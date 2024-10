Xbox готовит крупную презентацию игр: что покажут 17 октября?

Xbox официально объявила, что 17 октября состоится презентация, посвящённая играм от сторонних разработчиков. В рамках 25-минутного шоу игрокам покажут долгожданные проекты, такие как Alan Wake 2: The Lake House, Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Wuchang: Fallen Feathers. Это событие станет важным этапом для компании в ожидании новых игр, так как сообщество уже давно ждёт свежие релизы и оригинальные IP от Xbox.

Кроме того, на фоне этой презентации Xbox анонсировала важные кадровые изменения. Новым главой Xbox Game Studios стал Крейг Дункан, который до этого возглавлял студию Rare (Banjo, Sea of Thieves). Он сменит Алана Хартмана, который ранее руководил Turn 10 Studios, известной по разработке серии Forza.

Подразделение Xbox Game Studios включает в себя множество независимых студий, которые были приобретены Microsoft по отдельности, например, Bethesda и Activision. В своем заявлении Xbox подчеркнула, что намерена продолжать активно инвестировать в разработку новых игровых проектов.