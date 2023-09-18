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Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ

На фоне возможного увольнения министра обороны Китая Ли Шанфу субмарина НОАК исчезла с радаров в районе Тайваня
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В августе 2023 года появилась неподтвержденная информация о том, что при прохождении Тайваньского пролива атомная подводная лодка Народно-освободительной армии Китая потерпела серьезную аварию, в результате которой якобы погиб весь экипаж. Об этом пишут аналитики военно-политического издания EurAsia Times.

На снимке подводная лодка класса "Шань" / проект 093 ВМС Народно-освободительной армии Китая. Type 093 - многоцелевая атомная подводная лодка второго поколения, имеющая обтекаемый внешний корпус, характерный для современных одновальных субмарин. Эта АПЛ имеет более высокие скоростные показатели и, соответственно, большую мощность ядерной силовой установки, в отличие от подлодки проекта 091 типа "Хань". Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / The Navy of the People's Liberation Army of China.

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Министерство обороны Китая хранит молчание о случившемся, а министр обороны Ли Шанфу не появлялся на публике уже две недели. Эксперты, изучающие историю Китая, не склонны считать, что Пекин попытается замолчать этот инцидент.

Власти Соединенных Штатов считают, что руководитель оборонного ведомства Китая отстранен от исполнения своих обязанностей и находится под следствием. Западные аналитики считают, что исчезновение министра обороны свидетельствует о назревающих беспорядках в высших эшелонах правящей коммунистической партии Китая. Пока неизвестно, есть ли связь между сообщением об аварии на подводной лодке и расследованием в отношении высшего военного чиновника НОАК.

Министерство национальной обороны Тайваня резко поменяло свою позицию по китайской субмарине. Еще в прошлом месяце оборонное ведомство островного государства касательно инцидента с подводной лодкой заявляло, что "не располагает информацией, которую можно было бы подтвердить". Теперь же, МО КР утверждает, - "Этот вопрос носит деликатный характер. Мы не вправе давать комментарии".

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Вместе с тем, вопреки первоначальным предположениям о том, что авария случилась в узком Тайваньском проливе, теперь сообщается, что подлодка ВМС НОАК затонула в акватории Желтого моря. Заместитель главы разведывательного управления Генерального штаба Министерства национальной обороны Тайваня генерал-майор Хуан Вэньци заявил, что не будет давать комментарии по этому поводу, поскольку соответствующая информация является "абсолютно конфиденциальной". Он добавил, что "этого нельзя делать из-за особой деликатности вопроса".

Сообщения о катастрофе на атомной подводной лодке Type 093 или класса "Шань", одной из самых мощных в составе военно-морского флота Народно-освободительная армии Китая, начали поступать с 21 августа. Также сообщалось, что в результате инцидента погибли все 100 членов экипажа. Впрочем, Пекин не подтвердил ни одно из этих заявлений. В настоящее время на вооружении военно-морского флота НОАК находится шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта 093 "Шань".

Класс "Шань" — это серия китайских атомных ударных подводных лодок второго поколения (SSN). Как уже говорилось, на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находятся шесть АПЛ этого типа. Они составляют основу подводного флота страны. Более современные китайские АПЛ, такие как Type 093A и Type 093B, являются модернизированными вариантами субмарины Type 093.

На фоне возможного увольнения главы оборонного ведомства КНР Ли Шанфу в Тайваньском проливе пропала с радаров подводная лодка Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая. На снимке китайская подводная лодка проекта 094 "Цзинь" с баллистическими ракетами. Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / The Navy of the People's Liberation Army of China.

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Сообщения об аварии подводной лодки появились через несколько дней после того, как Народно-освободительная армия Китая начала крупномасштабные военные учения в районе Тайваня на фоне обострения напряженности в отношениях между Китаем, Тайванем и Соединенными Штатами.

