетостроительной отрасли США: задержки с проектом ULA показали, что в настоящее время американские конструкторы ракетной техники не в состоянии даже грамотно повторить российские двигатели, не говоря о создании собственных безопасных и надежных двигательных агрегатов, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

"Попытки скопировать двигатели РД-180 предпринимались с момента их продажи американцам, - напомнил Эйсмонт. С начала 2000-х годов "запуски осуществлялись с помощью Atlas III, а затем еще больше - с Atlas V, [который] обеспечивал почти половину всех запускаемых американцами космических аппаратов. Это важно... Попытки скопировать РД-180 предпринимались с самого начала, и по сей день они остаются всего лишь попытками. Американцы так и не смогли построить двигатель с характеристиками, близкими к РД-180".

Созданный в 1990-х годах РД-180 является производной от легендарной серии ракетных двигателей РД-170/171, разработанных в 80-х годах прошлого века на "Энергомаше" для сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия". Советская ракета-носитель сверхтяжёлого класса предназначалась для доставки на низкую околоземную орбиту до 100 тонн полезных грузов, запуска космического корабля "Буран", развертывания новых модулей МКС и крупных космических аппаратов будущего, предназначенных для полётов на Луну и Марс.

После распада СССР советская космическая программа была свернута, а наметившееся в 1990-е годы сотрудничество с американцами привело к разработке РД-180 и экспорту в США более 120 таких двигателей в период с 2000 по 2021 годы. Новая ракета-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) стартует со стартовой площадки космического комплекса 41 на мысе Канаверал (штат Флорида) 8 января 2024 года, чтобы доставить на орбиту лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic. Agence France-Presse, AFP 2023 / CHANDAN KHANNA

Вопрос о том, почему американцы не смогли разработать двигатель с характеристиками, аналогичными РД-180, или даже скопировать двигатель российского производства, связан с проблемой, которая преследует США почти с самого начала космической эры, говорит Эйсмонт.

"Эффективность измеряется удельной тягой, которая для РД-180 составляет 400 тонн у поверхности Земли и 430 тонн в вакууме. Эти характеристики в целом достижимы. Но есть еще удельный импульс (показатель того, насколько эффективно двигатель создает тягу), и здесь ни одна ракета, кроме нашей, не смогла достичь сопоставимых показателей. Поскольку для получения характеристик, сопоставимых с теми, что обеспечивает РД-180, необходимо использовать достаточно высокое давление в камере сгорания - более 200 атмосфер, что может быть опасно если действовать неправильно", пояснил академик.

Это не значит, что американские ученые-ракетчики не смогут когда-нибудь преодолеть эти трудности, подчеркивает эксперт. Они будут пытаться это сделать. Но для этого "требуется много денег и времени", а также соответствующие знания, чтобы точно определить, в какой момент испытания войдут в опасную фазу, и не допустить разрушения "очень дорогого" испытательного оборудования. Решение этой проблемы будет "критически важным" для американцев, считает Эйсмонт.

"Здесь ULA может обратиться к (генеральному директору Space X Илону) Маску, который, в общем-то, ставил те же задачи перед своей компанией. У Маска тоже не все получилось. В целом можно сказать, что Маск не достиг необходимого уровня надежности. Двигатель SpaceX — это, по сути, тоже попытка скопировать РД-180... Возможно, они продвинулись дальше, чем, скажем, Boeing или другие участники (программы Vulcan). Но, тем не менее, ему приходится мириться с тем, что без аварий не обойтись. То есть процесс оказался медленнее и дороже, чем планировалось", - пояснил академик. “…На самом деле американцам не хватает грамотных специалистов, которых нельзя заменить ни импортными двигателями, ни технической, ни даже испытательной документацией”.

В этом нет ничего нового, отметил академик, напомнив, что у США были проблемы с ракетными двигателями еще во времена проекта "Аполлон" и ракеты "Сатурн-5". "Если посмотреть на технические характеристики этих двигателей, то они заметно уступали тем, что были у СССР в то время", - сказал он.

"Трудно сказать, почему так произошло, но американцы с самого начала отставали в этой области. Что касается советских и российских двигателей, то они демонстрируют исключительный уровень надежности. С того момента, как американцы приобрели у нас именно эти двигатели, у них не было ни одной аварии. То есть вся программа разрабатывалась и выполнялась с учетом опыта, накопленного к тому времени "Энергомашем". В марте 2022 года Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США. Всего с середины 90-х годов прошлого века в Соединенные Штаты было поставлено 122 двигательных установки РД-180 для ракет "Атлас", 98 из них находятся в эксплуатации.

Иван Моисеев, руководитель Российского института космической политики, согласился с оценкой Эйсмонта в отношении РД-180, отметив, что это "отличный" двигатель, у которого "нет ни одного отказа в более чем 100 запусках". "Контракт был заключен в 1996 году и завершен в 2021 году - три года назад. Соответственно, у американцев еще есть двигатели, и они пока могут запускать ракеты Atlas V, - сказал Моисеев.

После этого остается только гадать, как Пентагон планирует доставлять свои полезные нагрузки на орбиту, если только ULA “не возьмет себя в руки”, или Вашингтон не свернет эту программу и не положит все свои космические яйца в корзину SpaceX Илона Маска.