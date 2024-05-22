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СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180

Задержки программы "Вулкан" показывает, что США не способны даже повторить, не говоря уже о том, чтобы превзойти российские ракетные двигатели
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Высокопоставленный офицер ВВС США направил резкое письмо оборонным подрядчикам в связи с задержкой ввода в эксплуатацию тяжелой ракеты-носителя Vulcan Centaur. Проект был инициирован с целью заменить "рабочую лошадку" Atlas V, оснащенную российскими двигателями РД-180. Задержка сигнализирует о неспособности США даже скопировать российские технологии, считает один из ведущих экспертов в сфере космоса.Задержка программы "Вулкан" показывает, что США не способны даже скопировать, не говоря уже о том, чтобы превзойти российское ноу-хау в области ракетных двигателей. На снимке: российский двухкомпонентный жидкостный ракетный двигатель РД-180.

Помощник министра ВВС США Фрэнк Калвелли направил руководителям космических подразделений компаний Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance "необычно жесткое" послание, в котором "не стесняясь в выражениях" озвучил обеспокоенность Пентагона в связи с многолетними задержками в реализации проекта Vulcan.

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"Меня все больше беспокоит способность ULA по масштабированию производства ракеты Vulcan и увеличения частоты ее запусков для удовлетворения наших потребностей. В настоящее время из-за задержек программы Vulcan на земле простаивает огромный потенциал военных спутников", - жалуется Калвелли.

"Я настоятельно рекомендую вам, как владельцам ULA, задействовав все производственные ресурсы Boeing и Lockheed Martin Corporation, в ближайшие 90 дней провести независимый анализ возможностей ULA по увеличению частоты запусков в соответствии с условиями контракта. (United Launch Alliance —совместное предприятие, принадлежащее компаниям Боинг, и Локхид Мартин.)

Калвелли выразил озабоченность в связи с неудовлетворительными результатами работы ULA, отметив, что для выполнения своих контрактных обязательств компании предстоит запустить 25 миссий для Пентагона к концу 2027 года. Альянс, который отдельно должен был запустить 38 ракет для спутниковой группировки Kuiper Internet компании Amazon, запустил к концу 2023 года только три миссии.

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"Запуски имеют решающее значение для нашей способности трансформировать космическую архитектуру. Мы рассчитываем на то, что Boeing, Lockheed Martin и команда ULA добьются успеха в доставке критически важной полезной нагрузки в космос для наших бойцов", - отметил помощник министра.

United Launch Alliance приступила к разработке Vulcan десять лет назад на фоне требований Вашингтона отказаться от закупок российских двигателей РД-180. ЖРД российского производства использовались на предшественнице Vulcan, Atlas V. Заявленная масса полезной нагрузки Vulcan составляет 27,2 тонны, а ожидаемая стоимость одного запуска - 100-200 миллионов долларов. Для сравнения, ракета-носитель Atlas V способна вывести на низкую опорную орбиту ПН от 8,2 до 18,85 тонны, при стоимости пуска от 110 до 235 миллионов долларов в зависимости от варианта.

Первоначально планировалось начать полеты в 2019 году. Однако программа Vulcan столкнулась с пятилетней задержкой, в том числе из-за серьезных проблем с двигателями BE-4, разработанными космической компанией Джеффа Безоса Blue Origin. Первая ракета-носитель Vulcan успешно стартовала в январе этого года. Тем не менее, вскоре проект столкнулся с новыми трудностями, в том числе из-за задержек при разработке космоплана Dream Chaser.

Ракета-носитель ULA Atlas V с миссией AEHF-4 для ВВС США транспортируется из комплекса вертикальной интеграции на стартовую площадку космического комплекса 41 на мысе Канаверал. Архифное изображение. Courtesy of the US Air Force Space Command.

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Прежде чем программа будет сертифицирована Пентагоном для выполнения задач, связанных с национальной безопасностью и сбором разведывательной информации, ей потребуется совершить второй полет. ULA ожидает, что второй запуск состоится примерно в конце этого года.

Калвелли не стал подробно описывать суть своих претензий к программе Vulcan, вместо этого переведя разговор в русло национальной безопасности и стратегического соперничества Вашингтона с Пекином.

"Соединенные Штаты продолжают сталкиваться с беспрецедентным стратегическим конкурентом в лице Китая, а наша космическая среда продолжает становиться все более спорной, перенасыщенной и конкурентной. Мы наблюдаем экспоненциальный рост активности в космосе, включая противокосмические угрозы. Наши противники будут стремиться лишить нас преимуществ, которые мы можем получить в космосе во время потенциального конфликта", - отметил он.

Генеральный директор ULA Тони Бруно заявил журналистам, что ракета Vulcan "гораздо дешевле", чем Atlas V с российскими РД-180, и что будущие планы по использованию новых двигательных установок американского производства приведут к "эффекту масштаба", который со временем сделает ее "еще дешевле".

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Компания Boeing ответила на письмо Калвелли, пообещав "встать на ноги в это нелегкое военное время, чтобы в конце концов противостоять угрозе", и согласилась с мнением высокопоставленного офицера ВВС, что "более быстрые и надежные пуски имеют решающее значение для удовлетворения этих задач".

