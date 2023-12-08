Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине

После виртуальной встречи G7 Великобритания впервые ввела санкции против китайских компаний якобы причастных причастных к военным поставкам в Россию
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

Западные страны, включая Великобританию и Европейский пытаются надавить на Пекин, наложив санкции против дюжины китайских компаний, якобы причастных к поставкам продукции военного назначения в Россию.

На снимке: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) и глава Европейского совета Шарль Мишель (слева) во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине 7 декабря 2023 года. Фотография представлена People.com.cn, Xinhua

реклама



После того как лидеры стран "Большой семерки" (G7) на виртуальной встрече в среду обсудили ситуацию на Украине, Великобритания наложила санкции на 46 компаний и частных лиц, большинство из которых базируются в России, а три зарегистрированы в Гонконге. Это первый случай, когда "туманный Альбион" ввел санкции против китайских компаний из-за украинского конфликта.

Во время встречи лидеры "Большой семерки" в очередной раз подтвердили свои обязательства, взятые на саммите G7 в Хиросиме (Япония) в мае этого года. На виртуальной встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы призываем Пекин оказать давление на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с территории Украины", - заявили они.

Политики также призвали Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава Организации Объединенных Наций, в том числе путем прямого диалога с Украиной.

реклама



Между тем в четверг на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине глава Европейского совета Шарль Мишель потребовал от Китая немедленно принять меры в отношении 13 организаций, причастных к поставкам в Российскую Федерацию товаров двойного назначения. В частности, бельгийский политик сказал, что если Пекин не даст адекватных заверений, то лидеры стран Евросоюза, встречающиеся в Брюсселе на следующей неделе, могут принять решение и "вслух" перечислить названия этих компаний.

Китай продемонстрировал ракету класса "воздух-воздух", способную поражать цели на дистанции 400 км

Под санкции попали свыше 30 физических и юридических лиц России, якобы связанных с разработкой и производством беспилотников и комплектующих для ракет, а также с импортом и поставкой ключевых электронных элементов.  Четыре компании, по одной из Белоруссии, Сербии, Турции и Узбекистана, попали под санкции за поставки товаров двойного назначения в Россию. А четыре компании, расположенные в ОАЭ, были обвинены в содействии беспрепятственной торговле российской нефтью. В санкционный список были включены также три фирмы, зарегистрированные в Гонконге.

"Санкционный министр" Великобритании Энн-Мари Тревельян заявила, что последние санкции ударят Москву по самому больному месту, нанесут колоссальный ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и разрушат незаконные цепочки поставок, поддерживающие военную машину России. В минувшую среду Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) опубликовало предупреждение для финансовых учреждений и других субъектов британского регулируемого сектора о том, что Россия пытается закупать санкционные товары через страны-посредники.

В документе NCA говорится, что британским компаниям следует проявлять максимальную осмотрительность, чтобы убедиться, что конечным пунктом назначения их продукции не является территория Российской Федерации, и руководствоваться списком "высокоприоритетных товаров общего пользования", разработанным Великобританией, Соединенными Штатами, странами Евросоюза и Японией. По заявлению западных официальных лиц, в этот список входит "множество предметов", найденных на поле боя на Украине, в том числе интегральные микросхемы, а также прочие электрические и механические элементы.

реклама



Раннее министерство торговли Соединенных Штатов ввело новый пакет штрафных санкций после того, как в результате многолетнего расследования было обнаружено 28 компаний, участвовавших в поставках компонентов для российских беспилотников-камикадзе. ..Ударный БПЛА "Герань-2", по мнению военных экспертов, является точной копией очень эффективного иранского беспилотника "Shahed-136" Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files / REUTERS.

Какие товары мог поставлять Китай

Среди названных и попавших под санкции гонконгских компаний - Asia Pacific Links Ltd, Sinno Electronics Co Ltd и Xinghua Co Ltd. Информация об их контактах и деятельности изложена в докладе, опубликованном в декабре прошлого года Королевским институтом объединенных служб (RUSI) - аналитическим центром по вопросам обороны и безопасности, основанным в 1831 году.

В июне 2022 года компания Sinno Electronics, производитель светодиодов, была включена в список юридических лиц Министерства торговли Соединенных Штатов за поставки электронных компонентов российской компании "Радиоактоматика". В сентябре прошлого года американское министерство финансов ввело дополнительные санкции против компании Sinno.

Компания Asia Pacific Links, расположенная в торговом комплексе Shing Hing Commercial Building в районе Sheung Wan, была зарегистрирована в Гонконге Антоном Трофимовым, в декабре 2014 года. Среди основных заказчиков - российская фирма SMT iLogic LLC, занимающаяся поставками модулей беспроводной GSM-связи, многофункциональных преобразователей сигналов, приемопередатчиков и усилителей радиосигналов.

реклама



 Xinghua Co Ltd - дочерняя компания пекинской Luchengtech Co Ltd, занимающаяся поставками ноутбуков двойного назначения. Также компания является дистрибьютором высокопрочных компьютеров Getac и электронных продуктов Advantech. Владельцем компании является гражданин Китая - Юань Цзилунь.

Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака. Цель Москвы - не допустить участия западных стран в энергетических сделках с Багдадом

Asia Pacific Links, Luchengtech и ее дочерняя фирма Xinghua Hengcheng попали под санкции министерств финансов и торговли Соединенных Штатов в мае этого года за приобретение китайской электронной продукции для SMT-iLOGIC.

Пекин выразил решительный протест в связи с санкциями Великобритании в отношении некоторых китайских компаний из-за "поддержки российского оборонно-промышленного комплекса". "Мы решительно выступаем против таких действий и направили строгие представления британской стороне", - говорится в заявлении Чжэн Цзэгуана, посла КНР в Великобритании. "Действия британской стороны представляют собой нарушение международного права, злоупотребление односторонними санкциями и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний".

Чжэн также раскритиковал Великобританию за то, что она игнорирует общественное мнение как внутри страны, так и в мире, подливая масла в огонь украинского конфликта. "Вместо того чтобы задуматься о своем собственном неприглядном поведении, Великобритания придумывает оправдания для санкций против организаций в Китае и других странах. Это полностью раскрывает лицемерие самой Великобритании", - отметил дипломат. "Мы призываем правительство Великобритании немедленно исправить свои ошибки и отменить санкции против китайских компаний".  Правительство Китая примет твердые и решительные меры для защиты законных прав и интересов китайских организаций. Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят жесткий отпор, подчеркнул дипломат.

США пытаются запретить китайским компаниям поставлять оборудование в Иран. Однако, игнорируя угрозы Вашингтона, многие предприятия Китая отправляют детали для беспилотников в Иран, а микроэлектронику - в Россию. В кадре: атака беспилотника-камикадзе "Герань-2" по объекту электроснабжения в Киеве, 17 октября 2022 года. Фотография предоставлена электронным изданием Asia Times Files / Yasuyoski Chiba / Agence France-Presse, AFP.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В сентябре сообщалось, что США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА. Согласно докладу, опубликованному вашингтонским фондом Free Russia Foundation (признан нежелательной в России организацией), Китай до начала специальной военной операции на Украине в течение многих лет являлся важным поставщиком микрочипов и электронных интегральных схем в Россию. Стоимость китайского экспорта полупроводников в РФ в прошлом году выросла до более чем 500 миллионов долларов США по сравнению с 200 млн. долларов годом ранее, говорится в отчете. Гонконг в прошлом году удвоил экспорт полупроводников и интегральных микросхем до примерно 400 миллионов долларов с 2021 года. Однако, по мнению экспертов, Пекин уже подготовился к новому раунду американских рестрикций и сможет преодолеть любые проблемы. 

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия сша китай санкции запад велекобритания
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
13
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
13
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
10
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
1
Россия начала производство своего катера-камикадзе
2
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
3
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
10
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
13
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
7
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
СМИ: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400
3
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
3
На свалке нашли потерянные топливные баки ракеты Vega
+
Индия вернула космический корабль «Чандраян-3» на околоземную орбиту
+
Reuters: Украина запросила у США самолёты F-16, F-18, Boeing C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules
2
Google добавляет новую опцию восстановления файлов в сервис Google Drive
+
Названы преимущества перспективного российского бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА
+
Компания Micron планирует построить завод на территории Соединённых Штатов Америки
1
Спутниковый интернет Starlink будет напрямую подключаться к смартфонами
+
Появились кадры сброса 4-х УМПК массой в полтонны каждый.
+

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
17
О кошках, которые не боятся воды
19
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
1
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
180
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
11
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
42
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
6
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15

Сейчас обсуждают

Fetaminaza
21:49
а типа комп подключить к телику религия не позволяет? у меня 4к к ноуту на райзен 3550н подключен киберпук нормально на 55 дюймов смотрится беспроводная клава с мышью
В Sony считают, что PlayStation 5 подходит для игр гораздо лучше, чем ПК
Дмитрий Зяблов
21:48
Сказочные д@лб@ёбы. 🤣🤣🤣
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
lion77815
21:30
это нанорадиатор беспроводной через квантовую запутиность
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
A_K_
21:22
Так на Украине и исправные летают куда Бог пошлёт. Так что и такие пойдут.
Болгария передаст Украине неисправные и вышедшие из строя зенитно-ракетные комплексы
Дмитрий Зяблов
21:22
Если он бы стал президентом, то ты бы тут не строчил ахинею, а твоя башка была бы на палке насажена.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Дмитрий Зяблов
21:18
Сикель, у тебя то мышление как у огурца, по твоим комментам понятно.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
От LoL до KeK один шаг
21:05
Ну что, зелёные говноеды с апскейлерами и фэйк-генераторами, ваш выход. Критикуйте)))))))))
Все карты Radeon RX 7000 обеспечивают более 100 к/с в Avatar: Frontiers of Pandora
32Влад32
20:55
а ху-ху не хо-хо?
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
ЧatoБoт
20:55
Ну не может летать рождённый ползать.
Видео SpaceX подробно показывает взрыв Starship
Владимир Матукин
20:55
Плевок в душу старых игроков,качавших эту технику. Нагло отобрали,а сейчас продают. ЭТо самая позорная выходка от лесты и вг
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем