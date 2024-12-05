Почему «Сталкер 2» выпустили вопреки всему

Глава GSC Game World раскрыл, почему разработчики приняли решение выпустить «Сталкер 2» в заявленные сроки, несмотря на многочисленные трудности. По его словам, последние месяцы разработки стали настоящим испытанием для всей команды. «Это был марафон, изнуряющий как физически, так и эмоционально. Если бы мы снова перенесли релиз, это испытание продолжилось бы, и многие могли бы попросту выгореть», — отметил он.



Команда стремилась представить игру к «чёрной пятнице», времени, когда внимание игроков особенно сосредоточено на покупках. Несмотря на это, разработчики признают, что игра вышла с рядом технических проблем. «Она не в идеальном состоянии, но в ней есть душа, эмоции и наша любовь», — подчеркнул глава студии.



Однако многие фанаты отметили, что игра не смогла оправдать высокие ожидания. Некоторые указали на многочисленные баги, недоработки и проблемы с производительностью, которые могли бы быть устранены, если бы релиз перенесли.

Серия S.T.A.L.K.E.R. всегда славилась своей уникальной атмосферой и увлекательным игровым процессом, что создало высокий стандарт для продолжения. Тем не менее, разработчики утверждают, что планируют активно работать над улучшением проекта после релиза, выпуская патчи и обновления, чтобы устранить ключевые недостатки.