Nacon представила свое видение соулслайков.

Студия Rogue Factor, известная по проектам Mordheim: City of the Damned и Necromunda: Underhive Wars, готовится к релизу своего нового амбициозного проекта — Hell is Us. Игра была представлена на недавнем шоу State of Play, что вызвало у многих ощущение, будто это эксклюзив Sony, однако таковым не является. Издателем выступает компания Nacon.

Hell is Us — это мрачный экшен с элементами RPG, события которого разворачиваются в 1993 году в вымышленной стране Хидия, охваченной гражданской войной. Игрокам предстоит сражаться с использованием как традиционного оружия, так и магических сил, исследовать окружающий мир и решать головоломки.

Проект обещает выделяться среди других игр своей сложностью, находящейся на «золотой середине» между хардкорными соулслайками и более простыми экшенами. В Hell is Us не будет карты, компаса и подсказок, что добавит дополнительный элемент исследования и погружения в сюжет.

Изначально релиз был запланирован на 2023 год, но был перенесён на 2025. Подтверждена поддержка текстового перевода на русский язык.

Несмотря на недавнее представление на State of Play, Hell is Us станет доступен широкой аудитории через Steam и Xbox, что порадует поклонников экшенов и RPG как на консолях, так и на ПК.