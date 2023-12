Западные страны, включая Великобританию и Европейский пытаются надавить на Пекин, наложив санкции против дюжины китайских компаний, якобы причастных к поставкам продукции военного назначения в Россию.

На снимке: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) и глава Европейского совета Шарль Мишель (слева) во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине 7 декабря 2023 года. Фотография представлена People.com.cn, Xinhua

После того как лидеры стран "Большой семерки" (G7) на виртуальной встрече в среду обсудили ситуацию на Украине, Великобритания наложила санкции на 46 компаний и частных лиц, большинство из которых базируются в России, а три зарегистрированы в Гонконге. Это первый случай, когда "туманный Альбион" ввел санкции против китайских компаний из-за украинского конфликта.

Во время встречи лидеры "Большой семерки" в очередной раз подтвердили свои обязательства, взятые на саммите G7 в Хиросиме (Япония) в мае этого года. На виртуальной встрече также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. "Мы призываем Пекин оказать давление на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с территории Украины", - заявили они.

Политики также призвали Китай поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава Организации Объединенных Наций, в том числе путем прямого диалога с Украиной.

Между тем в четверг на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине глава Европейского совета Шарль Мишель потребовал от Китая немедленно принять меры в отношении 13 организаций, причастных к поставкам в Российскую Федерацию товаров двойного назначения. В частности, бельгийский политик сказал, что если Пекин не даст адекватных заверений, то лидеры стран Евросоюза, встречающиеся в Брюсселе на следующей неделе, могут принять решение и "вслух" перечислить названия этих компаний.

Под санкции попали свыше 30 физических и юридических лиц России, якобы связанных с разработкой и производством беспилотников и комплектующих для ракет, а также с импортом и поставкой ключевых электронных элементов. Четыре компании, по одной из Белоруссии, Сербии, Турции и Узбекистана, попали под санкции за поставки товаров двойного назначения в Россию. А четыре компании, расположенные в ОАЭ, были обвинены в содействии беспрепятственной торговле российской нефтью. В санкционный список были включены также три фирмы, зарегистрированные в Гонконге.

"Санкционный министр" Великобритании Энн-Мари Тревельян заявила, что последние санкции ударят Москву по самому больному месту, нанесут колоссальный ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и разрушат незаконные цепочки поставок, поддерживающие военную машину России. В минувшую среду Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (National crime agency, NCA) опубликовало предупреждение для финансовых учреждений и других субъектов британского регулируемого сектора о том, что Россия пытается закупать санкционные товары через страны-посредники.

В документе NCA говорится, что британским компаниям следует проявлять максимальную осмотрительность, чтобы убедиться, что конечным пунктом назначения их продукции не является территория Российской Федерации, и руководствоваться списком "высокоприоритетных товаров общего пользования", разработанным Великобританией, Соединенными Штатами, странами Евросоюза и Японией. По заявлению западных официальных лиц, в этот список входит "множество предметов", найденных на поле боя на Украине, в том числе интегральные микросхемы, а также прочие электрические и механические элементы.

Раннее министерство торговли Соединенных Штатов ввело новый пакет штрафных санкций после того, как в результате многолетнего расследования было обнаружено 28 компаний, участвовавших в поставках компонентов для российских беспилотников-камикадзе. ..Ударный БПЛА "Герань-2", по мнению военных экспертов, является точной копией очень эффективного иранского беспилотника "Shahed-136" Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Asia Times Files / REUTERS.

Какие товары мог поставлять Китай

Среди названных и попавших под санкции гонконгских компаний - Asia Pacific Links Ltd, Sinno Electronics Co Ltd и Xinghua Co Ltd. Информация об их контактах и деятельности изложена в докладе, опубликованном в декабре прошлого года Королевским институтом объединенных служб (RUSI) - аналитическим центром по вопросам обороны и безопасности, основанным в 1831 году.

В июне 2022 года компания Sinno Electronics, производитель светодиодов, была включена в список юридических лиц Министерства торговли Соединенных Штатов за поставки электронных компонентов российской компании "Радиоактоматика". В сентябре прошлого года американское министерство финансов ввело дополнительные санкции против компании Sinno.

Компания Asia Pacific Links, расположенная в торговом комплексе Shing Hing Commercial Building в районе Sheung Wan, была зарегистрирована в Гонконге Антоном Трофимовым, в декабре 2014 года. Среди основных заказчиков - российская фирма SMT iLogic LLC, занимающаяся поставками модулей беспроводной GSM-связи, многофункциональных преобразователей сигналов, приемопередатчиков и усилителей радиосигналов.

Xinghua Co Ltd - дочерняя компания пекинской Luchengtech Co Ltd, занимающаяся поставками ноутбуков двойного назначения. Также компания является дистрибьютором высокопрочных компьютеров Getac и электронных продуктов Advantech. Владельцем компании является гражданин Китая - Юань Цзилунь.

Asia Pacific Links, Luchengtech и ее дочерняя фирма Xinghua Hengcheng попали под санкции министерств финансов и торговли Соединенных Штатов в мае этого года за приобретение китайской электронной продукции для SMT-iLOGIC.

Пекин выразил решительный протест в связи с санкциями Великобритании в отношении некоторых китайских компаний из-за "поддержки российского оборонно-промышленного комплекса". "Мы решительно выступаем против таких действий и направили строгие представления британской стороне", - говорится в заявлении Чжэн Цзэгуана, посла КНР в Великобритании. "Действия британской стороны представляют собой нарушение международного права, злоупотребление односторонними санкциями и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний".

Чжэн также раскритиковал Великобританию за то, что она игнорирует общественное мнение как внутри страны, так и в мире, подливая масла в огонь украинского конфликта. "Вместо того чтобы задуматься о своем собственном неприглядном поведении, Великобритания придумывает оправдания для санкций против организаций в Китае и других странах. Это полностью раскрывает лицемерие самой Великобритании", - отметил дипломат. "Мы призываем правительство Великобритании немедленно исправить свои ошибки и отменить санкции против китайских компаний". Правительство Китая примет твердые и решительные меры для защиты законных прав и интересов китайских организаций. Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, встретят жесткий отпор, подчеркнул дипломат.

США пытаются запретить китайским компаниям поставлять оборудование в Иран. Однако, игнорируя угрозы Вашингтона, многие предприятия Китая отправляют детали для беспилотников в Иран, а микроэлектронику - в Россию. В кадре: атака беспилотника-камикадзе "Герань-2" по объекту электроснабжения в Киеве, 17 октября 2022 года. Фотография предоставлена электронным изданием Asia Times Files / Yasuyoski Chiba / Agence France-Presse, AFP.

В сентябре сообщалось, что США ввели новый пакет санкций против Китая за поставки в Россию и Иран компонентов для ударных БПЛА. Согласно докладу, опубликованному вашингтонским фондом Free Russia Foundation (признан нежелательной в России организацией), Китай до начала специальной военной операции на Украине в течение многих лет являлся важным поставщиком микрочипов и электронных интегральных схем в Россию. Стоимость китайского экспорта полупроводников в РФ в прошлом году выросла до более чем 500 миллионов долларов США по сравнению с 200 млн. долларов годом ранее, говорится в отчете. Гонконг в прошлом году удвоил экспорт полупроводников и интегральных микросхем до примерно 400 миллионов долларов с 2021 года. Однако, по мнению экспертов, Пекин уже подготовился к новому раунду американских рестрикций и сможет преодолеть любые проблемы.