Несмотря на постоянные задержки, непредвиденные проблемы и провалы в испытаниях, представители армии Соединенных Штатов не теряют надежды на возможность развертывания новейшей гиперзвуковой системы уже к концу 2023 года. Об этом рассказывает геополитик, журналист и военный эксперт Ашиш Дангвал, получивший степень магистра по восточноазиатским исследованиям в своей заметке для онлайн издания EurAsian Times.

Армия Соединенных Штатов скоро получит новое гиперзвуковое оружие, способное лететь со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Согласно недавним заявлениям представителя американского оборонного ведомства, это оружие способно поражать цели на расстоянии не менее 2700 километров. Таким образом, "гиперзвуковое оружие повышенной дальности" (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) сможет эффективно поражать объекты противника на больших расстояниях. Имея такое вооружение, американские вооруженные силы могут легко поражать цели в России и Китае во время конфликта, что в идеале снижает вероятность возникновения такого конфликта. (Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Lockheed Martin / военно-морские силы Соединенных Штатов)

В ходе брифинга на ежегодной конференции Ассоциации армии Соединенных Штатов (Association of the United States Army, AUSA) в Вашингтоне 9 октября заместитель директора армейского проектного офиса по гиперзвуковым системам в Управлении быстрых возможностей и критических технологий (Project Office in the Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) Джеймс Миллс выразил непоколебимую уверенность в сроках реализации проекта по созданию гиперзвукового оружия повышенной дальности (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW).

Миллс с уверенностью сказал: "Мы уверенно идем по графику. Цель будет достигнута в течение календарного года". При этом он признал, что впереди еще много работы, но отметил значительный прогресс, достигнутый к текущему моменту.

В частности, в 2021 году вооруженные силы Соединенных Штатов успешно развернули батарею полевой артиллерии на объединенной базе Льюис — Маккорд с необходимым наземным оборудованием, включая мобильные грунтовые ракетные комплексы (Transporter Erector Launchers, TEL) и центры оперативного управления.

Миллс подчеркнул, что американская армия уже несколько лет располагает таким потенциалом и активно проводит соответствующие учения. Он также отметил значительные успехи в укреплении коммуникационных возможностей и освоении командно-административного аспекта системы. Это достижение играет особую роль, пишет издание, поскольку гиперзвуковое дальнобойное оружие является новейшей системой вооружения, которая ранее не применялась в боевых условиях.

Система Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), известная также "Темный орел" должна была поступить на вооружение американской армии в конце сентября 2023 года. Однако критически важное летное испытание, запланированное на 6 сентября, пришлось отменить после проведения предполетных проверок, что привело к существенной задержке сроков развертывания.

В августе этого года руководитель отдела закупок сухопутных сил Соединенных Штатов Дуг Буш заявил, что за несколько недель до окончания финансового года в армии будут проведены еще два испытания. Первое из таких испытаний получило статус "критического" и предполагает проведение комплексной оценки.

В то время Буш подчеркнул выделение необходимых средств и решимость ВС США провести заключительный этап испытаний, направленный на обеспечение эксплуатационной готовности новой ракеты.

Несмотря на задержки, непредвиденные проблемы и неудачи в испытаниях, официальные представители армии США сохраняют оптимизм в отношении возможности развертывания новейшей системы к концу 2023 года. В кадре: Военно-морские силы и армия Соединенных Штатов совместно осуществили запуск универсального гиперзвукового планера (Common Hypersonic Glide Body, C-HGB) с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи, Гавайи, 19 марта 2020 года. (Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Lockheed Martin / военно-морские силы Соединенных Штатов).

Американское гиперзвуковое оружие Dark Eagle

Гиперзвуковое оружие способно развивать скорость, превышающую 5 Махов, что составляет более 6000 километров в час (свыше 3800 миль в час). Кроме того, оно способно эффективно маневрировать на различных высотах, что делает проблематичным его обнаружение и перехват.

Сегодня Соединенные Штаты находятся в состоянии гонки по развертыванию гиперзвукового оружия и разработке систем защиты от гиперзвуковых ракет. Такая необходимость обусловлена активными разработками и испытаниями гиперзвукового оружия в Китае и России, которые борются за доминирование в этой важнейшей области военных технологий.

Армия и военно-морской флот США пытаются совместными усилиями разработать гиперзвуковой планер, который мог бы использоваться как в наземных ракетах Dark Eagle, так и в системах морского базирования Conventional Prompt Strike (CPS). В июне 2022 года Военно-морские силы Соединенных Штатов провели испытательный пуск ракеты Intermediate-Range Conventional Prompt Strike (IRCPS) на Тихоокеанском ракетном полигоне. Однако во время испытания ракеты возникла аномалия, которая повлияла на сбор данных на отдельных участках полета.

Несмотря на эту неудачу, военно-морские силы США смогли оперативно установить источник проблемы и предприняли корректирующие действия, о чем подробно говорится в отчете Управления испытаний и оценки (DOT&E) американского оборонного ведомства. Американские ВВС также активно ведут разработки в области создания гиперзвуковых средств авиационного базирования в рамках более широких усилий по созданию гиперзвукового оружия.

При этом Сухопутные войска стремятся получить от программы Dark Eagle мощное и высокоточное ударное оружие, способное оперативно поражать удаленные особо важные объекты, обеспечивая значительное преимущество для преодоления средств противовоздушной обороны противника. Dark Eagle — это оружие средней дальности, запускаемое с автомобильной платформы и имеющее расчетную дальность свыше 2700 километров (более 1700 миль). Источник в американском оборонном ведомстве заявил, что пиковая скорость боеприпаса достигнет 17 Махов, что эквивалентно 5,78 километра в секунду (3,6 мили в секунду).

Зенитно-ракетная батарея Dark Eagle включает в себя четыре мобильные пусковые установки, на каждой из которых размещается по две ракеты в контейнерах. Такие системы устанавливаются на прицепах M870, которые буксируются восьмиколесными тягачами M983A4 HEMTT. Роль оперативного центра, контролирующего работу системы Dark Eagle, выполняет шестиколесный "командирский" грузовик.

"Американский оборонный концерн Lockheed Martin является системным интегратором гиперзвукового потенциала американской армии, обеспечивая беспрепятственное развертывание этой передовой технологии с помощью мобильной пусковой установки", заявили в Пентагоне.

В Вашингтоне уверены, что к концу этого года Пентагон развернет гиперзвуковое дальнобойное оружие для противодействия Китаю и России. На снимке: 7 октября 2021 г. на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон, состоялась торжественная церемония передачи первого прототипа гиперзвукового оборудования военнослужащим 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии 17-й полевой артиллерийской бригады (Фотография представлена сетевым ресурсом Asia Times Files / Agence France-Presse, AFP / Lockheed Martin / Военно-морские силы Соединенных Штатов Staff Sgt. Kyle Larsen/US Army.)

Уложиться в намеченные сроки для Вашингтона - задача первостепенной важности. Медленные темпы разработки гиперзвукового оружия уже давно вызывают серьезную озабоченность Запада, особенно на фоне серьезных достижений глобальных конкурентов, таких как Россия или Китай.