Obsidian перезапускала Avowed дважды — как это повлияло на игру?

Недавно Джейсон Шрайер поговорил с главой разработки Avowed Кэрри Патель и рассказал, с какими трудностями столкнулась Obsidian при создании своей новой RPG. История разработки оказалась сложнее, чем ожидали многие.

Разработка Avowed началась в 2018 году. Первоначально Obsidian планировала создать онлайн-игру в духе Destiny, но с механиками из Skyrim. Однако со временем стало понятно, что студия не справляется с реализацией идеи, и после двух лет работы проект был перезапущен.

В 2019 году Microsoft приобрела Obsidian, и после этого команда представила первый тизер-трейлер. Однако это не спасло игру от внутренних проблем. Два неудачных вертикальных среза (тестовых версий) привели к новому перезапуску проекта, и от многопользовательского режима решили полностью отказаться.

После всех неудач разработку возглавила Кэрри Патель, которой пришлось пересмотреть концепцию игры и мотивировать команду в сложный период. В этот момент было принято два ключевых решения:

Сильнее связать Avowed с вселенной Pillars of Eternity – это позволило углубить мифологию и историю мира.

Отказаться от открытого мира в пользу более компактных, но насыщенных локаций, похожих на The Outer Worlds.

Это позволило улучшить проработку окружения и квестов, а также решить технические проблемы, с которыми сталкивалась команда.

Несмотря на сложную разработку, Avowed получил в основном положительные отзывы. Согласно Metacritic, игра заработала 80 баллов, что является неплохим результатом для новой RPG.

Obsidian пока не раскрывает планы на будущее, но Патель выразила заинтересованность в продолжении истории, а также в возможных DLC или сиквеле.