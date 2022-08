За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Думаю, многие читатели запускали на своих компьютерах эмуляторы различных старых приставок: Dendy (NES), Super Nintendo, Sega Megadrive или PlayStation. Полноценная эмуляция подобных приставок, как и DOS-игр 1990-х годов через утилиту DOSBox стала возможной уже во времена Pentium 4 и позволила окунуться в мир старых игр и вспомнить детство, когда впечатления от игр были ярки, как никогда.

Но сказать, что подобные эмуляторы отличаются удобством, нельзя. Нужно скачать сам эмулятор, найти нужную игру, сделать необходимые настройки, изменить привязку клавиш управления, и, пока со всем этим разберешься, уже заканчивается свободное время, выделенное на игру и отвлекают другие дела. Поэтому, когда мне стали попадаться эмуляторы нового типа, позволяющие играть прямо в браузере, я сразу оценил их простоту и удобство.

Вам просто надо перейти по ссылке и начать играть, без лишних настроек и скачивания каких-либо инсталляторов на свой ПК. Сначала это были эмуляторы простых восьмибитных систем с простой графикой: ZX Spectrum, Dendy (NES) или Commodore 64, но постепенно список поддерживаемых платформ расширялся, а мощности эмуляции росли. И вот, поискав новые сайты-эмуляторы в 2022 году, я с удивлением обнаружил, что они позволяют запускать в браузере не только простые двухмерные игры, но и 3D-шутеры с весьма неплохой графикой.

В этом блоге я поделюсь с вами ссылками и впечатлениями о работе 10 популярных игр, и, если вам понравится, продолжу искать интересные игры, работающие в браузере, в следующем блоге.

Quake III Arena

Популярнейший сетевой шутер от id Software, вышедший в 1999 году, примечателен тем, что на его движке, Id Tech 3, было создано множество популярных игр, которые вполне сносно выглядят даже сейчас, в 2022 году. Heavy Metal: F.A.K.K.², Return to Castle Wolfenstein, Medal of Honor: Allied Assault - все эти игры сделаны на движке Id Tech 3, и если стала возможна эмуляция этого движка в браузере, то и до возможности поиграть в эти и множество игр начала нулевых годов в браузере осталось совсем немного, дело только за энтузиастами.

Для того, чтобы поиграть в Quake III Arena, надо перейти на сайт игры и выбрать нужный режим игры. Возможна как игра с ботами, так и игра по сети.

Картинка игры плавная и приятная, эффективно играть вполне возможно.

Counter-Strike 1.6

Главным конкурентом Quake III Arena в начале нулевых годов была ставшая стремительно популярной игра Counter-Strike 1.6, немного уступавшая в графике, но обладающая гораздо более захватывающим и проработанным геймплеем. Это была игра номер один во многочисленных компьютерных клубах начала нулевых годов. Поиграть в Counter-Strike 1.6 можно на довольно продвинутом и популярном сайте проекта.

В отличие от Quake III Arena, запуск которого в браузере происходит очень быстро, здесь мне пришлось подождать несколько минут, пока загрузятся все файлы. После этого игра шла плавно и корректно.

Half-Life

Если нам удалось запустить Counter-Strike 1.6, игру, созданную на базе Half-Life, то и оригинальную Half-Life тоже неплохо было бы запустить в браузере и такой проект есть.

Но я столкнулся с проблемами при запуске игры, которая никак не хотела стартовать в одиночном режиме. А вот мультиплеер прекрасно запустился, думаю, эта проблема на моей стороне.

Hexen II

Несмотря на то, что я играю на ПК уже 20 лет, некоторые популярные игры я умудрился пропустить и одной из таких игр был шутер Hexen II. Игра вышла в 1997 году и сразу стала популярной, ведь авторы удачно совместили шутер с RPG-элементами, что тогда было в новинку. И вот, по иронии судьбы, первый раз я поиграл в Hexen II в браузере, готовя этот блог. Сайт игры довольно минималистичен, запускается она быстро и играется плавно.

Думаю, возможность поиграть в браузере в подобные хиты пригодится тем геймерам, которые, как и я, пропустили их в свое время. Ведь теперь для запуска не нужно инсталлировать игру, а достаточно лишь кликнуть по ссылке.



Diablo

С шутерами мы закончили и теперь можно заняться RPG, начав с великой игры Diablo, вышедшей в 1996 году и ставшей основой для целого жанра игр. Многие геймеры моложе 30 лет пропустили Diablo, начав с гораздо более популярной второй части - Diablo II, вышедшей в 2000 году. Поэтому возможность поиграть в первую часть в браузере для них станет возможностью приобщиться к истокам жанра Action/RPG без особых затрат времени.

Игра быстро запускается, запоминает сохранения и идет довольно плавно.

Nox

Diablo породила огромное количество клонов и одним из самых удачных стала игра Nox. Nox вышла в 2000 году и сразу бросалась в глаза необычной графикой, ведь камера в игре смотрела на игрока и мир под очень крутым углом. В Nox можно поиграть на сайте проекта, а из минусов можно отметить поддержку только английского языка, что для прохождения подобных игр уже довольно критично, если вы не знаете английского.

В обычном, оконном режиме, картинка показалась мне несколько смазанной, но играть вполне комфортно.



Caesar III

Теперь можно перейти к обзору стратегий и начать хотелось бы с игры Caesar III, про которую я недавно писал цикле блогов "Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году". Игра запускается на русскоязычном сайте, что радует, но в самой игре установлен английский язык.

Окно игры довольно мелковато, но играть можно.



Tzar - The Burden of the Crown

А вот сайт стратегии Tzar - The Burden of the Crown, известной под названием Огнём и Мечом, вышедшей в 1999 году из-под пера болгарской студии Haemimont Games, понравился мне гораздо больше.

Да и сама игра отлично масштабируется под широкоформатное разрешение и играется очень плавно. Огромный плюс проекта в том, что и сайт, и игра поддерживают русский язык.

Starcraft

Знаменитая стратегия Starcraft тоже доступна в браузере, но пока только в демо-режиме. Но оценить графику и плавность картинки уже можно, и думаю, в скором времени проект обретет завершение, и мы сможем полноценно поиграть Starcraft в браузере.

Little Big Adventure

Я долго выбирал, какую игру добавить в этот список последней и остановился на приключении Little Big Adventure. Несмотря на то, что игра вышла очень давно, в 1994 году, играть в нее интересно и сейчас. В Little Big Adventure есть какая-то магия, заставляющая возвращаться к игре снова и снова, а помогает в этом большой мир игры и отличная изометрическая графика.

Запустить игру можно с того же сайта playclassic.games, что и Nox, а еще на нем доступны сотни других старых игр.

Итоги

Как видите, возможности эмуляции в браузере достигли качественно нового уровня и позволяют запускать даже 3D-шутеры. И через несколько лет, вполне возможно, станет доступным запуск гораздо более требовательных шутеров следующего поколения, вышедших в 2004 году: Half-Life 2, Far Cry и The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Раньше для этих игр мы покупали новые компьютеры и видеокарты, а сегодня в них можно поиграть на самых бюджетных процессорах со встроенной графикой. Например, на Athlon 200GE, Pentium Gold G6405 и Ryzen 3 3000G из Ситилинка.

Пишите в комментарии, а в какие игры вы пробовали играть через эмуляцию в браузере?

