Геймдев на перепутье: Шон Лейден прогнозирует будущее индустрии.

Бывший глава PlayStation Шон Лейден озвучил своё видение того, как может измениться мир видеоигр в ближайшие годы. Он выделил три возможных пути, по которым может пойти индустрия, и каждый из них несёт как потенциальные выгоды, так и серьёзные риски.

Первый сценарий предполагает, что рынок консолей может замереть, а PlayStation займёт доминирующую позицию. Однако такая монополия несёт угрозу стагнации: без серьёзных конкурентов инновации могут замедлиться, а качество игр перестанет быть приоритетом.

Второй вариант предполагает снижение интереса к видеоиграм в пользу других видов цифровых развлечений, таких как TikTok и другие социальные сети. Лейден отметил, что смена предпочтений у молодого поколения заставит разработчиков адаптироваться к новым условиям, возможно, изменив формат и подход к созданию контента.

Третий сценарий — самый оптимистичный. Лейден считает, что геймдев может продолжить своё развитие, привлекая больше игроков и креаторов. В этом случае индустрия сохранит рост благодаря новым технологиям, платформам и расширению аудитории за счёт казуальных и мобильных игр.

Стоит отметить, что прогнозы Шона Лейдена подкреплены его многолетним опытом в Sony Interactive Entertainment, где он принимал участие в создании ключевых проектов, таких как Uncharted, The Last of Us и Horizon Zero Dawn. По мнению экспертов, текущее развитие игровой индустрии действительно указывает на необходимость адаптации к новым реалиям, особенно с учётом роста популярности мобильных игр и подписочных сервисов.

Кроме того, популярность стриминговых платформ и сервисов, таких как Xbox Game Pass и PlayStation Plus, также влияет на то, как компании будут зарабатывать в будущем. Всё больше игроков предпочитают подписки и цифровые копии игр вместо физических носителей, что может серьёзно изменить экономику индустрии.