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Ракетостроение

Проблемы, связанные с ракетой Vulcan и ее двигательными установками, свидетельствуют о серьезных проблемах в ракетостроительной отрасли США: задержки с проектом ULA показали, что в настоящее время американские конструкторы ракетной техники не в состоянии даже грамотно повторить российские двигатели, не говоря о создании собственных безопасных и надежных двигательных агрегатов, заявил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт.

"Попытки скопировать двигатели РД-180 предпринимались с момента их продажи американцам, - напомнил Эйсмонт. С начала 2000-х годов "запуски осуществлялись с помощью Atlas III, а затем еще больше - с Atlas V, [который] обеспечивал почти половину всех запускаемых американцами космических аппаратов. Это важно... Попытки скопировать РД-180 предпринимались с самого начала, и по сей день они остаются всего лишь попытками. Американцы так и не смогли построить двигатель с характеристиками, близкими к РД-180".

Созданный в 1990-х годах РД-180 является производной от легендарной серии ракетных двигателей РД-170/171, разработанных в 80-х годах прошлого века на "Энергомаше" для сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия". Советская ракета-носитель сверхтяжёлого класса предназначалась для доставки на низкую околоземную орбиту до 100 тонн полезных грузов, запуска космического корабля "Буран", развертывания новых модулей МКС и крупных космических аппаратов будущего, предназначенных для полётов на Луну и Марс.

После распада СССР советская космическая программа была свернута, а наметившееся в 1990-е годы сотрудничество с американцами привело к разработке РД-180 и экспорту в США более 120 таких двигателей в период с 2000 по 2021 годы.Новая ракета-носитель Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) стартует со стартовой площадки космического комплекса 41 на мысе Канаверал (штат Флорида) 8 января 2024 года, чтобы доставить на орбиту лунный посадочный модуль Peregrine  компании Astrobotic. Agence France-Presse, AFP 2023 / CHANDAN KHANNA

Вопрос о том, почему американцы не смогли разработать двигатель с характеристиками, аналогичными РД-180, или даже скопировать двигатель российского производства, связан с проблемой, которая преследует США почти с самого начала космической эры, говорит Эйсмонт.

"Эффективность измеряется удельной тягой, которая для РД-180 составляет 400 тонн у поверхности Земли и 430 тонн в вакууме. Эти характеристики в целом достижимы. Но есть еще удельный импульс (показатель того, насколько эффективно двигатель создает тягу), и здесь ни одна ракета, кроме нашей, не смогла достичь сопоставимых показателей. Поскольку для получения характеристик, сопоставимых с теми, что обеспечивает РД-180, необходимо использовать достаточно высокое давление в камере сгорания - более 200 атмосфер, что может быть опасно если действовать неправильно", пояснил академик.

Это не значит, что американские ученые-ракетчики не смогут когда-нибудь преодолеть эти трудности, подчеркивает эксперт. Они будут пытаться это сделать. Но для этого "требуется много денег и времени", а также соответствующие знания, чтобы точно определить, в какой момент испытания войдут в опасную фазу, и не допустить разрушения "очень дорогого" испытательного оборудования. Решение этой проблемы будет "критически важным" для американцев, считает Эйсмонт.

"Здесь ULA может обратиться к (генеральному директору Space X Илону) Маску, который, в общем-то, ставил те же задачи перед своей компанией. У Маска тоже не все получилось. В целом можно сказать, что Маск не достиг необходимого уровня надежности. Двигатель SpaceX — это, по сути, тоже попытка скопировать РД-180... Возможно, они продвинулись дальше, чем, скажем, Boeing или другие участники (программы Vulcan). Но, тем не менее, ему приходится мириться с тем, что без аварий не обойтись. То есть процесс оказался медленнее и дороже, чем планировалось", - пояснил академик. “…На самом деле американцам не хватает грамотных специалистов, которых нельзя заменить ни импортными двигателями, ни технической, ни даже испытательной документацией”.

В этом нет ничего нового, отметил академик, напомнив, что у США были проблемы с ракетными двигателями еще во времена проекта "Аполлон" и ракеты "Сатурн-5". "Если посмотреть на технические характеристики этих двигателей, то они заметно уступали тем, что были у СССР в то время", - сказал он.

"Трудно сказать, почему так произошло, но американцы с самого начала отставали в этой области. Что касается советских и российских двигателей, то они демонстрируют исключительный уровень надежности. С того момента, как американцы приобрели у нас именно эти двигатели, у них не было ни одной аварии. То есть вся программа разрабатывалась и выполнялась с учетом опыта, накопленного к тому времени "Энергомашем".В марте 2022 года Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США. Всего с середины 90-х годов прошлого века в Соединенные Штаты было поставлено 122 двигательных установки РД-180 для ракет "Атлас", 98 из них находятся в эксплуатации.

Иван Моисеев, руководитель Российского института космической политики, согласился с оценкой Эйсмонта в отношении РД-180, отметив, что это "отличный" двигатель, у которого "нет ни одного отказа в более чем 100 запусках". "Контракт был заключен в 1996 году и завершен в 2021 году - три года назад. Соответственно, у американцев еще есть двигатели, и они пока могут запускать ракеты Atlas V, - сказал Моисеев.

После этого остается только гадать, как Пентагон планирует доставлять свои полезные нагрузки на орбиту, если только ULA “не возьмет себя в руки”, или Вашингтон не свернет эту программу и не положит все свои космические яйца в корзину SpaceX Илона Маска.

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