Военные эксперты, с которыми беседовали журналисты EurAsian Times, считают, что, учитывая склонность Пекина к проецированию силы, он постарается скрыть этот инцидент. При этом они добавили, что подробности об инцидентах такого рода все равно рано или поздно становятся достоянием общественности. "Ответить можно следующим образом: Пекин конечно может попытаться замять этот инцидент. Но надолго ли? Многие китайские катастрофы расскажут вам о том, что информация распространяется с некоторой задержкой", - заявил в интервью EurAsian Times бывший главнокомандующий Восточным и Западным военно-морскими командованиями ВМС Индии вице-адмирал А.Б. Сингх.

Другой высокопоставленный чиновник индийских ВМС, на условиях анонимности, сообщил, что людям не мешало бы вспомнить, как Китай изначально пытался скрыть столкновение в Галване, несмотря на многочисленные жертвы с обеих сторон. Китай обнародовал данные о потерях своих военнослужащих только в 2021 году, спустя почти год после вооруженного столкновения между индийскими и китайскими войсками на гималайской границе в долине Галван.

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"Но подобные инциденты нельзя долго скрывать, особенно если есть человеческие жертвы. Информация о затоплении судна (если бы таковое произошло), вероятно, уже была бы доступна спецслужбам. Возможно, это вопрос времени, когда она станет достоянием гласности", отметил индийский чиновник. Выяснить истинное положение дел довольно сложно, поскольку существует вероятность того, что в момент трагедии китайская субмарина находилась в подводном положении. Поэтому она "ускользнула" от взора многочисленной спутниковой группировки, пишет АТ.

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"Если подводная лодка на момент затопления находилась под водой, то да (она могла ускользнуть от объективов спутников). Но есть много других способов, с помощью которых можно обнаружить отсутствие подводного аппарата. Например, если бы катастрофа произошла в Тайваньском проливе - а как мы знаем, его глубина невелика - то в большинстве случаев (если опять же район известен) водолазы могут спуститься и провести разведку", - добавил чиновник.

Одним из признаков, которые позволят разгадать судьбу затонувшей подводной лодки (если это все-таки произошло), может стать отсутствие членов экипажа или даже пропажа членов их семей. "Допустим какая-то подводная лодка не вернулась в порт базирования, но общее то число дислоцированных там субмарин известно. Все это можно определить с помощью спутников", - заключил представитель индийских ВМС.

Опасный мир подводных лодок

Аварии на подводных лодках зачастую приводят к самым страшным последствиям. Спастись с терпящей бедствие субмарины очень сложно. В большинстве стран мира экипажи подводных лодок комплектуются преимущественно из добровольцев, пишет EurAsian Times. Изоляция и длительное пребывание без связи с внешним миром "не для слабаков". Команда субмарины работает в весьма ограниченном пространстве".

В начале мая 2003 года Пекин признал гибель подводной лодки проекта 633 класса Ming с бортовым номером 361. Инцидент произошел во время военных учений в районе островов Нэйчаншань, расположенных в Бохайваньском заливе Желтого моря. Согласно официальному сообщению государственного информационного агентства КНР "Синьхуа", 70 моряков погибли из-за "механических неисправностей" на субмарине. . Фотография предоставлена онлайн-журналом Euro AsianTimes / The Navy of the People's Liberation Army of China.

Обычные дизельные подводные лодки должны периодически всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов. Атомные подводные лодки (АПЛ) способны оставаться под водой гораздо дольше, что значительно усложняет оказание помощи экипажу в случае опасности.

Совсем недавно, в 2021 году, сообщалось об исчезновении индонезийской подводной лодки KRI Nanggala 402. На борту находился экипаж из 53 человек. До этого, в ноябре 2017 года, в Южной Атлантике пропала аргентинская подводная лодка с 44 членами экипажа. Ее обломки были найдены почти год спустя на глубине 800 метров.

В начале мая 2003 года Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая НОАК пережили крупнейшую в истории коммунистического Китая трагедию мирного времени: перегруженная подводная лодка, действовавшая у северо-восточного побережья страны, унесла жизни 70 офицеров и членов экипажа, находившихся на борту.

12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море затонул атомный подводный крейсер К-141 "Курск". Эта катастрофа стала самой страшной за всю историю подводного флота России. По основной версии, на АПЛ произошел взрыв торпеды, но почему это случилось, до сих пор неизвестно. Все 118 человек, находившиеся на борту, погибли.

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